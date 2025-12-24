Consultări bugetare în ianuarie: declarații ale Ministrului Finanțelor despre deficit

06:50

Când e cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion? Mitul „marței ieftine” a fost demontat. Duminica este acum cea mai favorabilă zi pentru achiziții, oferind economii de până la 17% la zborurile internaționale. Rezervă cu 1-3 luni înainte pentru zboruri interne și 2-6 luni pentru internaționale pentru cele mai bune prețuri. Mitul … Articolul Ziua rezervărilor avioane: când sunt cele mai mici prețuri? apare prima dată în Main News.