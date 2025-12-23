Max Verstappen reflectă asupra zvonurilor legate de Mercedes și cerințele sale pentru o mutare: Red Bull se simte cu adevărat ca o a doua familie
G4Media, 23 decembrie 2025 07:40
Max Verstappen a reflectat, într-un interviu pentru BBC, asupra tuturor zvonurilor care au apărut de-a lungul sezonului 2025 de Formula 1 despre o posibilă plecare a sa de la Red Bull cu destinația cea mai vehiculată Mercedes. Deși are contract cu echipa din Milton Keynes până la finalul lui 2028, speculațiile legate de un posibil
• • •
Acum 5 minute
08:20
Supriza guvernului Bolojan pentru companiile din domeniile cu risc mare de evaziune fiscală: autorizarea va veni de la o comisie din care fac parte ANAF, Autoritatea Vamală și Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor # G4Media
Un proiect de OUG care e discutat în ședința de marți a guvernului Bolojan introduce reguli noi pentru companiile din domeniile cu risc mare de evaziune fiscală – comerț cu tutun, alcool și produse energetice. Proiectul prevede că toate companii trebuie să primească autorizație de la o comisie din care fac parte ANAF, Autoritatea Vamală
Acum 10 minute
08:10
Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane, transmite Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată
08:10
Edupedu.ro: Daniel David, ministrul care a livrat austeritate și a aruncat școala și profesorii în cea mai mare criză de încredere # G4Media
După un an de ministeriat, Daniel David și-a prezentat demisia premierului Bolojan. A fost numit în guvernul Ciolacu 2 pe 23 decembrie 2024 – a ieșit din guvernul Bolojan pe 22 decembrie 2025. Un an în funcția de ministru al Educației și Cercetării, două mandate în două guverne. De 150 de zile nu mai făcuse
Acum 30 minute
08:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: ”România este pilonul securității energetice a Republicii Moldova” # G4Media
România a devenit principalul partener strategic în domeniul securității energetice. Republica Moldova a depășit total perioada de dependență energetică de Federația Rusă și este astăzi mult mai sigură, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o conferință de presă de bilanț a anului 2025, transmite Radio Chișinău,
Acum o oră
07:40
Max Verstappen reflectă asupra zvonurilor legate de Mercedes și cerințele sale pentru o mutare: Red Bull se simte cu adevărat ca o a doua familie # G4Media
Max Verstappen a reflectat, într-un interviu pentru BBC, asupra tuturor zvonurilor care au apărut de-a lungul sezonului 2025 de Formula 1 despre o posibilă plecare a sa de la Red Bull cu destinația cea mai vehiculată Mercedes. Deși are contract cu echipa din Milton Keynes până la finalul lui 2028, speculațiile legate de un posibil
07:30
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială vor rămâne vulnerabile la atacuri # G4Media
OpenAI a recunoscut că atacurile prin care agenții de inteligență artificială sunt manipulați să execute instrucțiuni malițioase ascunse în pagini web sau e-mailuri reprezintă un risc de securitate care nu va putea fi eliminat complet, în ciuda eforturilor continue de protecție, transmite Mediafax. Într-o postare publicată luni pe blogul companiei, OpenAI a comparat acest tip
07:30
Autoritatea Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat marți varianta orală a medicamentului pentru slăbit Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk, transmite Mediafax. Este prima pastilă din clasa medicamentelor GLP-1 aprobată pentru pierderea în greutate, care până acum era disponibilă doar sub formă injectabilă. GLP-1 este un hormon natural produs de intestin, care
Acum 4 ore
06:20
Cum construim un meniu de sărbători sustenabil. Tania Fântână: „E vorba de alegeri mai conștiente, care aduc beneficii atât sănătății noastre, cât și planetei” # G4Media
Sărbătorile sunt despre bucurie, mese bogate și timp petrecut cu cei dragi. Tot mai des însă, apare și o întrebare firească: cum putem păstra tradiția, fără să punem o presiune inutilă asupra mediului? Ce putem face astfel încât amprenta noastră asupra Pământului să nu fie una dăunătoare? Cum putem face astfel încât să avem un
Acum 12 ore
23:10
Propuneri în ordonanța trenuleț: impozitul minim pe cifra de afaceri să se reducă de la 1% la 0,5% în 2026, iar în 2027 să fie eliminat complet, ca și impozitul suplimentar pe cifra de afaceri / Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ar urma să fie 1% din 2026 # G4Media
Ministerul Finanțelor propune în nota de fundamentare a ordonanței trenuleț pentru 2026 ca impozitul minim pe cifra de afaceri să se reducă de la 1% la 0,5% în 2026, iar în 2027 să fie eliminat complet. De asemenea, se propune o cotă unică de impozitare, de 1%, pe veniturile microîntreprinderilor În nota de fundamentare a
22:50
O maşină a intrat într-o mulțime de oameni adunată în orașul olandez Nunspeet / Nouă persoane rănite / Poliția nu suspectează un atac terorist # G4Media
Nouă persoane au fost rănite luni, dintre care trei grav, când o maşină a intrat în mulţime la Nunspeet, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam, în Ţările de Jos, poliţia declarând că că nu suspectează un atac deliberat, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „La prima vedere, nu pare a fi
22:50
Cine este Marilen Pirtea, rectorul-parlamentar în discuții pentru a deveni ministru al Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David – Edupedu.ro # G4Media
Marilen Pirtea, rectorul care potrivit surselor Edupedu.ro a primit deja propunerea de a fi ministru al Educației și Cercetării după demisia lui Daniel David, este, ca și acesta, rector universitar, dar, spre deosebire de predecesorul lui, este și politician. Aflat la al patrulea mandat de rector al Universității de Vest din Timișoara, mult peste limita
22:40
Finlanda va ridica din nou, în 2026, vârsta limită a rezerviştilor, de la 60 de ani la 65 de ani / Țara de pe flancul estic al NATO contează pe 900.000 rezervişti şi dispune de un efectiv pe timp de război de 280.000 de soldaţi # G4Media
Finlanda a anunţat luni că anul viitor va ridica din nou vârsta limită a rezerviştilor armatei sale de la 60 de ani la 65 de ani, în scopul pregătirii militare a ţării în faţa ameninţării reprezentate de Rusia vecină, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, a declarat că
22:40
Bolojan: Bucureştiul e într-o situaţie bugetară gravă / Trebuie luate măsuri tot de tip guvernamental / Îl ajutăm cu finanţări în condiţiile în care şi Primăria Generală face reformele necesare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, 22 decembrie, că Primăria Capitalei va fi ajutată de Guvern cu finanţări pentru echilibrarea situaţiei bugetare grave în care se află numai dacă va face şi reformele necesare, potrivit Agerpres. Primul ministru a fost întrebat, la Antena 3, cât de gravă este situaţia bugetului Primăria Capitalei, având în vedere
22:30
Uniunea Europeană a deblocat 2,3 miliarde euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei # G4Media
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanţele ţării şi administraţia publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE, transmite Agerpres. Este cea de a şasea plată regulată în cadrul Facilităţii pentru Ucraina, principalul instrument al Uniunii pentru sprijinirea
22:20
Maduro „trebuie să plece” pentru ca SUA să înceteze blocada asupra Venezuelei, susține secretara pentru securitate internă a Statelor Unite # G4Media
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „trebuie să plece", altfel Statele Unite vor continua blocada navală asupra acestei ţări şi confiscarea de petroliere, a afirmat luni secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem, potrivit agenţiei de știri EFE, citate de Agerpres. Ea a exprimat această poziţie într-un interviu acordat postului Fox News, în timp ce SUA
22:10
Un proces biologic ce ar putea explica unele cazuri de copii născuţi morţi, identificat de cercetătorii din Australia / Cheia este placenta, legătura vitală dintre mamă şi făt # G4Media
O echipă de cercetători din Australia a identificat un proces biologic ce ar putea explica unele situaţii de copii născuţi fără viaţă şi ar putea deschide calea către detectarea şi prevenirea timpurie a acestor cazuri, transmite luni agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Studiul a dezvăluit că placenta, legătura vitală dintre mamă şi făt,
21:40
Administraţia preşedintelui republican al SUA, Donald Trump, va rechema de la post zeci de ambasadori numiţi sub administraţia anterioară a preşedintelui democrat Joe Biden, în cadrul unei remanieri ample menite să alinieze corpul diplomatic noilor priorităţi de politică externă ale SUA, afirmă surse citate luni de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceşti ambasadori,
21:30
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat luni cumpărarea de către statul polonez a unei oţelării, pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, în cadrul planului guvernului de la Varşovia de cumpăra active de importanţă strategică şi cu dublă întrebuinţare, civilă şi militară, relatează agenţia de știri EFE. Guvernul polonez va plăti
21:20
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua portofoliul cel mai dur lovit de măsurile de austeritate aplicate deja prin Legea Bolojan și cu un dosar fierbinte pe masă,
21:10
SURSE Președintele Nicușor Dan, de acord cu revenirea la DNA a cazurilor de corupție cu magistrați # G4Media
Președintele Nicușor Dan consideră că sunt necesare patru modificări esențiale la legile justiției pentru ca dezechilibrele din sistemul judiciar să fie corectate. Șeful statului apreciază tototdată că este necesară schimbarea CSM, pentru că „degeaba schimbi legea dacă nu schimbi oamenii", au declarat surse de la Cotroceni. Principalele schimbări legislative: eliminarea subiectivismului la concursurile de promovare,
21:10
Repararea sau înlocuirea bunurilor neconforme ar urma să se facă în maxim 15 zile lucrătoare de la momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate # G4Media
Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, un proiect de lege care prevede că reparaţiile sau înlocuirile bunurilor neconforme să fie făcute în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate, faţă de 15 zile calendaristice cât este în prezent, transmite
21:00
Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi Statele Unite sunt finalizate, afirmă Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. „Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul
20:40
Consiliul de securitate ceh va dezbate în ianuarie 2026 viitorul unui mecanism de organizare a livrărilor de muniţie pentru Ucraina # G4Media
Consiliul de securitate al Republicii Cehe va dezbate pe 7 ianuarie viitorul unui mecanism condus de Cehia şi finanţat de Occident de organizare a livrărilor de muniţie de artilerie pentru Ucraina, a declarat luni premierul ceh Andrej Babis, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Mecanismul reuneşte donatori străini – inclusiv Germania, Danemarca şi
20:40
Amendă de până la 10.000 lei pentru agresorii care refuză consilierea sau terapia psihologică în cazul violenţei domestice # G4Media
Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care, în cazurile de violenţă domestică, se stabileşte obligativitatea şedinţelor de consiliere şi/sau psihoterapie pentru agresori pe întreaga durată pentru care s-a emis ordinul de protecţie. Au fost înregistrate 116 voturi „pentru", unul 'împotrivă' şi două abţineri, transmite Agerpres. Plenul Senatului şi-a însuşit raportul de
20:30
Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc a fost interzisă în urma adoptării unui proiect de lege de către Senat / Camera Deputaților este for decizional # G4Media
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc, transmite Agerpres. S-au înregistrat 69 voturi 'pentru', 42 'împotrivă' şi două abţineri. Propunerea legislativă prevede modificarea în acest sens a Legii nr.148/2000 privind publicitatea. „Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin.(1) din Ordonanţa de
20:20
Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din Statele Unite din motive de „securitate naţională” / Riscurile ar fi legate de „mişcarea palelor turbinelor” şi de „turnurile lor extrem de reflectorizante”, care „creează interferenţe radar” # G4Media
Guvernul american a anunţat luni că suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite din motive de „securitate naţională", cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump împotriva acestei surse de energie regenerabilă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Doug Burgum, secretarul internelor, responsabil, printre
20:10
Canalul american CBS blochează un reportaj asupra expulzărilor lui Trump / Autoarea reportajului denunţă un act de „cenzură” # G4Media
Noul redactor-şef al canalului american CBS a blocat la sfârşitul săptămânii trecute difuzarea unui reportaj asupra consecinţelor expulzărilor întreprinse de administraţia Trump, un act de „cenzură" şi o „decizie politică", potrivit autoarei acestui reportaj, citată de presă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest episod intervine într-un context de mari manevre de preluare
20:00
Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi livrările de echipamente militare dinspre România # G4Media
Rusia şi-a intensificat atacurile masive asupra sudului Ucrainei în ultimele zile, lovind în mod repetat porturile, infrastructura energetică şi sistemul de transport din regiunea Odesa, în ceea ce guvernul ucrainean descrie drept o încercare de a bloca accesul Kievului la Marea Neagră. Unii comentatori cred că aceste atacuri ar putea urmări de asemenea
19:50
Povestea atleților egipteni care ajung campioni la Jocurile Olimpice din sălile înguste și uzate ale cluburilor sportive # G4Media
Într-o sală înghesuită, abia mai mare decât un living, din orașul muncitoresc Mansoura, din Delta Nilului, fetele se prind, se rostogolesc, cad și se ridică din nou pe saltelele uzate, iar râsetele și strigătele lor răsună pe pereții scorojiți, relatează Reuters. În timp ce Egiptul își celebrează medaliile olimpice la lupte, haltere și alte sporturi, […] © G4Media.ro.
19:50
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției se reunește marți la Palatul Victoria / Comitetul a fost constituit după dezvăluirile Recorder privind starea justiției din România # G4Media
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției se reunește marți, 22 decembrie, la Guvern, acesta fiind condus de reprezentantul Cancelariei premierului. Din comitet fac parte reprezentanți ai Cancelariei și ai Ministerului de Justiție. Hotărârile comitetului se iau prin consens. „Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către […] © G4Media.ro.
19:50
Senatul a aprobat luni un proiect de lege ce prevede sancţiuni pentru medicii care răspândesc informații false, ce pot pune în pericol sănătatea publică # G4Media
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancţionarea medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, transmite Agerpres. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’, 38 ‘împotrivă’ şi 2 abţineri. Propunerea legislativă modifică şi completează […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători, a dat publicității metodologia folosită în procesul de consultare a judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, demers inițiat după difuzarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Au participat la această consultare 2.583 de judecători, reprezentând 56,50% din numărul total al judecătorilor activi. CSM consideră această participare drept „reprezentativă”. Chestionarul a conținut întrebări […] © G4Media.ro.
19:20
Bolojan: Anul viitor nu mai cresc taxele / Trebuie să le mulțumim românilor pentru această situație prin care trec / Creșterea salariilor este plafonată în 2026 la companiile de stat / Reducerea cheltuielilor în administrație va implica și reduceri de personal # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni, 22 decembrie, într-o emisiune la Antena 3 despre scăderea inflației în 2026, o victorie care ar aparține românilor, care au înțeles situația economică dificilă prin care trece țara. „Anul viitor se va vedea scăderea inflației. Trebuie să le mulțumim românilor pentru această situație prin care trec. Cred că sunt […] © G4Media.ro.
19:00
Real Madrid, regina drepturilor tv: Los Blancos au încasat cel mai mult, 157 de milioane de euro # G4Media
LaLiga a publicat marți sumele încasate din drepturile tv de fiecare club din primele două eșaloane fotbalistice spaniole, iar Real Madrid este clubul care a încasat cel mai mult – 157 de milioane de euro. LaLiga a anunțat că 1.43 miliarde de euro este suma împărțită de cele 44 de cluburi, reprezentând veniturile din drepturile […] © G4Media.ro.
18:50
O femeie de 30 de ani din Olt a fost găsită moartă în județul Hunedoara. Femeia fusese bătută de iubit, informează Mediafax. Polițiștii au fost sesizați, luni, de către un bărbat din municipiul Hunedoara, că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie a.c., pe fondul unor discuții în contradictoriu, și-ar fi bătut iubita, care nu […] © G4Media.ro.
18:20
Radu Marinescu spune că grupul de lucru pe Legile Justiţiei va analiza dacă aplicarea lor generează disfuncţionalităţi sistemice # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat luni că grupul de lucru constituit la Guvern are ca obiect analizarea Legilor Justiţiei, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează disfuncţionalităţi sistemice, transmite Agerpres. „Grupul de lucru de la Guvern are ca obiect să se analizeze aplicarea Legilor Justiţiei, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează […] © G4Media.ro.
18:20
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la CCR hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public. „Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor […] © G4Media.ro.
18:10
Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer # G4Media
Japonia testează o armă laser cu energia de 100 kilowaţi, suficient de puternică pentru a distruge drone şi proiectile uşoare din aer, amplasată pe o navă de război de 6.200 de tone, transmite luni revista Live Science, citată de Agerpres. Arma combină zece lasere, fiecare cu puterea de 10kW, într-o singură undă laser de 100kW […] © G4Media.ro.
18:10
Când temperaturile cresc, facturile la energie ajung adesea la cele mai ridicate niveluri. Îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței poate ajuta la reducerea acestor vârfuri sezoniere de costuri. O astfel de analiză a fost realizată de Direct Energy, unul dintre cei mai mari furnizori competitivi de energie electrică și gaze naturale din America de Nord, pe […] © G4Media.ro.
18:10
Peste 122 de mii de carduri educaționale nou emise în decembrie au fost alimentate, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru # G4Media
Au fost încărcate cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru cei 122 de mii de beneficiari care au primit noile carduri pe anul acesta în luna decembrie, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru pentru Edupedu.ro. Restul de peste 87 de mii de carduri vor fi emise și încărcate în ianuarie […] © G4Media.ro.
18:10
Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: Ministerul a aprobat programele pentru „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru opționalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii, pentru disciplinele „Elemente de educație media digitală” (clasa a VI-a) și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” (clasele a V-a – a VII-a), potrivit unui comunicat de presă. Ministrul Educației a aprobat programe școlare pentru […] © G4Media.ro.
18:00
Incursiune culinară. De la tradiție la influențe contemporane, pe masa de Crăciun. Un meniu rapid de preparat din carne de vită, cu burgeri cu pastramă și antricot cu ierburi aromatice, stropite cu vin roșu # G4Media
Dacă nu vrem neapărat să rămânem în mod absolut ancorați în ceea ce numin generic tradiție, mai ales într-un mediu urban, putem respecta spiritul sărbătorilor păstrând ca preparat principal o friptură de calitate, explorând însă alte tipuri de carne și rețete contemporane. Astfel, pe aceeași masă pot coexista vechiul și noul, într-un echilibru de gust […] © G4Media.ro.
18:00
O procuroare, despre neregulile dezvăluite de Recorder în cazul dosarului lui Marian Vanghelie: „Sunt reale” # G4Media
O procuroare a relatat luni, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că, în 2017, a fost delegată la DNA, unde a instrumentat dosare de mare corupție, cu impact mediatic, obținând decizii de condamnare în instanțe, dar, de la o vreme, „lucrurile nu mai stau așa”, scrie Hotnews. Laura Deriuș, care este […] © G4Media.ro.
18:00
Cântăreţul britanic Chris Rea, celebru pentru melodii precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat luni familia sa, relatează DPA/PA Media, transmite Agerpres. Muzicianul născut în Middlesbrough a fost diagnosticat cu cancer pancreatic şi a fost supus unei pancreatectomii în 2001. […] © G4Media.ro.
17:40
Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară # G4Media
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”, în urma unei decizii care a fost pronunţată luni, 22 decembrie, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, dosarul aflându-se în prezent la etapa de cercetare judecătorească, informează agenția de știri MOLDPRES, citată de Agerpres. Instanţa a admis demersul înaintat […] © G4Media.ro.
17:30
Poliția Română a efectuat luni percheziții la un post de radio care emite doar în mediul online, pentru difuzarea unor conținuturi atribuite Mișcării Legionare și persoanelor asociate acesteia și utilizarea în public a unor simboluri legionare. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiștii, specialiștii Institutului Național de Criminalistică și luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni […] © G4Media.ro.
17:30
DIICOT a anunţat luni că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem în legătură cu atacul cibernetic de la Apele Române. În dosar sunt efectuate cercetări cu privire la comiterea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcţionării sistemelor informatice în formă continuată şi operaţiuni […] © G4Media.ro.
17:20
O masă de grăsime de 100 de tone, numită ironic „fatberg”, o combinație de grăsimi, uleiuri şi şerveţelele umede, descoperită în canalizare în estul Londrei / Vor fi cheltuite zeci de milioane de lire sterline pentru curățarea și repararea canalizării # G4Media
O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei, transmite Agerpres. Aşa-numitul „fatberg” – o masă de grăsime, unsoare şi uleiuri închegate – a fost descoperit în Whitechapel şi are aproximativ 100 de metri lungime, relatează luni DPA/PA Media. Acest „fatberg” a fost supranumit „nepotul” […] © G4Media.ro.
17:10
One woman show cu Oana Pellea, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic: „Evadarea tăcută” de Lena Constante, în regia lui Gavriil Pinte # G4Media
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră un spectacol-eveniment: „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Dramatizarea radiofonică şi interpretarea: Oana Pellea. Regia artistică: Gavriil Pinte. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Muzică originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu. Sound design: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Spectacolul se va difuza, în premieră […] © G4Media.ro.
17:00
OMV Petrom şi CE Oltenia au început construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 550 megawați / Energia electrică produsă va acoperi echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării # G4Media
OMV Petrom şi CE Oltenia au început construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 550 MW, energia electrică produsă fiind estimată să acopere echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării, informează un comunicat al companiei transmis luni Agerpres. „Prin aceste proiecte, OMV Petrom îşi reafirmă angajamentul pentru un viitor energetic cu emisii […] © G4Media.ro.
