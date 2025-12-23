Icardi face istorie la Galatasaray, omagiu emoționant pentru Gică Hagi
MainNews.ro, 23 decembrie 2025 09:20
Mauro Icardi a făcut istorie la Galatasaray, devenind cel mai bun marcator străin al clubului, depășindu-l pe Gheorghe Hagi. Icardi a dedicat un mesaj emoționant fostului mare jucător, subliniind impactul moștenirii sale. Hagi i-a răspuns, felicitându-l și inspirându-l să continue să scrie pagini de aur în istoria clubului. Mauro Icardi a depășit recordul lui Gheorghe
• • •
Acum 5 minute
09:50
Radu Miruță, ministrul Economiei, a reglementat plata unei datorii istorice de 10 milioane de dolari către SUA, pentru bumbacul-fibră importat în anii '90. Acest demers, considerat esențial pentru credibilitatea internațională a României, corectează neglijențe legislative vechi și promovează transparența. Radu Miruță, ministrul Economiei, a reglementat plata unei datorii istorice de 10 milioane de dolari către
Acum o oră
09:20
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.398-a zi, iar Rusia intensifică atacurile asupra Odesei, vizând infrastructura portuară și energetică. Aceste acțiuni sunt menite să perturbe livrările de echipamente militare din România. Transnistria ridică îngrijorări, dar trupele ruse nu constituie o amenințare majoră. Rusia intensifică atacurile asupra regiunii Odesa, vizând infrastructura portuară și energetică Objiectivul
09:20
09:20
Vremea în România se așteaptă să fie mai rece decât normal în perioada 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026. Temperaturile se vor situa sub mediile multianuale, iar regimul pluviometric va fi variat, cu excese în sud-vest și deficite în regiunile intracarpatice. Descoperă prognoza detaliată ANM. Vremea va fi mai rece decât în mod normal
09:20
Referendumul anunțat de Nicușor Dan în sistemul judiciar va avea loc prin vot secret, prin corespondență. Magistrații vor primi plicuri cu întrebarea referitoare la activitatea CSM și vor răspunde anonimi. Consultarea are caracter consultativ, iar deciziile politice vor deriva din rezultatele obținute. Referendumul inițiat de Nicușor Dan va avea loc prin vot secret și corespondență
09:00
Sorin Grindeanu a declarat că pentru el începe o perioadă dificilă la București, după preluarea președinției CJ Buzău de către Marcel Ciolacu. Ciolacu, cu 52% din voturi, a subliniat importanța rezultatelor și colaborării cu primarii pentru dezvoltarea județului, axându-se pe nevoile comunității. Sorin Grindeanu a declarat că va fi o perioadă dificilă pentru el la
09:00
Accident tragic pe autostrada M1 în Ungaria: un pompier român și un polițist maghiar au murit după ce au fost loviți de o dubă românească. Cei doi opriseră pe banda de urgență pentru a completa formalitățile unui accident ușor, când vehiculul a intrat în plin. Poliția a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele. Un
09:00
Proiectul OUG Trenuleț confirmă eșecul sistemului RO e-TVA, considerat ineficient de experți. Modificările propuse elimină restricțiile și sancțiunile, recunoscând problemele în implementare. Cele mai mari neplăceri au fost cauzate antreprenorilor și contabililor, subliniind nevoia de digitalizare sustenabilă a ANAF. Proiectul OUG Trenuleț confirmă eșecul RO e-TVA, care a generat ineficiențe și stres pentru antreprenori ANAF
Acum 2 ore
08:20
Antena 1 își dorește recuperarea investiției de 30 de milioane de euro pentru drepturile de difuzare ale Cupelor Mondiale din 2026 și 2030, având în vedere orele necorespunzătoare ale meciurilor. Postul TV negociază sublicențieri pentru a maximiza veniturile, având în vedere interesul scăzut al publicului. Antena 1 a achiziționat drepturile de difuzare pentru Cupa Mondială
08:20
Descoperă legăturile lui Ion Iliescu cu generalii racolați de Moscova, impactul acestora asupra Armatei Române și cum URSS a menținut controlul în România. Analiza detaliată a evenimentelor din decembrie 1989, uciderea locotenent-colonelului Gheorghe Trosca și influența militarilor în noul regim. Uciderea locotenent-colonelului Gheorghe Trosca a fost primul pas al grupării „Corbii" pentru a-și consolida puterea
08:20
Guvernul României analizează efectele legilor Justiției printr-un nou Comitet consultativ. Prima întâlnire are loc marți, având ca scop revizuirea legislației adoptate în 2022. Comitetul va discuta despre statutul judecătorilor, organizarea judiciară și va colabora cu instituții internaționale pentru propuneri de îmbunătățire. Comitetul consultativ se reunește astăzi pentru a analiza efectele legilor Justiției adoptate în 2022
08:00
O turistă din China a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită de un val uriaș pe stâncile din Egipt, în timp ce poza în zona Matrouh Eye. Incidentul evidențiază pericolele fotografiilor în locuri riscante, reamintind de accidente fatale anterioare. Siguranța turiștilor trebuie să fie prioritară. O turistă din China a fost lovită de un
08:00
Volodimir Zelenski a anunțat progrese în negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, afirmând că sunt foarte aproape de un rezultat concret. Echipele ucrainene și americane discută despre un plan de 20 de puncte și garanții de securitate pentru Ucraina. Presiunea asupra Kremlinului rămâne esențială. Volodimir Zelenski anunță progrese în negocierile cu SUA și Europa pentru
Acum 4 ore
07:50
Sorin Grindeanu, președintele PSD, critică propunerile lui Ilie Bolojan privind sancțiunile pentru încălcarea protocolului Coaliției. Grindeanu afirmă că incompetența ministrului Mediului nu poate fi limitată de documente și că PSD va continua să voteze împotriva acestuia, indiferent de consecințe. Sorin Grindeanu a reacționat la propunerea premierului Ilie Bolojan de a introduce sancțiuni în Coaliție Grindeanu
07:20
Populația României a atins nivelul din anii '70, continuând să scadă din anii '90, cu un accentuat declin în ultimii ani. De la impactul limitat al Decretului comunist anti-avort până la migrarea masivă, viitorul demografic al țării arată sumbru în rapoartele recente. Află mai multe detalii pe Profit.ro. Populația României a intrat într-un declin demografic
07:10
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială, precum ChatGPT Atlas, rămân vulnerabile la atacuri. Compania subliniază că aceste amenințări pot include fraude și inginerie socială, care nu vor fi niciodată complet rezolvate. Este recomandat utilizatorilor să fie prudenți în utilizarea acestor agenți AI. OpenAI avertizează că browserele AI sunt vulnerabile la atacuri, iar aceste probleme
07:10
Andrew Tate a debutat în boxul profesionist la 39 de ani, înfruntându-l pe Chase DeMoor. Deși pornea ca favorit, a fost învins la puncte. Tate a recunoscut dificultățile tranziției de la kickboxing și a subliniat importanța de a încerca, chiar și în fața eșecului. Urmărește reacția sa post-meci. Andrew Tate a debutat în box la
07:00
Scandalul din Israel ia amploare după ce consilieri apropiați ai premierului Netanyahu sunt acuzați că au lucrat pentru Qatar. Naftali Bennett cere demisia lui Netanyahu, numind această situație cea mai gravă trădare din istoria statului, în contextul unei anchete judiciare în curs. Qatargate devine un subiect fierbinte în politica israeliană. Consilieri apropiați ai premierului Netanyahu
06:40
Parlamentarii suveraniști decid marți dacă au semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan. Este nevoie de 155 de semnături pentru inițierea procedurii, care este motivată de acțiuni ce afectează independența justiției. AUR va evalua sprijinul din partea altor partide precum PSD, PNL și USR. Parlamentarii suveraniști se reunesc marți pentru a verifica numărul de
06:00
O tragedie șocantă a avut loc în Cava de' Tirreni, Italia, unde un somelier și-a omorât iubita înainte de Crăciun, înjunghiind-o mortal. După atac, bărbatul s-a sinucis aruncându-se de pe acoperiș. Mama victimei a fost rănită. Cazul evidențiază urgentă necesității măsurilor împotriva violenței domestice. Un somelier din Cava de' Tirreni, Italia, și-a omorât iubita, Anna
Acum 6 ore
05:40
Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, susține că actuala coaliție cu PSD nu va rezista până în 2028. Orban afirmă că se poate guverna și cu un guvern minoritar, având experiența personală ca lider. El consideră că atitudinea PSD va conduce la destrămarea coaliției, iar fuziunea cu PNL este o posibilitate de viitor. Ludovic Orban estimează
05:10
Patson Daka a marcat în prelungiri pentru Zambia în meciul din Grupa A la Cupa Africii pe Națiuni 2025, egalând scorul cu Mali. Cu toate acestea, sărbătoarea sa a fost umbrită de un accident potențial grav, după ce a căzut pe gât în urma unui backflip nereușit. Norocul a fost de partea lui, evitând o
05:10
Rusia își oferă sprijinul deplin pentru Venezuela în fața ostilităților americane, conform discuției dintre Serghei Lavrov și omologul său Yván Gil. Cei doi miniștri au criticat acțiunile SUA, inclusiv atacurile asupra navelor și confiscările de tancuri petroliere, evidențiind riscurile pentru transportul maritim internațional. Rusia a declarat sprijinul deplin pentru Venezuela în urma unei discuții telefonice
05:00
Accident tragic pe Nil: o femeie italiană a murit în urma coliziunii între nava de croazieră „Royal Beau Rivage" și un vas mai mic. Impactul a distrus patru cabine și a lăsat zeci de turiști în pericol. Incidentul s-a petrecut în preziua Crăciunului, iar autoritățile italiene au intervenit rapid pentru asistență. Accident tragic pe Nil
04:40
Președintele Nicușor Dan a convocat magistrații pentru consultări privind justiția, anunțând o inițiativă legislativă controversată. Experții avertizează că un referendum pentru magistrați este nerealizabil, fiind complicat de proceduri legale și contestatabil. În Parlament, există amenințări de demitere împotriva președintelui. Nicușor Dan a convocat magistrații pentru consultări pe tema justiției, anunțând o inițiativă de lege controversată
04:10
Siyabonga Ngezana a debutat cu succes la Cupa Africii pe Națiuni 2025, contribuind la victoria Africii de Sud în meciul împotriva Angolei, scor 2-1. Fundașul de la FCSB a jucat integral, primind nota 6.7, în timp ce Lyle Foster a fost desemnat omul meciului. Bafana-Bafana conduce grupa B. Africa de Sud a câștigat meciul împotriva
04:10
Procurorii italieni au solicitat închiderea unei anchete privind zboruri suspecte ale dronelor rusești în apropierea unui centru european de cercetare. Investigația a relevat că interferențele proveneau de la un amplificator GSM privat, nu de la activități de spionaj. Detalii și context în articolul nostru. Procurorii italieni cer închiderea unui caz de investigare a zborurilor de
04:00
Un şofer a tras cu pistolul într-un grup de ciclişti în antrenament pe o şosea din Verona, Italia. Incidentul, petrecut pe 20 decembrie 2025, a lăsat sportivii teferi, dar în stare de şoc. Preşedintele echipei a subliniat importanţa siguranţei cicliştilor pe drumuri. Autorităţile investighează cazul. Incident șocant în provincia Verona, Italia, unde un șofer a
Acum 8 ore
03:40
Ninel Peia, senator controversat, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, invocând teorii conspiraționiste și scandaluri politice. Fost membru PSD, Peia a fost exclus după comentarii despre vaccinuri și s-a alăturat mai multor grupuri politice. Incidentul dispariției sale a fost confirmat de soția sa,
03:10
Amalia Lică, vicecampioana mondială la gimnastica ritmică, își îndeplinește toate poftele la târgurile de Crăciun. Anul 2025 marchează o reîntoarcere a României în elita sportului, având în vedere că din 1992 nu s-a mai obținut o medalie mondială. Descoperă momentele ei festive de sărbătoare! Amalia Lică, vicecampioană mondială la gimnastica ritmică, își îndeplinește dorințele la … Articolul Amalia Lică își îndeplinește poftele la târgurile de Crăciun apare prima dată în Main News.
03:10
Administrația Trump recheamă zeci de ambasadori numiți de Biden, într-o remaniere diplomatică amplă. Acești ambasadori, majoritatea diplomați de carieră, vor fi înlocuiți pentru a alinia politica externă a SUA cu prioritățile „America first”. Departamentul de Stat confirmă că este un proces standard în schimbarea administrațiilor. Administrația Trump recheamă zeci de ambasadori numiți de Biden, inclusiv … Articolul Administrația Trump recheamă ambasadorii numiți de Biden apare prima dată în Main News.
03:00
Artmark a înregistrat rezultate-record în licitațiile de artă din decembrie 2025, totalizând aproximativ 3 milioane de euro în România, Bulgaria și Croația. Interesul colecționarilor a crescut, evidențiind importanța regională a casei de licitații și succesul artiștilor consacrați din cele trei țări. Artmark anunță rezultate-record în licitațiile de artă din România, Bulgaria și Croația, totalizând aproximativ … Articolul Artmark stabilește recorduri în licitațiile de artă în România, Bulgaria și Croația apare prima dată în Main News.
02:50
AUR a contestat la CCR desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR, acuzând încălcarea Constituției și a Legii nr. 41/1994. Partidul susține că reprezentarea sa este disproportionată în comparație cu alte formațiuni, solicitând restabilirea legalității și respectarea configurației politice. AUR contestă la CCR desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public … Articolul AUR contestă la CCR numirile în consiliile TVR și Radioului Public apare prima dată în Main News.
02:50
Vince Zampella, creatorul seriei de jocuri Call of Duty și lider al Respawn Entertainment, a murit la 55 de ani într-un accident de mașină în Munții San Gabriel. Accidentul a dus la decesul său la fața locului și al unei persoane transportate la spital. Cauza accidentului rămâne necunoscută. Vince Zampella, creatorul seriei Call of Duty, … Articolul Moartea lui Vince Zampella, creatorul celebrului Call of Duty apare prima dată în Main News.
02:10
Universitatea Craiova a învins Csikszereda cu 5-0, readucându-se pe primul loc. Antrenorul Filipe Coelho s-a enervat în timpul interviului, refuzând să comenteze absența lui Nsimba și subliniind că toți jucătorii sunt importanți. Craiova încheie anul ca lider în ligă, pregătită pentru provocările viitoare. Universitatea Craiova a învins Csikszereda cu 5-0 și a revenit pe primul … Articolul Universitatea Craiova lider în clasament, reacție nervoasă la interviu apare prima dată în Main News.
02:10
Polonia a devenit primul oraș din lume complet protejat de un sistem integrat de apărare aeriană, odată cu atingerea capacității operaționale a sistemului Patriot. Ambasadorul SUA, Thomas Rose, a declarat că Polonia este acum un lider în apărarea aeriană, subliniind importanța unei apărați solide împotriva amenințărilor externe. Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului … Articolul Varșovia devine primul oraș cu apărare aeriană completă prin sistemul Patriot apare prima dată în Main News.
02:00
România va introduce în 2026 un regim fiscal ce limitează deductibilitatea cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente. Acordul de preț în avans devine esențial, oferind companiilor excluderea de la acest plafon, asigurând certitudinea prețurilor de transfer și reducând riscurile fiscale. Începând cu anul fiscal 2026, România va limita deductibilitatea cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente pentru companiile … Articolul Acordul de preț în avans: soluție strategică pentru deductibilitate în România apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:50
Prețul petrolului rusesc a scăzut dramatic, ajungând la 34 de dolari per baril, pe fondul sancțiunilor americane. Industria petrolieră se confruntă cu crize severe, iar experții prevăd un posibil colaps economic până în 2026. Cheltuielile militare record și datoriile neperformante agravează situația economiei ruse. Prețul petrolului rusesc a scăzut drastic, ajungând la aproximativ 34 de … Articolul Scăderea rapidă a prețului petrolului rusesc amenință economia Rusiei în 2026 apare prima dată în Main News.
01:40
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, explicând motivele pe blogul personal. După gestionarea crizelor și reformelor, el subliniază dorința de a rămâne implicat în educație. Marilen-Gabriel Pirtea ar putea prelua funcția, având o experiență vastă în domeniu și în politica românească. Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru … Articolul Demisia lui Daniel David din Educație: Cine va prelua ministerul? apare prima dată în Main News.
01:10
Napoli a câștigat Supercupa Italiei, învingând Bologna cu 2-0. David Neres a fost omul meciului, înscriind ambele goluri, primul dintr-un șut superb de la 20 de metri, iar al doilea printr-un lob peste portarul Reveglia. Aceasta este a treia Supercupă câștigată de Napoli, după cele din 1990 și 2014. Napoli a câștigat Supercupa Italiei, învingând … Articolul Napoli triumfă în Supercupa Italiei, învingând Bologna în finală! apare prima dată în Main News.
01:10
Emilia Șercan a exprimat dubii privind nominalizarea lui Marilen Pirtea ca ministru al Educației, subliniind suspiciunile de plagiat care planează asupra acestuia. Premierul Ilie Bolojan ar putea să nu aleagă un candidat cu astfel de controverse. Marilen Pirtea este cunoscut pentru legăturile sale politice și poziția de consilier onorific. Emilia Șercan, jurnalistă de investigație, afirmă … Articolul Bolojan l-a considerat pe Marilen Pirtea, neștiind de plagiatele sale? apare prima dată în Main News.
01:00
Consiliul Concurenței analizează barierele pentru fermierii români pe piața cărnii de porc, investigând disfuncționalitățile din sector. Studiul se concentrează pe accesul la finanțare și reglementări, menționând impactul pestei porcine africane și provocările financiare ale industriei. Recomandări vor fi emise pentru îmbunătățirea accesului. Consiliul Concurenței analizează barierele care afectează accesul fermierilor români pe piața cărnii de … Articolul Acces limitat pentru fermierii români pe piața cărnii de porc din România apare prima dată în Main News.
00:50
Parlamentarii au început să părăsească formațiunile politice, generând un val de migrație în Parlament. Peste 50 de senatori și deputați s-au mutat, inclusiv excluderi și demisii. Grupuri precum POT și SOS România s-au dizolvat. Descoperiți motivele acestor schimbări politice și impactul asupra activității legislative. 58 de parlamentari au părăsit partidele pe listele cărora au fost … Articolul Parlamentarii schimbă partidele: val de plecări după un an de mandat apare prima dată în Main News.
00:50
Majordomul șef de la Palatul Élysée este implicat într-un scandal de furt, fiind acuzat că a vândut vesela furată pe Vinted. Împreună cu doi complici, aceștia au furat bunuri de patrimoniu național, inclusiv obiecte de argintărie de valoare. Procurorii au inițiat o anchetă și îi așteaptă pe suspecti în fața instanței în 2026. Majordomul șef … Articolul Majordomul lui Macron vinde vesela furată pe Vinted: detalii șocante! apare prima dată în Main News.
00:20
Premierul Alexandru Munteanu subliniază că reintegrarea regiunii transnistrene necesită retragerea trupelor ruse. El afirmă că unificarea va fi un proces pașnic și complex, colaborând cu parteneri internaționali pentru a găsi soluții durabile. Proiectele de reintegrare vor implica resurse financiare semnificative și strategii bine definite. Premierul moldovean Alexandru Munteanu subliniază că unificarea Republicii Moldova va începe … Articolul Retragerea trupelor ruse, primul pas pentru reintegrarea Transnistriei apare prima dată în Main News.
00:10
Camioanele cu deșeuri ilegale care intră în România vor fi oprite și scanate cu un scanner cu raze X, o investiție de două milioane de euro. Garda de Mediu beneficiază de echipamente moderne și personal suplimentar pentru a combate importurile ilegale, asigurând o abordare eficientă în protecția mediului. Un nou scaner cu raze X, în … Articolul Ce se va întâmpla cu camioanele deșeurilor ilegale în România? Anunț Diana Buzoianu apare prima dată în Main News.
00:00
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică Ordonanța – trenuleț, care va afecta impozitele și salariile de la 1 ianuarie 2026. Se propun reduceri de impozit pentru companii, măsuri împotriva evaziunii fiscale, și reglementări noi pentru salariul minim. Detalii importante despre modificările fiscale. Ordonanța – trenuleț cu modificări fiscale, supusă dezbaterii publice, va intra în … Articolul Reduceri și creșteri de impozite de la 1 ianuarie – Detalii din Ordonanța trenuleț apare prima dată în Main News.
00:00
Universitatea Craiova strălucește în fața maghiarilor și încheie anul pe primul loc în Superligă # MainNews.ro
Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc în Superliga după o victorie convingătoare cu 5-0 împotriva FK Csikszereda. David Matei a strălucit cu o dublă, iar oltenii au demonstrat o formă excelentă, profitând de forma slabă a rivalilor. Meciul a avut loc pe stadionul „Ion Oblemenco” în fața a peste 9.000 de spectatori. Universitatea … Articolul Universitatea Craiova strălucește în fața maghiarilor și încheie anul pe primul loc în Superligă apare prima dată în Main News.
22 decembrie 2025
23:50
Riscurile confruntării între Rusia și NATO cresc, avertizează Serghei Riabkov. Putin îmbină amenințările cu retorica victimizării, acuzând Europa de agresiune. Rusia refuză să respecte acordurile internaționale, iar Kremlinul caută dominația regională, punând astfel în pericol stabilitatea Europei. Vladimir Putin face declarații mixte de amenințare și asigurări către Europa, pregătind terenul pentru posibile conflicte. Serghei Riabkov … Articolul Riscurile confruntării Rusia-NATO: avertismentul lui Serghei Riabkov apare prima dată în Main News.
23:40
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie 2025, un an de la numirea sa. Într-o declarație, a subliniat dorința unei plecări amiabile și a precizat că nu a vizat o carieră politică. Aceasta este a doua demisie din guvernul Bolojan, după cea a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Daniel David … Articolul Daniel David demisionează din funcția de ministru al Educației apare prima dată în Main News.
