Craiova jubilează, după rezultatul de pe Arena Națională » Mesaj publicat imediat pe Facebook
Gazeta Sporturilor, 21 decembrie 2025 22:50
Rapid, liderul Superligii, a pierdut duminică seara, pe Arena Națională, cu FCSB, în runda #21 din Superliga. De acest rezultat poate profita Universitatea Craiova, care, dacă va câștiga ultimul meci din 2025, va deveni campioana de iarnă.Rapid avea nevoie de cel puțin un punct pentru a-și securiza prima poziție la finalul anului, dar a pierdut 1-2 contra celor de la FCSB, care se apropie cu pași mari de zona locurilor de play-off. ...
• • •
Acum 5 minute
23:00
Elias Charalambous, despre furia lui Daniel Bîrligea: „Repet, iubesc astfel de reacții!” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Rapid 2-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a analizat la conferința de presă cele întâmplate pe Arena Națională, în ultimul derby din 2025, câștigat de echipa lui. Acesta a analizat și excesul de furie al lui Daniel Bîrligea (25 de ani), din momentul schimbării.În minutul 66, Bîrligea a fost schimbat, iar decizia l-a nemulțumit teribil, vizibil deranjat, înjurând pe teren și mai apoi vociferând și pe bancă. ...
23:00
Patronul de la FCSB a făcut anunțul despre transferuri: „Mai aduc 3. Doi sunt deja rezolvați” # Gazeta Sporturilor
După FCSB - Rapid 2-1, în ultima etapă a anului, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat că vrea să mai aducă 3 jucători în pauza de iarnă. Pe listă se află și Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de la Hermannstadt.Pe lângă jucătorul de 21 de ani, pe lista celor de la FCSB se mai află un jucător din Portugalia. Becali nu a dorit să ofere detalii despre el. ...
Acum 15 minute
22:50
Gigi Becali i-a răspuns lui Daniel Bîrligea după gesturile vehemente din FCSB - Rapid: „Ce nu știe el...” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a intrat în direct imediat după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 2-1, și a comentat gesturile lui Daniel Bîrligea (25 de ani) din momentul în care a fost schimbat, în minutul 66 al meciului.Golgheterul lui FCSB din stagiunea precedentă s-a recuperat mai repede decât se estima după accidentarea suferită la glezna stângă la sfârșitul lunii trecute, și a fost trimis titular la derby-ul cu Rapid. ...
22:50
22:50
Darius Olaru, mulțumit de prestația din derby-ul câștigat cu Rapid: „În astfel de meciuri, e nevoie de execuții decisive” # Gazeta Sporturilor
FCSB a încheiat anul cu o victorie importantă, 2-1 în derby-ul cu Rapid, disputat în etapa finală din 2025. Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Darius Olaru (24') și Florin Tănase (74'), în timp ce pentru giuleșteni a punctat Alexandru Dobre, în minutul 86.Căpitanul roș-albaștrilor, autorul unui gol spectaculos, a vorbit la final despre meci, despre execuția decisivă și despre finalul de an al echipei. ...
Acum o oră
22:30
Prima reacție din tabăra Rapidului după eșecul cu FCSB: „Asta mă întrebam și eu” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Rapid 2-1. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul central al giuleștenilor, a tras primele concluzii la finalul partidei pierdute de echipa lui în runda cu numărul 21 din Superliga. Ciobotariu a venit extrem de dezamăgit la interviu și a recunoscut că nu înțelege motivul pentru care echipa lui a început atât de slab meciul, întrucât la antrenament pregătește cu totul altceva decât ce arată pe teren. ...
22:30
22:20
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenorocea?” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Rapid. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în nervos direct după derby-ul de pe Arena Națională, din ultima etapă a anului 2025.Becali a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs. S-a legat de un fault dat pentru Rapid în prelungiri, la o ținere între Dobre și Lixandru.Ce a declarat Gigi Becali, imediat după FCSB - Rapid„Să facem o introducere. Am dat la Prima, dar și ăștia ziceau FCSB a avut Bârligea singur cu portarul, ei nu au avut nicio ocazie. ...
22:10
Istvan Kovacs, personajul principal din FCSB - Rapid » Pentru ce a acordat două penalty-uri în 10 minute. Salvat de VAR la o fază # Gazeta Sporturilor
Derby-ul de pe Arena Națională dintre FCSB și Rapid (2-1), ultimul din acest an calendaristic, a fost plin de evenimente la care a fost implicat în mod direct și „centralul” Istvan Kovacs, care a dictat câte o lovitură de pedeapsă pentru fiecare echipă, ajutat și de VAR la una dintre faze. ...
22:10
10 concluzii după FCSB - Rapid 2-1, ultimul derby din Superliga al anului 2025.1. Cu Lixandru stoper și Pantea fundaș stânga, FCSB a fost peste Rapid în primul act. Posesie, șuturi pe și spre poartă, cornere - toate în favoarea campioanei.2. Giuleștenii erau așteptați să revină în partea a doua, au tot alternat reprizele în acest campionat. ...
Acum 2 ore
22:00
Bîrligea, un car de nervi! A contestat vehement decizia lui Gigi Becali, l-a sfidat și pe Charalambous: „Ce **** mea face ăsta, mă?” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Rapid. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul roș-albaștrilor, a fost un car de nervi în momentul schimbării. El a ieșit în minutul 66, fiind înlocuit cu Malcom Edjouma.FCSB a făcut primele schimbări în minutul 66, la scorul de 1-0. Gigi Becali le-a transmis antrenorilor să-i scoată pe Toma, Bîrligea și Valentin Crețu. În locul lor au intrat Stoian, Edjouma și Radunovic.GALERIE FOTO. ...
21:20
21:10
Pentru cine a venit? Fotbalistul râvnit de FCSB și Rapid, în tribune pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș (26 de ani) a fost surprins în tribunele Arenei Naționale la derby-ul dintre FCSB și Rapid, disputat în etapa a 21-a din Superliga. Internaționalul român a fost văzut zâmbind, la scurt timp după ce campioana României a deschis scorul prin căpitanul Darius Olaru, imaginile fiind rapid remarcate de cei prezenți pe stadion.Cu doar 24 de ore înainte, Denis Drăguș a fost pe teren în Turcia, la Eyupspor, în meciul pierdut cu Fenerbahce, scor 0-3. ...
Acum 4 ore
21:00
Zi agitată la PSV Eindhoven. În aceeași zi în care Dennis Man a fost înjurat de coechipierul Joey Veerman, clubul olandez a anunțat oficial plecarea imediată a lui Andre Ooijer din staff-ul tehnic al echipei pregătite de Peter Bosz.Prin intermediul site-ului oficial, PSV a confirmat schimbarea din staff:„PSV îl întâmpină pe Ibrahim Afellay ca noul asistent-antrenor. În cadrul staff-ului tehnic al lui Peter Bosz are loc o modificare. ...
21:00
Rapid, executată după o fază pictată! FCSB, 6 pase consecutive pentru un gol fabulos pe Arenă # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a deschis scorul pe Arena Națională, duminică seara, în ultimul derby al anului 2025, în duelul cu Rapid, contând pentru etapa a 21-a din Superliga. FCSB a început mult mai bine derby-ul contra Rapidului și a fost echipa mai periculoasă în primele minute ale confruntării. ...
20:40
Duel incendiar al peluzelor, la start, în FCSB - Rapid » Apoi, dialogul s-a prăbușit la un nivel suburban # Gazeta Sporturilor
FCSB - Rapid a debutat într-o atmosferă incendiară, pe Arena Națională. Peluza Nord a roș-albaștrilor a afișat o scenografie 3D, la împlinirea a 30 de ani, în timp ce rapidiștii au comemorat victimele Revoluției din '89. Aproximativ 30.000 de fani au fost pe Arena Națională, pentru ultimul derby al acestui an în Superliga. Ultrașii campioanei României au sărbătorit 30 de ani de când există Peluza Nord, motiv pentru care au pregătit două scenografii. ...
20:20
După 5 etape fără gol primit, Cristiano Bergodi are un singur gând + Planul pentru mercato # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi (61 de ani) a bifat a șasea victorie pe banca lui U Cluj în 8 etape și este încrezător că echipa sa va reuși să prindă un loc de play-off la finalul sezonului regulat. În urma succesului cu Farul, 1-0, tehnicianul italian și-a lăudat jucătorii și a declarat că nu vor fi schimbări prea mari în lot odată cu perioada de mercato din iarnă. ...
20:10
Programat în această seară, duelul românilor a fost anulat! Anunțul oficial al clubului # Gazeta Sporturilor
Derby-ul dintre Pafos și APOEL, în etapa #15 a campionatului Ciprului, trebuia să aibă loc de la ora 19:00. Partida nu s-a putut juca din cauza unei furtuni care a inundat terenul.Vlad Dragomir (Pafos) și Marius Corbu (APOEL) se vor înfrunta la o dată care va fi anunțată ulterior, după cum a transmis campioana en-titre a Ciprului.GALERIE FOTO. Pafos - APOEL, amânat din cauza inundațiilor+1 FOTO„Meci amânat. ...
19:10
Vești extrem de proaste pentru Liverpool. Alexander Isak, atacantul suedez transferat pentru suma-record de 145 de milioane de euro, s-a accidentat grav în victoria obținută de „cormorani” pe terenul lui Tottenham, scor 2-1, și este așteptat să lipsească o perioadă semnificativă.Introdus la pauză în locul lui Conor Bradley, Isak a avut nevoie de doar 11 minute pentru a înscrie, bifând al treilea său gol al sezonului. Bucuria a fost însă de scurtă durată. ...
Acum 6 ore
19:00
FCSB - Rapid » Ultimul derby din acest an! Comentăm la GSP Live Special cu Mihai Mironică și Raul Rusescu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 21 decembrie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și Rapid, contând pentru etapa cu numărul 21 din Superliga, ultima din anul 2025.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fotbalistul anului 2012 în ancheta GSP. ...
19:00
Panduru s-a convins și i-a exclus din lupta la play-off: „Nu au echipă de locurile 1-6” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru a exclus-o pe Farul din lupta la locurile de play-off, după eșecul „marinarilor” cu U Cluj, scor 0-1, în etapa 21 din Superliga.Jovo Lukic a marcat singurul gol al meciului de pe Cluj Arena, după o mare gafă a lui Radaslaveascu. Mijlocașul Farului a pasat în centru, atacantul lui U Cluj a interceptat, a avansat spre poartă și a înscris cu un șut la vinclu. ...
19:00
Filipe Coelho vrea să uite de eliminarea dramatică din Conference League: „Nu am meritat ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, le-a cerut suporterilor să fie alături de jucători la ultimul meci din acest an calendaristic, pe teren propriu, contra celor de la Csikszereda.În ciuda înfrângerii usturătoare de la mijlocul acestei săptămâni, 2-3 în deplasare cu AEK Atena, rezultat care a însemnat eliminarea oltenilor din Conference League, tehnicianul Craiovei este convins că suporterii vor fi prezenți în număr mare pe „Ion Oblemenco” luni seară de ...
18:50
Două detalii de la FCSB - Rapid » Titular în premieră după 4 luni și o mare surpriză # Gazeta Sporturilor
Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid, a fost trimis titular în derby-ul cu FCSB, din etapa #21 din Superliga.Jucătorul de 20 de ani a revenit recent după o accidentare suferită în cantonamentul naționalei. Etapa trecută a jucat pentru prima dată din august, intrând la pauza meciului cu Oțelul, scor 0-2. O săptămână mai târziu, Costel Gâlcă a decis să-l titularizeze cu FCSB. ...
18:50
Fost număr 3 WTA despre Novak Djokovic: „Nu văd rostul de a juca până la următoarele Jocuri Olimpice” # Gazeta Sporturilor
Rusoaica Nadia Petrova (43 de ani, numărul 3 mondial în 2006) a analizat circuitul ATP, susținând că sezonul 2025 a fost foarte interesant grație lui Alcaraz și Sinner, dar și a altor tineri. Ea nu exclude varianta ca Novak Djokovic să se retragă dacă mai cucerește un titlu major.Una dintre cele mai valoroase jucătoare ale anilor 2000-2010, Nadia Petrova s-a retras oficial din tenis în 2017, după ce nu mai jucase însă niciun meci din aprilie 2014. ...
18:50
18:50
18:30
Eugen Neagoe, exploziv la adresa arbitrajului după Hermannstadt - Petrolul 1-1: „Avem VAR, nu avem VAR, mai clar nu se poate!” # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a scăpat dramatic victoria în minutul 90 al duelului cu Hermannstadt, scor 1-1, în etapa a 21-a din Superliga. După meci, Eugen Neagoe a criticat dur arbitrajul, fiind extrem de nemulțumit de maniera de conducere a jocului.Oaspeții au deschis scorul prin Tommi Jyry (24'), iar Hermannstadt a egalat în prelungiri, prin Ionuț Stoica (90').Partida de la Sibiu a fost arbitrată de Rareș Vidican, în timp ce în camera VAR s-au aflat Bogdan Dumitrache și Marian Barbu. ...
18:20
Prima decizie luată de PSV în cazul coechipierului care l-a înjurat pe Dennis Man! # Gazeta Sporturilor
Dennis Man, extrema dreapta de la PSV, a fost înjurat de coechipierul Joey Veerman în prima repriză a meciului cu Utrecht, scor 2-1. La finalul meciului, jurnaliștii olandezi au vrut să-l ia la întrebări pe mijlocaș, dar clubul i-a interzis să participe la flash-interviu.„Du-te dracu'!”, a strigat Veerman în direcția lui Man, după o minge pierdută de internaționalul român. Dennis a fost schimbat la pauză de antrenorul Peters Bosz. ...
18:10
FCSB - Rapid » Ultimul derby din acest an! Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Iulian Apostol # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 21 decembrie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și Rapid, contând pentru etapa cu numărul 21 din Superliga, ultima din anul 2025.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
18:00
Dinamitează transferul la FCSB? Gigi Becali, sigur de mutare, Kevin Ciubotaru pune paie pe foc: „Mie îmi place în Olanda” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, este la doar un pas de FCSB. Cele două cluburi s-au înțeles pentru ca mutarea să se realizeze în această iarnă, însă după ultimul meci din 2025 jucătorul a venit cu o altă versiune despre viitorul lui, după ce îi promisese lui MM Stoica că vor discuta. ...
17:40
Fostul jucător al lui FCSB a adus Crăciunul mai devreme » Incredibil ce cadou a putut să facă în U Cluj - Farul! # Gazeta Sporturilor
Eduard Radaslavescu (21 de ani), mijlocașul Farului, a comis o gafă uriașă în partida cu U Cluj, în etapa #21 din Superliga. Jovo Lukic a profitat și a deschis scorul.Era minutul 28 al partidei de pe Cluj Arena, când fostul mijlocaș de la FCSB a pasat în lateral, în căutarea unui coechipier. Radaslavescu a trimis moale, pe direcția lui Lukic, care a fost pe fază și a interceptat. ...
17:30
Dorinel Munteanu dezvăluie, după rezultatul de azi obținut in extremis: „Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani) și-a felicitat jucătorii în urma remizei înregistrate pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1. Acesta a fost primul punct obținut de Hermannstadt cu „Neamțul” pe banca tehnică, după ce debutul a culminat cu un eșec suferit tot acasă, 0-2 cu Universitatea Craiova.Dorinel Munteanu a declarat că pregătește atent strategia pentru perioada de mercato din iarnă, având în vedere timpul limitat pe care îl are la dispoziție. ...
17:30
Acum 8 ore
17:00
Fără precedent! L-au suspendat din tenis 12 ani, după ce și-a recunoscut greșeala # Gazeta Sporturilor
Jucătorul chinez Renlong Pang (25 de ani) a primit o suspendare incredibilă din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Acesta nu va mai activa în circuit în următorii 12 ani, pentru trucarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în 2024.Acesta a fost obligat să plătească și o amendă de 110.000 de dolari, dintre care 70.000 cu suspendare. Renlong Pang a avut parte de cea mai bună clasare în 2024, locul 1.316. ...
16:50
Pentru meciul de la Arad, poate. Pentru vara-toamna-iarna 2025, deloc. Dimpotrivă!După recentul 0-2 cu UTA am auzit destule critici și chiar autocritici. Nimeni n-a zis că la Arad ar fi fost bine din punctul de vedere al lui Dinamo. Când pierzi e rău, cu atât mai mult cu cât pierzi rar. Dinamo nu mai încercase acest gust amar din 19 octombrie, înfrângerea cu Rapid. Două luni, opt meciuri de campionat și unul de Cupă cu zero pe coloana eșecurilor. ...
16:40
16:10
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat lupta la titlu din Superliga, cu 9 etape înainte de finalul sezonului regular.Președintele LPF le-a evidențiat pe Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo, dar spune că deocamdată nu există o favorită clară deoarece echipele fac greșeli.Gino Iorgulescu așteaptă play-off-ul pentru a se pronunța mai categoric în privința titlului de campioană. ...
16:10
Alertă la Barcelona! Fotbalistul a suferit o accidentare gravă și poate rata participarea la Cupa Mondială # Gazeta Sporturilor
Continuă veștile proaste pentru Barcelona! Unul dintre fundașii centrali ai trupei lui Hansi Flick a suferit o accidentare gravă la antrenament și va fi indisponibil cel puțin patru luni.Programul complet al etapei #17 din La LigaLista indisponibilităților de pe Camp Nou continuă să se extindă. După Pedri, Gavi și Dani Olmo, un alt jucător important al echipei s-a accidentat și va lipsi o bună perioadă de timp. ...
15:50
„Du-te dracu'!” » Dennis Man, înjurat și schimbat IMEDIAT în Utrecht - PSV: ce scriu olandezii # Gazeta Sporturilor
Utrecht - PSV 1-2. Echipa românului Dennis Man (27 de ani) s-a impus în ultimul meci din 2025 și este campioană de iarnă în Eredivisie. Mijlocașul dreapta a fost titular, însă antrenorul Peter Bosz (62 de ani) l-a schimbat la pauză cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani).Un moment tensionat s-a petrecut la finalul primei reprize și a fost surprins de camerele TV. Man a fost înjurat de mijlocașul olandez Joey Veerman (27 de ani). ...
15:50
Fostul antrenor al unui campion de Grand Slam analizează ruptura Alcaraz-Ferrero: „Uneori, nu mai e suficient” # Gazeta Sporturilor
Gilles Cervara (44 de ani), cel care l-a pregătit timp de 8 ani pe Daniil Medvedev (29 de ani), campion la US Open 2021, a comentat despărțirea dintre liderul ATP, Carlos Alcaraz, și Juan Carlos Ferrero.Zilele acestea, antrenorul francez Gilles Cervara s-a aflat la Jeddah, în Arabia Saudită, asistându-l la Next Gen ATP Finals pe americanul Nishesh Basavareddy, cu care a început să colaboreze de curând și care a ajuns până în semifinale. ...
15:30
„Ne-a lăsat cu ochii-n soare” » Cornel Țălnar i-a taxat pe jucătorii lui Dinamo: „Se gândeau la vacanță, să fie un semnal de alarmă!” # Gazeta Sporturilor
Cornel Țălnar, 68 de ani, fostul fotbalist și antrenor al lui Dinamo, nu s-a ferit de cuvinte, după înfrângerea suferită de „câini” la Arad, 0-2 cu UTA. „Țânțarul” a taxat lejeritatea observată în exprimarea echipei, s-a pronunțat pe marginea problemelor lui Adrian Mazilu și a vorbit și despre strategia care ar trebui implementată în mercato. ...
15:10
„Parcă își bate cineva joc de banii lui Șucu!” » Fostul președinte din Giulești distruge strategia de transferuri a Rapidului, înainte de derby-ul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, 76 de ani, fost președinte în Giulești, consideră că Rapid traversează un moment dificil și spune că esențial este ca echipa să treacă peste pasa proastă, mai ales după înfrângerea cu Oțelul Galați. În opinia sa, derby-urile cu FCSB și Dinamo sunt decisive pentru liniștea suporterilor, iar rezultatele din aceste meciuri pot șterge orice alt eșec. ...
15:10
Milan continuă să surprindă » Allegri se interesează de doi jucători puși pe liber de echipele lor! # Gazeta Sporturilor
AC Milan caută să se întărească serios în această iarnă, însă jucătorii aflați pe lista „rossonerilor” nu traversează cele mai bune perioade din carierele lor.Programul complet al etapei #16 din Serie AÎn ultimele zile s-a vorbit mult în presa din Cizmă despre faptul că Niklas Fullkrug (32 de ani) va ajunge pe San Siro în ianuarie 2026, pentru a-l înlocui pe Santiago Gimenez, care va fi indisponibil o lungă perioadă de timp. ...
15:10
Hansi Flick a „explodat” când a văzut cel mai bun „11” din lume: „O glumă! Trebuie să o spun” # Gazeta Sporturilor
Omisiunea lui Raphinha din cel mai bun 11 al lumii nu i-a picat bine antrenorului Barcelonei, Hansi Flick, care a descris-o drept „o glumă”.Pe 16 decembrie, FIFA a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025. Campioană în Spania și semifinalistă în Liga Campionilor, Barcelona dă doi jucători în 11-le ideal, pe Lamine Yamal și Pedri, dar brazilianul Raphinha lipsește. ...
Acum 12 ore
14:50
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț” # Gazeta Sporturilor
Sebastian Chitoșcă (33 de ani), fostul mijlocaș stânga de la FCSB din perioada 2016-2017, a povestit un episod memorabil din 2021, atunci când a încasat zeci de mii de euro prin intermediul platformei TikTok.Chitoșcă a „agățat ghetele în cui” la 26 de ani. A evoluat în România la echipe precum Ceahlăul Piatra Neamț, Voluntari, FC Brașov, FC Botoșani sau U Cluj.Sebastian Chitoșcă a dezvăluit cum a făcut 40. ...
14:40
„Sadicul asediu la Xabi Alonso”. A fost titlu unui editorial apărut în ”As”, probabil cel mai apropiat ziar de Real Madrid dintre cele existente în capitala Spaniei, imediat după calificarea din Cupă, în fața modestei Talavera. O calificare la limită și cu emoții pe final, percepută aproape ca un eșec, pe undeva normal ținând cont de dimensiunile adversarului, pe loc de retrogradare în Liga a 3-a. ...
