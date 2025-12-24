Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă în Jurnal Antena Sport
MainNews.ro, 24 decembrie 2025 04:40
Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă, aducând un suflu nou în lumea sportului. Descoperiți cum aceștia își urmează părintele și se implică în diverse activități sportive, inspirând și alte generații de tineri. Află mai multe despre povestea lor pe Antena Sport! Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă a tatălui lor Familia Covaliu se … Articolul Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
05:50
Șeful armatei libiene și oficiali militari de rang înalt, victime ale accidentului aviatic din Turcia # MainNews.ro
Șeful armatei libiene, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, și alți oficiali militari au murit în urma prăbușirii avionului Falcon 50 în Turcia, la 74 km de Ankara. Premierul Libiei a confirmat tragedia, inclusiv decesul altor membri ai delegației. Aeronava solicita aterizare de urgență înainte de pierderea semnalului. Generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful Statului Major … Articolul Șeful armatei libiene și oficiali militari de rang înalt, victime ale accidentului aviatic din Turcia apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
05:40
Eduard Ionescu își celebră Sărbătorile cu bucurie și optimism, aducând un strop de magie în viețile fanilor săi. Descoperă cum se pregătește și ce tradiții îmbrățișează în această perioadă specială. Află mai multe despre cum îmbină pasiunea pentru sport cu momentele de sărbătoare. Citește articolul complet pe Antena Sport. Eduard Ionescu celebrează Sărbătorile de Crăciun … Articolul Eduard Ionescu sărbătorește Crăciunul în stil mare la Antena Sport apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
05:30
Laponia, destinația preferată de Crăciun a românilor în 2025: costuri vacanță Moș Crăciun # MainNews.ro
Laponia este în topul destinațiilor de Crăciun preferate de români în 2025. Peste 10.000 de turiști români vizitează anual Casa lui Moș Crăciun. Prețurile pentru o vacanță în Laponia variază între 2.000 și 3.000 de euro de persoană, în funcție de opțiunile de cazare și mese. Planifică-ți vacanța de vis! Românii planifică vacanța de Crăciun … Articolul Laponia, destinația preferată de Crăciun a românilor în 2025: costuri vacanță Moș Crăciun apare prima dată în Main News.
05:20
Greta Thunberg a fost arestată marți, 23 decembrie 2025, la Londra, în timpul unui protest pro-Palestina organizat de Palestine Action. A fost reținută pentru un mesaj scris pe o pancartă, conform legislației antiteroriste britanice. Protestele au suscitat critici internaționale, fiind arestate peste 2.000 de persoane. Greta Thunberg a fost arestată pe 23 decembrie 2025 la … Articolul Greta Thunberg arestată la protestul pro-Palestina din Londra apare prima dată în Main News.
Acum o oră
05:10
Guvernul va adopta Ordonanța de Urgență cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, care va reglementa bugetul pe 2026, inclusiv tăieri de sume pentru parlamentari și sprijinirea minorităților naționale. Măsurile includ reducerea subvențiilor pentru partide și înghețarea salariilor în sectorul bugetar. Guvernul adoptă OUG „Ordonanța Trenuleț” pentru bugetul pe 2026 Se reduc cu 10% suma forfetară pentru parlamentari … Articolul Tăieri fericite pentru toți: descoperă cele mai bune tehnici! apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
04:40
Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă, aducând un suflu nou în lumea sportului. Descoperiți cum aceștia își urmează părintele și se implică în diverse activități sportive, inspirând și alte generații de tineri. Află mai multe despre povestea lor pe Antena Sport! Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă a tatălui lor Familia Covaliu se … Articolul Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
04:40
Serele și solariile din România rămân neimpozitate, conform anunțului ministrului Agriculturii Florin Barbu. Guvernul a adoptat ordonanța care prorogă taxa pe aceste construcții până în 2027, având în vedere că impozitarea ar presupune o povară suplimentară pentru fermieri. Sprijinul celor din agricultură rămâne o prioritate. Serele și solariile nu vor fi impozitate, conform anunțului ministrului … Articolul Serele și solariile rămân neimpozitate, informează ministrul Agriculturii apare prima dată în Main News.
04:30
Aproape jumătate dintre români vor cheltui mai puțin de Sărbători în 2025, conform unui sondaj Avangarde. 56% aleg să petreacă Revelionul acasă, iar 82% dintre respondenți declară că vor sărbători Crăciunul tot acasă. Veniturile au scăzut pentru 43% dintre români comparativ cu anul precedent. Aproape 50% dintre români vor cheltui mai puțin de Sărbători față … Articolul Românii cheltuiesc mai puțin de sărbători: 60% petrec Revelionul acasă apare prima dată în Main News.
04:20
O bandă de hoți din Franța a furat o stație de epurare de 400 de kilograme din curtea unei întreprinderi specializate în soluții pentru tratarea apei. Incidentul a avut loc în noaptea dintre 18 și 19 decembrie 2025, provocând o val de nesiguranță în zona Pays Castrais. Polițiștii investighează cazul pentru a identifica făptașii. Val … Articolul Hoți din Franța fură stație de epurare de 400 kg dintr-o întreprindere apare prima dată în Main News.
04:10
Revizuirea anchetelor magistraților corupți: DNA, soluția după eșecul actualei structuri # MainNews.ro
Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri. Nicușor Dan propune un referendum pentru corectarea dezechilibrelor din sistemul judiciar, în contextul presiunii magistraților. Modificările legilor justiției vor fi discutate în Parlament, nu prin angajarea răspunderii guvernului. Anchetele privind magistrații corupți ar putea fi transferate din nou la DNA, în urma referendumului … Articolul Revizuirea anchetelor magistraților corupți: DNA, soluția după eșecul actualei structuri apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
03:40
Alberto Hangan, un actor cu abilități în box, judo și fotbal, se alătură echipei Războinicilor la Survivor, cel mai sportiv show al planetei. Emisiunea incepe pe 9 ianuarie la Antena 1, iar Hangan promite să fie un adversar redutabil în luptele cu Faimoșii. Rămâi alături de noi pentru mai multe detalii. Alberto Hangan este un … Articolul Alberto Hangan: Actorul Războinic care Inspira prin Sport apare prima dată în Main News.
03:40
Papa Leon al XIV-lea învață germană pe Duolingo în nopțile cu insomnie. Confirmat de fratele său, pontiful folosește aplicația pentru a-și îmbunătăți cunoștințele lingvistice. În plus, joacă online jocuri de cuvinte pentru a se relaxa. Pasiunea sa pentru tehnologie îl deosebește de predecesorul său, papa Francisc. Papa Leon al XIV-lea învață germană pe Duolingo în … Articolul Papa Leon XIV învață germană pe Duolingo la prima oră, detalii inedite! apare prima dată în Main News.
03:30
Antreprenorii au ocazia să închirieze spații comerciale în Piața Matache, una dintre cele mai populare piețe din București. Primăria Sectorului 1 va organiza o licitație în ianuarie 2026 pentru 23 de spații, variind între 3,20 mp și 52,5 mp, ideale pentru produse alimentare și nealimentare. Primăria Sectorului 1 va scoate la licitație 23 de spații … Articolul Prețurile pentru închirierea spațiilor comerciale din Piața Matache în 2026 apare prima dată în Main News.
03:20
Soldații ruși atacă pozițiile ucrainene călare pe cai, în ciuda lipsei de echipamente, relevând o strategie neobișnuită pe câmpul de luptă din Donețk. Imaginile surprinse de drone arată vulnerabilitatea invadatorilor, iar soldatul Mikola Voroșnov descrie situația ca fiind o nebunie. Ucraineanii continuă să neutralizeze inamicii eficient. Soldații ruși au atacat poziții ucrainene călare pe cai … Articolul Atacul rușilor pe cai împotriva liniilor ucrainene apărate de drone apare prima dată în Main News.
02:40
Cristi Săpunaru l-a criticat pe Costel Gâlcă după declarațiile acestuia de la FCSB – Rapid. Fostul căpitan din Giulești susține că antrenorul nu ar fi trebuit să spună public că are nevoie de transferuri. Gabi Balint împărtășește aceeași opinie, respectiv că încrederea jucătorilor e crucială pentru succesul echipei. Cristi Săpunaru critcă declarațiile lui Costel Gâlcă, … Articolul Cristi Săpunaru îl atacă pe Costel Gâlcă: „Poate să fie și Guardiola” apare prima dată în Main News.
02:40
Președintele Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea discursului american, inclusiv fostul comisar european Thierry Breton. Departamentul de Stat inițiază restricții de viză pentru cei considerați o amenințare la libertatea de exprimare a americanilor. Acțiuni în baza legii imigrației. Donald Trump interzice intrarea în SUA pentru cinci europeni acuzați de cenzură … Articolul Trump interzice cinci europeni de la intrarea în SUA pentru cenzurarea discursului apare prima dată în Main News.
02:20
Angajații târgului de Crăciun Bô Noël din Lausanne acuză discriminarea persoanelor fără adăpost și condiții de lucru precare. Noi directive interzic ajutoarele financiare pentru cerșetori, susținând că prezența acestora afectează vizitatorii. Organizația respinge acuzațiile, afirmând că angajații ar fi implicați în fraude interne. Angajații târgului de Crăciun Bô Noël din Lausanne au adus acuzații de … Articolul Târg de Crăciun din Elveția: Angajații îndemnați să nu ofere cerșetorilor măruntiș apare prima dată în Main News.
02:20
Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026: detalii pentru angajați și firme # MainNews.ro
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 lei, conform unui proiect de HG. Reducerea sumei netaxabile va scădea de la 300 la 200 lei, impactând salariile angajaților. Află cât vor primi „în mână” și costurile totale pentru firme în detalii complete. Salariul minim brut va crește de la 4.050 lei … Articolul Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026: detalii pentru angajați și firme apare prima dată în Main News.
02:00
Guvernul a adoptat Ordonanța-trenuleț, care reduce cheltuielile bugetare și reglementează măsuri pentru anul viitor. Impozitul minim pe cifra de afaceri va scădea la 0,5% din 1 ianuarie, iar pentru microîntreprinderi se va aplica o cotă unică de 1%. Măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale sunt incluse. Guvernul a adoptat Ordonanța-trenuleț, care reglementează … Articolul Guvernul a adoptat „Ordonanța-trenuleț”: Impozitul minim pe cifra de afaceri scade apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
01:40
Cristi Borcea se pregătește să revină la Dinamo, susține Constantin Dănilescu. Fostul conducător al echipei își dorește să investească, dar prin fiul său, Patrick, după finalizarea noului stadion. Dănilescu crede că Dinamo va deveni o forță sub noua conducere, iar Borcea este nerăbdător să se implici din nou în fotbal. Cristi Borcea este pregătit să … Articolul Cristi Borcea își dorește revenirea la Dinamo: „Abia aștept” apare prima dată în Main News.
01:40
Pensionarii români vulnerabili vor beneficia de sprijin financiar și în 2026, conform ministrului Muncii, Florin Manole. Guvernul Bolojan a înghețat pensiile, dar se analizează acordarea unui ajutor suplimentar pentru cei cu pensii mici, afectați de creșterea prețurilor. Află mai multe despre acest ajutor! Categorie de pensionari români va primi ajutor financiar și în 2026 Decizia … Articolul Pensionarii români primesc sprijin financiar în 2026, spune Florin Manole apare prima dată în Main News.
01:20
Șefii militari ai Libiei, inclusiv generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, și-au pierdut viața în urma prăbușirii avionului lor în Turcia, la scurt timp după decolarea din Ankara. Prim-ministrul libian a numit tragedia o pierdere imensă pentru națiune și forțele armate, evidențiind dedicarea acestora față de țară. Generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad și alți oficiali militari … Articolul Șefii militari libieni mor în accident de avion în Turcia, după Ankara apare prima dată în Main News.
01:20
Ryanair a primit o amendă de 256 milioane de euro din partea autorității italiene pentru concurență, acuzată de abuz de poziție dominantă prin obstacole tehnice care limitează vânzările agențiilor de turism online. Compania intenționează să conteste decizia, considerând-o viciată din punct de vedere juridic. Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro de … Articolul Compania aeriană preferată de români contestă o amendă uriașă apare prima dată în Main News.
01:00
Ministerul Dezvoltării intră în 2026 fără arierate, toate facturile fiind plătite. Ioana Dogioiu anunță prioritizarea investițiilor pentru anul viitor printr-o ordonanță care stabilește criterii clare de finanțare. Noile măsuri digitale asigură o gestionare eficientă a proiectelor și transparență în plăți. Ministerul Dezvoltării a plătit toate facturile restante și intră în 2026 fără arierate Ordonanța aprobată … Articolul Minister cu facturi plătite la zi și fără arierate, anunță Ioana Dogioiu apare prima dată în Main News.
00:40
Louis Munteanu este dorit de clubul spaniol Valencia, care își caută un atacant. Atacantul român se confruntă cu competiția lui Umar Sadiq de la Real Sociedad pentru transfer. Jurnaliștii sugerează că Munteanu ar putea ajunge sub formă de împrumut, prioritatea celor de la Valencia fiind un atacant eficient. Louis Munteanu este dorit de clubul spaniol … Articolul Louis Munteanu, ţintit de un club uriaş în lupta pentru transferul carierei apare prima dată în Main News.
00:40
Șpaga cu elicopterul: Omul de afaceri care mituia hipermarketuri pentru marfă stricată # MainNews.ro
Operațiunea „șpagă cu elicopterul” dezvăluie un scandal major în care omul de afaceri Dumitru Gal, proprietar al Divin Garden, mituia angajați ai hipermarketurilor pentru a accepta marfă stricată. Ancheta a scos la iveală sume colosale de bani oferite în schimbul recepției neconforme a produselor. Detalii șocante și reacții oficiale. Omul de afaceri Dumitru Gal a … Articolul Șpaga cu elicopterul: Omul de afaceri care mituia hipermarketuri pentru marfă stricată apare prima dată în Main News.
00:20
Rusia refuză să evacueze personalul din fostul consulat din Gdansk, Polonia, ignorând termenul impus de autorități. Clădirea, considerată bun propriu de Rusia, este în litigiu legal, iar Polonia a intentat un proces pentru recuperarea unei datorii de 1,9 milioane de euro acumulată din 2013. Ministerul rus de Externe refuză să evacueze personalul din fostul consulat … Articolul Rusia refuză retragerea din consulatul din Gdansk, folosit ilegal apare prima dată în Main News.
00:20
În urmă cu 25 de ani, Softronic, un startup din Craiova, s-a transformat în singurul producător de locomotive electrice din România. Aici au fost realizate trenurile Hyperion și locomotivele destinate Cercul Polar, grație inovației și fondurilor europene. Descoperă povestea fascinantă a acestui parc industrial. Softronic a fost fondată în urmă cu 25 de ani în … Articolul De la startup de vitezometre la lider în locomotive electrice în România apare prima dată în Main News.
00:00
Condamnare a atacurilor antisemite împotriva lui Silviu Vexler de către Comitetul Antiantisemitism # MainNews.ro
Comitetul interministerial pentru monitorizarea Strategiei naționale împotriva antisemitismului condamnă atacurile antisemite și instigările la ură împotriva deputatului Silviu Vexler. Autoritățile fac apel la responsabilitate și condamnă extremismul, subliniind că lupta împotriva antisemitismului este o obligație morală și democratică. Comitetul interministerial condamnă atacurile antisemite împotriva deputatului Silviu Vexler Manifestările de instigare la ură din ultimele zile … Articolul Condamnare a atacurilor antisemite împotriva lui Silviu Vexler de către Comitetul Antiantisemitism apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:40
Radu Drăguşin revine în lotul lui Tottenham după o absență de 11 luni, iar sora sa, Meira, este încrezătoare că va fi stâlpul apărării României în meciul cu Turcia pentru barajul de calificare la Cupa Mondială 2026. Suporterii deja își pregătesc biletele pentru meciul crucial din 26 martie. Radu Drăguşin a revenit în lotul lui … Articolul Radu Drăgușin revine: Stâlpul apărării României în meciul cu Turcia apare prima dată în Main News.
23:40
Serele și solarele fermierilor din România vor fi scutite de impozite în 2026, conform unei modificări recente a Codului Fiscal anunțate de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Această măsură vizează susținerea producătorilor agricoli, eliminând presiunea financiară asupra acestora. Serele și solarele fermierilor vor fi scutite de impozite în 2026 Modificările Codului Fiscal au fost anunțate de … Articolul Impozit zero pe sere și solarii pentru fermieri în 2026, conform Codului Fiscal apare prima dată în Main News.
23:20
Comandantul brigăzii neonaziste ruși, Stanislav Orlov, cunoscut ca „Spaniolul”, a fost omorât într-o vilă din Crimeea. Asasinatul a stârnit speculații și indignare în rândul comunității pro-război din Rusia. Brigada Española, fondată de Orlov, a fost implicată în conflictul din Ucraina și a fost asociată cu structuri de securitate rusești. Stanislav Orlov, liderul brigăzii ultrașilor neonaziști … Articolul Comandantul brigăzii neonaziști ruși, omorât în Crimeea apare prima dată în Main News.
23:20
Guvernul României a aprobat Ordonanța trenuleț pentru 2026, ce include reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%. Se introduce o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi și se reduc subvențiile pentru partide. Măsuri de sprijin pentru autoritățile locale și pentru salariile minime sunt, de asemenea, incluse. Impozitul pe cifra de afaceri … Articolul Guvernul a adoptat Ordonanța trenuleț pentru impozitele din 2026 apare prima dată în Main News.
23:00
Sandro Ruotolo, europarlamentar, subliniază că premierul României, Ilie Bolojan, trebuie să înțeleagă că la conferințele de presă el este musafirul cetățenilor, nu gazda. Ruotolo critică restricțiile impuse presei, afirmând că acestea afectează libertatea de exprimare și transparența democratică. Sandro Ruotolo, europarlamentar italian, critică restricțiile impuse de Guvernul României la conferințele de presă. Ruotolo susține că … Articolul Premierul ca musafir al cetățenilor la conferințele de presă apare prima dată în Main News.
22:40
Denis Drăguș a decis să se întoarcă la Gaziantep după o perioadă mai puțin reușită la Eyupspor, unde nu a marcat deloc. Atacantul român, sub contract cu Trabzonspor până în 2028, a strălucit la Gaziantep în sezonul anterior, marcând 15 goluri în 35 de meciuri. Ce va urma pentru el în această iarnă? Denis Drăguș … Articolul Denis Drăguș a decis: unde vrea să se transfere după oferte primite? apare prima dată în Main News.
22:40
Accident grav pe autostrada A7 Focșani-Adjud, la scurt timp după inaugurare. O mașină și o dubiță au intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu un TIR. Patru victime au fost transportate la spital, iar traficul a fost redirecționat. A7, parte din Autostrada Moldovei, se extinde la 195 km. Accident grav pe autostrada A7 Focșani-Adjud, la doar câteva … Articolul Accident grav pe A7 Focșani-Adjud, la scurt timp după inaugurare apare prima dată în Main News.
22:40
Autoritățile contactează victimele violenței domestice la 3 zile după ordinul de protecție # MainNews.ro
Victimele violenței domestice vor fi contactate de autorități în maximum 3 zile de la emiterea ordinului de protecție, conform unui nou proiect de lege adoptat de Senat. Proiectul prevede măsuri stricte pentru protecția victimelor și sancțiuni pentru agresori, inclusiv consiliere psihologică obligatorie. Senatul a votat un proiect de lege care obligă autoritățile locale să contacteze … Articolul Autoritățile contactează victimele violenței domestice la 3 zile după ordinul de protecție apare prima dată în Main News.
22:20
Un antreprenor italian, Stefano Gamberini, a parcurs 240 de kilometri pentru a-l ajuta pe românul Vasile Potolinca, aflat într-o situație financiară disperată după falimentul afacerii sale. Întâlnirea lor emoționantă a adus lacrimi de bucurie și speranță, iar gestul de solidaritate a fost răsplătit cu un cadou simbolic din partea lui Vasile. Stefano Gamberini a parcurs … Articolul Italianul care a parcurs 240 km pentru a ajuta un român cu afacerea falimentară apare prima dată în Main News.
22:20
Guvernul alocă aproape 3,3 miliarde lei din fondul de rezervă pentru ministere și alte instituții. Ministerul Sănătății primește 1,9 miliarde lei, iar Ministerul Energiei 473 milioane lei. Alte ministere beneficiază de fonduri pentru echipamente militare, servicii silvice și programe de construcții. Guvernul alocă aproape 3,3 miliarde de lei din fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea … Articolul Guvernul alocă 3,3 miliarde lei din fondul de rezervă pentru ajutoare apare prima dată în Main News.
22:00
Deputații au adoptat modificările la Legea pensiilor private, eliminând excepția ce permitea pacienților oncologici retragerea integrală a fondurilor. Proiectul reglementează acum plata pensiilor, stipulând o retragere inițială de maximum 30% și restul eșalonat pe o perioadă de opt ani. Decizia CCR subliniază discriminarea. Deputații au votat proiectul privind retragerea banilor din fondurile de pensii private … Articolul Pensiile private: Parlamentul a eliminat excepția pentru pacienții oncologici apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:40
Noile impozite și taxe locale din București vor crește semnificativ în 2026, cu majorări de până la 80%, în special pentru impozitele pe clădiri. Taxa turistică de 10 lei/noapte va fi introdusă la cererea hotelierilor. Aflați toate detaliile despre schimbările fiscale din București și cum vă vor afecta. Impozitele pe clădiri din București vor crește … Articolul Impozite și taxe locale București 2026: creșteri de până la 80%! apare prima dată în Main News.
21:40
CFR Cluj, echipa Moșului, își demonstrează sprijinul în perioada Sărbătorilor, devenind ajutoare pentru Moș Crăciun. Jucătorii se pregătesc intens pentru a obține un loc în play-off-ul campionatului după Anul Nou. Descoperă cum se implică echipa în comunitate și antrenamentele specifice din această perioadă. Jucătorii CFR Cluj acționează ca ajutoare pentru Moș Crăciun în perioada sărbătorilor … Articolul CFR Cluj – Echipa Moșului în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
21:40
Avertisment ISU: Cod galben de ninsori și viscol în România! Vânt puternic și ninsoare viscolită afectează Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Precipitații mixte și strat de zăpadă consistent în perioada Crăciunului. Informați-vă înainte de călătorii și asigurați-vă autovehiculul pentru condiții de iarnă. Cod galben de ninsori și viscol în România, avertizări de la ISU pentru evitarea … Articolul Zăpadă de Crăciun: Avertisment ISU privind ninsorile și viscolul anunțate apare prima dată în Main News.
21:40
Avocatul Cătălin Boacnă a impresionat mediul academic din Franța cu teza sa de doctorat, „Viața privată în era tehnologică, o provocare pentru dreptul penal. Studiu comparativ Franța – România.” Aceasta abordează impactul algoritmilor asupra dreptului penal, subliniind provocările contemporane și necesitatea adaptării legislației. Avocatul ieșean Cătălin Boacnă a susținut cu succes teza de doctorat în … Articolul Dreptul penal și algoritmii: Teza de doctorat a avocatului Cătălin Boacnă apare prima dată în Main News.
21:20
Donald Trump a avertizat că dacă Nicolas Maduro continuă să facă pe durul, va fi ultima oară când o va face. Aceasta declarație vine în contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, unde Maduro acuză SUA de piraterie de stat. Armada americană a impus blocade și sancțiuni asupra regimului din Caracas. Donald Trump afirmă că … Articolul Ultima oară când liderul venezuelean va juca rolul durului apare prima dată în Main News.
21:00
Rafila: Amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii blochează reformele # MainNews.ro
Alexandru Rafila își exprimă îngrijorarea față de amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii prin proiectul Ordonanței „Trenuleț”. Critica sa vizează impactul negativ asupra reformelor în sănătate și subfinanțarea serviciilor ambulatorii esențiale pentru prevenție și îngrijire. Alexandru Rafila critică amânarea cu un an a majorării punctului pentru medicii din ambulatorii Proiectul Ordonanței „Trenuleț” subminează reformele … Articolul Rafila: Amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii blochează reformele apare prima dată în Main News.
20:40
Fostul fotbalist Koke, cunoscut din perioada sa la Olympique Marseille, a fost condamnat pentru conducerea unei rețele internaționale de trafic de droguri. După o carieră de succes, el a fost arestat și a revenit la activitățile ilegale, câștigând sume colosale, dar punându-și viața în pericol. Sergio Contreras Pardo, cunoscut ca Koke, a încheiat cariera de … Articolul Fost jucător OM, prins în trafic de droguri: câștiguri rapide în două luni apare prima dată în Main News.
20:40
Proiectul L485/2025 adoptat de Senat aduce schimbări esențiale în legislația privind violența domestică. Măsuri de protecție mai eficiente pentru victime, ordine de protecție stricte pentru agresori și acces facil la justiție sunt printre principalele noutăți. Decorresponsabilizare pentru agresori prin consiliere psihologică. Proiectul L485/2025 pentru prevenirea violenței domestice a fost adoptat de Senat Victimele vor fi … Articolul Modificări legislative esențiale în prevenirea violenței domestice, adoptate de Senat apare prima dată în Main News.
20:40
98% dintre judecătorii români resimt o campanie publică împotriva justiției, conform unui chestionar al CSM. Aproape două treimi susțin pozițiile oficiale ale Consiliului, în timp ce 8,4% au fost înlocuiți din completuri. Detalii esențiale despre problema încrederii în justiție, află mai multe în articol. Peste 98% dintre judecătorii români au resimțit o campanie publică împotriva … Articolul Reclame și atacuri la justiție: 98% manipulare mediatică apare prima dată în Main News.
20:20
Prețurile RCA au crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului 2025, atingând o medie de 1.328 lei. Venituri din primele de asigurare au crescut cu 11%, iar despăgubirile plătite au crescut cu 23%, ajungând la 4,2 miliarde lei. Autoritatea de Supraveghere Financiară prevestește creșteri și pentru 2026. Prima medie RCA anualizată a crescut … Articolul Creșterea prețurilor RCA: încasări și despăgubiri în primele 9 luni apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.