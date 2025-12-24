Ce s-a întâmplat la OMV Petrom urmează şi la Romgaz. ANRMPSG, reglementatorul în domeniul minier şi petrolier: Toate acordurile Romgaz pentru care s-a solicitat prelungirea cu 15 ani o să urmeze aceleaşi proceduri legale ca cele ale OMV Petrom. Acestea ar expira în 2027-2028

