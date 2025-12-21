Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader: Preşedintele a făcut o declaraţie politică fără nicio finalitate juridică

Ziarul Financiar, 21 decembrie 2025 23:00

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader: Preşedintele a făcut o declaraţie politică fără nicio finalitate juridică

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
23:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educaţiei în 2026 Ziarul Financiar
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ia în calcul plecarea din funcţie în 2026, afirmând că există discuţii în acest sens şi că ar fi corect ca bugetul educaţiei pentru anul viitor să fie pus în aplicare de un ministru care l-a negociat.
23:00
Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean: Referendum pe profesii nu există în România şi nu poate fi organizat legal Ziarul Financiar
23:00
Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader: Preşedintele a făcut o declaraţie politică fără nicio finalitate juridică Ziarul Financiar
Acum 2 ore
21:45
Cui îi este frică de MERCOSUR şi de ce şi cum tratatul comercial al UE cu cea mai mare piaţă sud-americană a devenit o armă politică şi riscă să devină una geopolitică Ziarul Financiar
Pentru România, comerţul cu cele mai mari economii din blocul MERCOSUR, Brazilia şi Argen­tina, reprezintă o sursă de deficit. În primele nouă luni ale acestui an, exporturile s-au situat la 187 de milioane de euro, în timp ce importurile au fost de 307 mili­oane de euro. Economia braziliană domină în aceste raporturi, aşa cum domină şi în MER­COSUR. România importă de la cele două ţări mai ales materii prime, în special agricole.
21:45
Ieftinirea gazelor nu a scos industria europeană din criză Ziarul Financiar
Preţul gazelor naturale din Europa a scăzut la niveluri nemaiatinse de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Acest lucru ar trebui să dea un impuls producătorilor suferinzi ai continentului, dar vine probabil prea târziu, scrie Bloomberg.
21:15
Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă Ziarul Financiar
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, într-un pas de a consolida puterea maritimă a ţării.
Acum 4 ore
21:00
CSM: Independenţa justiţiei trebuie respectată, orice ingerinţă este inacceptabilă Ziarul Financiar
Secţia pentru judecători a CSMa reacţionat la declaraţiile lui Nicuşor Dan, subliniind că orice ingerinţă în activitatea instanţelor este inacceptabilă, iar exercitarea atribuţiilor constituţionale trebuie să respecte strict separaţia şi echilibrul puterilor în stat.
20:45
Ediţia 22 decembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
20:30
Business Magazin. Cine sunt Caroline Cochran şi Jacob DeWitte care au invetat Oklo şi care au făcut un business din ingineria nucleară unde a investit Sam Altman de la Open AI. “Fără o nouă generaţie de energie nucleară, AI nu poate scala civilizaţional” Ziarul Financiar
20:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 decembrie 2025, ora 09.30 cu Alexandru Angelo, analist şi investitor Ziarul Financiar
20:00
AUR cere sesizarea CCR după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind un referendum între magistraţi Ziarul Financiar
AUR solicită instituţiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituţională în urma declaraţiilor preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum intern în rândul magistraţilor, pentru un conflict juridic de natură constituţională şi o gravă interferenţă a politicului în justiţiei.
20:00
Ciucu anunţă soluţii urgente pentru criza financiară a PMB după întâlnirea de la Guvern Ziarul Financiar
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat măsuri urgente pentru a salva Primăria Bucureşti de la criza financiară, după o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor. Guvernul va permite un împrumut temporar pentru Termoenergetica şi va facilita preluarea rapidă a Elcen,
19:45
Business Magazin. După 15 ani în care a studiat comportamentul oamenilor în echipe, un american a descoperit secretul. Ce se află în spatele managementului echipei: Jucătorul liant, adică membrul care ţine totul împreună, dar căruia nu i se recunoaşte acest efort. Ziarul Financiar
19:45
Prima reacţie din CSM după declaraţiile lui Nicuşor Dan: Referendumul, demers absolut inacceptabil Ziarul Financiar
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, subliniind că preşedintele nu are niciun temei legal să iniţieze un astfel de demers.
Acum 6 ore
19:00
Plan Roşu activat în judeţul Sibiu după un accident cu şapte persoane, dintre care cinci minori Ziarul Financiar
Plan Roşu de intervenţie a fost activat la Brateiu, judeţul Sibiu, după ce un microbuz a fost implicat într-un accident în care au fost răniţi şapte oameni, dintre care cinci minori. Toţi cei implicaţi sunt conştienţi şi primesc îngrijiri medicale.
19:00
Business Magazin. Poate munca de acasă să devină o obligaţie legală? Ziarul Financiar
19:00
Business Magazin. Cum a ajuns tehnologia să revoluţioneze serviciile medicale şi businessul din spatele lor? Ce spune Mihai Marcu, CEO, despre ce urmează pentru MedLife Ziarul Financiar
18:15
România, între anticiclonul azoric şi ciclonul mediteranean. ANM anunţă unde va ninge de Crăciun Ziarul Financiar
18:15
Business Magazin. Opinie Oliver Strasser, chief operating officer al WU Executive Academy şi Martin Giesswein, expert în digitalizare şi directorul programului AI Transforming: De la IT la management: poate CIO-ul să devină următorul CEO? Ziarul Financiar
18:00
Administraţia Prezidenţială publică sinteza observaţiilor magistraţilor despre justiţie Ziarul Financiar
17:45
Premierul Ungariei: Prăbuşirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru ţara noastră Ziarul Financiar
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat că Budapesta trebuie să contribuie la prevenirea prăbuşirii Ucrainei pentru a „aprecia propria sa bucată de pământ”.
17:45
Protest la Cotroceni în ziua consultărilor pe Justiţie. Declic anunţă „protestul colind” Ziarul Financiar
17:45
Grupul HSG cumpără brandul italian de încălţăminte Golden Goose pentru 2,5 miliarde de euro Ziarul Financiar
17:30
Business Magazin. De ce Simona Constantinescu, de la ANA Hotels, a decis să facă un master în guvernanţă corporativă pentru a gestiona părerile diferite dintr-un board Ziarul Financiar
17:30
Curtea Supremă din Delaware reinstaurează pachetul salarial de 56 miliarde dolari al lui Elon Musk la Tesla Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:00
Elon Musk, primul om din lume care are o avere de peste 700 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
17:00
Dosarele Epstein. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiţiei din SUA Ziarul Financiar
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiţie din SUA în dosarele legate de Jeffrey Epstein. Printre acestea se afla şi o fotografie cu preşedintele Donald Trump.
17:00
Reacţia Parisului, după ce Putin şi-a anunţat „disponibilitatea” pentru discuţii cu Emmanuel Macron Ziarul Financiar
17:00
Senator american, după întâlnirea cu Netanyahu: Hamas se reînarmează, Hezbollah face la fel Ziarul Financiar
Senatorul american Lindsey Graham a declarat, după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că Hamas nu se dezarmează după armistiţiul din Gaza, ci îşi reface capacităţile militare, iar Hezbollah încearcă să facă acelaşi lucru în Liban.
16:45
Cerere de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, în Parlament Ziarul Financiar
16:45
Business Magazin. Ca să ştiţi cum sunteţi analizaţi: Observăm în procesul de recrutare că acei oameni foarte buni sunt foarte stabili şi este foarte greu să-i mişti de unde sunt. CV-ul spune povestea, LinkedIn arată adevărul Ziarul Financiar
16:00
Business Magazin. Ce întrebări publice va declanşa transparentizarea salariilor? Colegii mei vor şti cât câştig eu? O să îmi crească salariul? O să scadă? O să mă cert cu şeful? Ce răspund directorii de resurse umane Ziarul Financiar
16:00
Business Magazin. Ce nu poate copia AI-ul? Pe liderii care au urcat pe scena Galei CEO Awards 2025 şi cele 1.000 de coperte de istorie a businessului românesc Ziarul Financiar
15:45
Preşedintele României, Nicuşor Dan, despre întâlnirea cu magistraţii: S-au întâmplat lucruri, au existat mesaje de intimidare Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat duminică faptul că înainte de întâlnirea de luni cu magistraţii „s-au întâmplat fel de fel de lucruri”. Au existat mesaje de intimidare, iar unii participanţi au cerut să fie luaţi din benzinării ca să nu fie văzuţi intrând la Cotroceni, a spus Dan.
15:45
Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă un Referendum în Corpul magistraţilor Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza un referendum în rândul magistraţilor pentru a afla dacă CSM acţionează în interes public sau al unui bresle. „Dacă magistraţii consideră că CSM nu acţionează în interes public, CSM va pleca de urgenţă”, a spus preşedintele României.
15:15
Oana Ionită, Ziarul Financiar: Noua generaţie nu mai vânează companii, ci caută roluri care le reflectă valorile şi identitatea. Munca devine tot mai mult o alegere de sens, nu doar o sursă de venit Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:45
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea o „mâţă” şi la Primăria Capitalei: iubesc pisicile, dar trebuie să fie în siguranţă Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbeşte despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria Bucureşti: îşi doreşte să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranţa ei este pe primul loc şi se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.
14:45
Business Magazin. Cum a ajuns Akira Enzeru să facă o academie prin care să formeze noi generaţii de fotografi Ziarul Financiar
14:00
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu victime civile în mai multe regiuni Ziarul Financiar
Atacurile ruseşti din ultimele ore asupra Ucrainei au provocat patru morţi şi 19 răniţi. Au fost folosite o rachetă balistică şi aproape 100 de drone.
13:45
Kremlinul spune că şansele de pace nu au crescut în urma modificărilor aduse de Europa şi Ucraina Ziarul Financiar
13:30
Dragoş Damian, Terapia: Dragi copii – şi părinţi şi profesori şi Daniel David – faceţi rost urgent de ediţia scrisă a ZF din 18 decembrie şi deschideţi la pagina 9. Acolo sunt prezentate 30 de opţiuni de carieră pentru următorii 10 ani, ce trebuie să vă faceţi când o să fiţi mari Ziarul Financiar
13:15
Miliardarul american John Paulson: Aurul ar putea ajunge la 5.000 de dolari uncia până în 2028, pe fondul tensiunilor globale şi al achiziţiilor băncilor centrale Ziarul Financiar
12:30
Mai poate guvernul să reducă cheltuielile pentru a ţine bugetul sub control? Ce se mai poate face ? Florin Cîţu, fost premier şi ministru de Finanţe: Este foarte greu, nu se poate face peste noapte. Trebuie să găseşti un mod să eliberezi oameni din funcţie VIDEO Ziarul Financiar
12:30
România în spaţiu? Cum au ajuns opt companii româneşti să livreze componente pentru cel mai mare lansator spaţial al Europei Ziarul Financiar
@ Opt companii din România contribuie la construcţia rachetei Ariane 6, cel mai mare lansator spaţial european, furnizând componente care variază de la motoare de precizie şi cablaje electrice până la platforme de aliniere şi piese structurale din fibră de carbon, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene.
12:00
Cât mai câştigă şefii? Cum arată salariile poziţiilor de top în companii în 2025 VIDEO Ziarul Financiar
11:30
Semnal de alarmă de pe piaţa muncii: Numărul CV-urilor depuse s-a triplat şi vin mai ales de la oameni rămaşi fără job. Candidaţii încep acum să caute un loc de muncă stabil, nu un salariu generos VIDEO Ziarul Financiar
10:15
Avertisment Infotrafic: traficul rutier, afectat de ceaţă în aproape toată ţara Ziarul Financiar
10:15
Coreea de Nord ameninţă Japonia transmiţând că „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” Ziarul Financiar
10:15
Google şi Apple avertizează angajaţii cu viză să evite călătoriile internaţionale. Care este motivul Ziarul Financiar
Acum 24 ore
09:15
Vine vremea rece: Când trebuie să schimbe, şoferii, anvelopele cu unele de iarnă şi ce amenzi riscă cei care nu se conformează Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.