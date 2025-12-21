Darius Olaru, mulțumit de prestația din derby-ul câștigat cu Rapid: „În astfel de meciuri, e nevoie de execuții decisive”

16:50

Pentru meciul de la Arad, poate. Pentru vara-toamna-iarna 2025, deloc. Dimpotrivă!După recentul 0-2 cu UTA am auzit destule critici și chiar autocritici. Nimeni n-a zis că la Arad ar fi fost bine din punctul de vedere al lui Dinamo. Când pierzi e rău, cu atât mai mult cu cât pierzi rar. Dinamo nu mai încercase acest gust amar din 19 octombrie, înfrângerea cu Rapid. Două luni, opt meciuri de campionat și unul de Cupă cu zero pe coloana eșecurilor. ...