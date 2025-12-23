Supriza guvernului Bolojan pentru companiile din domeniile cu risc mare de evaziune fiscală: autorizarea va veni de la o comisie din care fac parte ANAF, Autoritatea Vamală și Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor

06:20

Sărbătorile sunt despre bucurie, mese bogate și timp petrecut cu cei dragi. Tot mai des însă, apare și o întrebare firească: cum putem păstra tradiția, fără să punem o presiune inutilă asupra mediului? Ce putem face astfel încât amprenta noastră asupra Pământului să nu fie una dăunătoare? Cum putem face astfel încât să avem un […]