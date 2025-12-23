Cum construim un meniu de sărbători sustenabil. Tania Fântână: „E vorba de alegeri mai conștiente, care aduc beneficii atât sănătății noastre, cât și planetei”

Sărbătorile sunt despre bucurie, mese bogate și timp petrecut cu cei dragi. Tot mai des însă, apare și o întrebare firească: cum putem păstra tradiția, fără să punem o presiune inutilă asupra mediului? Ce putem face astfel încât amprenta noastră asupra Pământului să nu fie una dăunătoare? Cum putem face astfel încât să avem un […] © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media