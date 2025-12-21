Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean: Referendum pe profesii nu există în România şi nu poate fi organizat legal

21:45

Pentru România, comerţul cu cele mai mari economii din blocul MERCOSUR, Brazilia şi Argen­tina, reprezintă o sursă de deficit. În primele nouă luni ale acestui an, exporturile s-au situat la 187 de milioane de euro, în timp ce importurile au fost de 307 mili­oane de euro. Economia braziliană domină în aceste raporturi, aşa cum domină şi în MER­COSUR. România importă de la cele două ţări mai ales materii prime, în special agricole.