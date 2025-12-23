Referendum secret în justiție, organizat prin vot prin corespondență de Nicușor Dan

23:40

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie 2025, un an de la numirea sa. Într-o declarație, a subliniat dorința unei plecări amiabile și a precizat că nu a vizat o carieră politică. Aceasta este a doua demisie din guvernul Bolojan, după cea a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Daniel David …