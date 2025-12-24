Eduard Ionescu sărbătorește Crăciunul în stil mare la Antena Sport

03:40

Alberto Hangan, un actor cu abilități în box, judo și fotbal, se alătură echipei Războinicilor la Survivor, cel mai sportiv show al planetei. Emisiunea incepe pe 9 ianuarie la Antena 1, iar Hangan promite să fie un adversar redutabil în luptele cu Faimoșii. Rămâi alături de noi pentru mai multe detalii. Alberto Hangan este un … Articolul Alberto Hangan: Actorul Războinic care Inspira prin Sport apare prima dată în Main News.