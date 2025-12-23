Radu Miruță dezvăluie o datorie veche de 33 de ani către SUA: statul plătește!

00:50

Parlamentarii au început să părăsească formațiunile politice, generând un val de migrație în Parlament. Peste 50 de senatori și deputați s-au mutat, inclusiv excluderi și demisii. Grupuri precum POT și SOS România s-au dizolvat. Descoperiți motivele acestor schimbări politice și impactul asupra activității legislative. 58 de parlamentari au părăsit partidele pe listele cărora au fost … Articolul Parlamentarii schimbă partidele: val de plecări după un an de mandat apare prima dată în Main News.