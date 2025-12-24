Alberto Hangan: Actorul Războinic care Inspira prin Sport

Alberto Hangan, un actor cu abilități în box, judo și fotbal, se alătură echipei Războinicilor la Survivor, cel mai sportiv show al planetei. Emisiunea incepe pe 9 ianuarie la Antena 1, iar Hangan promite să fie un adversar redutabil în luptele cu Faimoșii. Rămâi alături de noi pentru mai multe detalii. Alberto Hangan este un … Articolul Alberto Hangan: Actorul Războinic care Inspira prin Sport apare prima dată în Main News.

