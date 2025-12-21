„Vreau să mă operez” » Florin Tănase le-a comunicat deja decizia celor de la FCSB. Cât va lipsi

22:50

Rapid, liderul Superligii, a pierdut duminică seara, pe Arena Națională, cu FCSB, în runda #21 din Superliga. De acest rezultat poate profita Universitatea Craiova, care, dacă va câștiga ultimul meci din 2025, va deveni campioana de iarnă.Rapid avea nevoie de cel puțin un punct pentru a-și securiza prima poziție la finalul anului, dar a pierdut 1-2 contra celor de la FCSB, care se apropie cu pași mari de zona locurilor de play-off. ...