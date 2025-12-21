Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean: Referendum pe profesii nu există în România şi nu poate fi organizat legal
Ziarul Financiar, 21 decembrie 2025 23:00
Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean: Referendum pe profesii nu există în România şi nu poate fi organizat legal
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educaţiei în 2026 # Ziarul Financiar
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ia în calcul plecarea din funcţie în 2026, afirmând că există discuţii în acest sens şi că ar fi corect ca bugetul educaţiei pentru anul viitor să fie pus în aplicare de un ministru care l-a negociat.
Cui îi este frică de MERCOSUR şi de ce şi cum tratatul comercial al UE cu cea mai mare piaţă sud-americană a devenit o armă politică şi riscă să devină una geopolitică # Ziarul Financiar
Pentru România, comerţul cu cele mai mari economii din blocul MERCOSUR, Brazilia şi Argentina, reprezintă o sursă de deficit. În primele nouă luni ale acestui an, exporturile s-au situat la 187 de milioane de euro, în timp ce importurile au fost de 307 milioane de euro. Economia braziliană domină în aceste raporturi, aşa cum domină şi în MERCOSUR. România importă de la cele două ţări mai ales materii prime, în special agricole.
Preţul gazelor naturale din Europa a scăzut la niveluri nemaiatinse de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Acest lucru ar trebui să dea un impuls producătorilor suferinzi ai continentului, dar vine probabil prea târziu, scrie Bloomberg.
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, într-un pas de a consolida puterea maritimă a ţării.
CSM: Independenţa justiţiei trebuie respectată, orice ingerinţă este inacceptabilă # Ziarul Financiar
Secţia pentru judecători a CSMa reacţionat la declaraţiile lui Nicuşor Dan, subliniind că orice ingerinţă în activitatea instanţelor este inacceptabilă, iar exercitarea atribuţiilor constituţionale trebuie să respecte strict separaţia şi echilibrul puterilor în stat.
AUR cere sesizarea CCR după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind un referendum între magistraţi # Ziarul Financiar
AUR solicită instituţiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituţională în urma declaraţiilor preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum intern în rândul magistraţilor, pentru un conflict juridic de natură constituţională şi o gravă interferenţă a politicului în justiţiei.
Ciucu anunţă soluţii urgente pentru criza financiară a PMB după întâlnirea de la Guvern # Ziarul Financiar
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat măsuri urgente pentru a salva Primăria Bucureşti de la criza financiară, după o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor. Guvernul va permite un împrumut temporar pentru Termoenergetica şi va facilita preluarea rapidă a Elcen,
Prima reacţie din CSM după declaraţiile lui Nicuşor Dan: Referendumul, demers absolut inacceptabil # Ziarul Financiar
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, subliniind că preşedintele nu are niciun temei legal să iniţieze un astfel de demers.
Plan Roşu activat în judeţul Sibiu după un accident cu şapte persoane, dintre care cinci minori # Ziarul Financiar
Plan Roşu de intervenţie a fost activat la Brateiu, judeţul Sibiu, după ce un microbuz a fost implicat într-un accident în care au fost răniţi şapte oameni, dintre care cinci minori. Toţi cei implicaţi sunt conştienţi şi primesc îngrijiri medicale.
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat că Budapesta trebuie să contribuie la prevenirea prăbuşirii Ucrainei pentru a „aprecia propria sa bucată de pământ”.
Dosarele Epstein. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiţiei din SUA # Ziarul Financiar
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiţie din SUA în dosarele legate de Jeffrey Epstein. Printre acestea se afla şi o fotografie cu preşedintele Donald Trump.
Senator american, după întâlnirea cu Netanyahu: Hamas se reînarmează, Hezbollah face la fel # Ziarul Financiar
Senatorul american Lindsey Graham a declarat, după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că Hamas nu se dezarmează după armistiţiul din Gaza, ci îşi reface capacităţile militare, iar Hezbollah încearcă să facă acelaşi lucru în Liban.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, despre întâlnirea cu magistraţii: S-au întâmplat lucruri, au existat mesaje de intimidare # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat duminică faptul că înainte de întâlnirea de luni cu magistraţii „s-au întâmplat fel de fel de lucruri”. Au existat mesaje de intimidare, iar unii participanţi au cerut să fie luaţi din benzinării ca să nu fie văzuţi intrând la Cotroceni, a spus Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza un referendum în rândul magistraţilor pentru a afla dacă CSM acţionează în interes public sau al unui bresle. „Dacă magistraţii consideră că CSM nu acţionează în interes public, CSM va pleca de urgenţă”, a spus preşedintele României.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea o „mâţă” şi la Primăria Capitalei: iubesc pisicile, dar trebuie să fie în siguranţă # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbeşte despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria Bucureşti: îşi doreşte să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranţa ei este pe primul loc şi se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.
Atacurile ruseşti din ultimele ore asupra Ucrainei au provocat patru morţi şi 19 răniţi. Au fost folosite o rachetă balistică şi aproape 100 de drone.
România în spaţiu? Cum au ajuns opt companii româneşti să livreze componente pentru cel mai mare lansator spaţial al Europei # Ziarul Financiar
@ Opt companii din România contribuie la construcţia rachetei Ariane 6, cel mai mare lansator spaţial european, furnizând componente care variază de la motoare de precizie şi cablaje electrice până la platforme de aliniere şi piese structurale din fibră de carbon, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene.
