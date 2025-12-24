Premierul Ilie Bolojan: Deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4%, faţă de 7,15% 2024. Statul a economisit practic 4 miliarde de lei. Obiectivul de deficit pentru 2026 rămâne între 6% şi 6,5%

Ziarul Financiar, 24 decembrie 2025 14:45

Premierul Ilie Bolojan: Deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4%, faţă de 7,15% 2024. Statul a economisit practic 4 miliarde de lei. Obiectivul de deficit pentru 2026 rămâne între 6% şi 6,5%

Acum o oră
14:45
Acum 2 ore
14:30
Rodica Sabadîş, meşter popular din Maramureş, a început acum 15 ani să creeze bijuterii cu elemente Swarovski, iar acum lucrează cu mărgele din sticlă Preciosa din Cehia. Podoabele se vând în magazinul propriu din Baia Mare şi prin curier în toată ţara Ziarul Financiar
14:30
Atenţie, şoferi: CNAIR anunţă restricţii de circulaţie în perioada Crăciunului Ziarul Financiar
13:45
Gabriel Merluşcă, Polytrade Global, şi Marius Bene, Future Workforce Global: Toţi cei implicaţi în programul MoonShotX sunt dispuşi să iasă din zona de confort. Optimismul şi dorinţa de a ne depăşi limitele sunt punctele comune Ziarul Financiar
Acum 4 ore
13:15
Vânzările dinainte de sărbători în 2025, între „prudenţă şi „spectacol”: Unii retaileri vorbesc de încasări record, alţii de scăderi. Cine este pe plus? Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Daniel Mischie, CEO City Grill Group, unul dintre cei mai importanţi actori din piaţa de restaurante din România Ziarul Financiar
12:45
Spania se luptă cu efectele pestei porcine şi îşi protejează industria alimentară promovând produsele tradiţionale din carne de porc Ziarul Financiar
12:15
Filipe Dias, Greenvolt Next Romania: Multe companii au înţeles că investiţia în energia regenerabilă devine un factor strategic ce poate influenţa competitivitatea Ziarul Financiar
12:15
Ce s-a întâmplat la OMV Petrom urmează şi la Romgaz. ANRMPSG, reglementatorul în domeniul minier şi petrolier: Toate acordurile Romgaz pentru care s-a solicitat prelungirea cu 15 ani o să urmeze aceleaşi proceduri legale ca cele ale OMV Petrom. Acestea ar expira în 2027-2028 Ziarul Financiar
11:45
Conf.univ. dr. Costin Lianu, preşedinte Inter-Bio şi ACEX: Fragmentarea terenurilor agricole din România, un avantaj ignorat. Exploatare intensivă sau rezilienţă prin diversitate a micilor producători Ziarul Financiar
Acum 6 ore
11:15
Redifuzare emisiune Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Invitaţi: Darius Rusza, Dragoş Bărbulescu, Andu Nacu Ziarul Financiar
10:45
BNR vinde o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara, la un preţ de 1.500 de lei Ziarul Financiar
10:45
Antreprenori de pe băncile şcolii: cum au reuşit câţiva tineri să pornească afaceri de la zero încă din liceu şi cu ce idei fresh îşi fac loc în peisajul de business Ziarul Financiar
10:45
IKEA nu se teme de concurenţa din online: oamenii vin în continuare în magazine să se inspire Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
ZF Agropower. Dan Vodnar, cercetător în domeniul alimentaţiei şi biotehnologiei şi profesor universitar: În ultimii ani, ne-am orientat tot mai mult spre mediul de business. Avem proiecte în care producem probiotice, alimente personalizate, valorificăm deşeurile agroalimentare şi aplicăm procese de fermentaţie de nouă generaţie Ziarul Financiar
00:15
De ce nu merg românii la doctor? Costul prea ridicat la controalele de prevenţie şi lipsa de informare îi ţin pe pacienţi departe de medic Ziarul Financiar
00:15
Piaţa cărnii de pasăre, cea mai performantă din industria alimentară, poate face export din 32 de fabrici. Care sunt cei mai mari zece producători în funcţie de capacitate? Ziarul Financiar
00:15
Producătorul de componente auto Lear Corporation România a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 1,641 mld. lei Ziarul Financiar
Producătorul de componente auto Lear Corporation România, sub­si­diara locală a concernului american Lear Corporation, cu vânzări globale de peste 23,3 mld. dolari, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 1,641 mld. lei (329,9 mil. euro), apropiată de cea din 2023, când compania a obţinut afaceri de 1,642 mld. lei (332,1 mil. euro), potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.
00:15
Paşaportul românesc, unul dintre cele mai râvnite la nivel mondial. România se află pe locul al doilea în lume în topul celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni globali Ziarul Financiar
00:15
Acţiunile OMV Petrom mai au nevoie doar de 1% pentru a sparge pragul istoric de 1 leu. „Atingerea acestui preţ reprezintă pentru Petrom un moment de sărbătoare”. Ce spun brokerii Ziarul Financiar
23 decembrie 2025
22:30
Guvernul a adoptat „ordonanţa trenuleţ”. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă cotă unică de 1% pentru toate întreprinderile cu o cifră de afaceri sub 100.000 de euro şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%. „Este o ordonanţă care aduce şi veşti bune, în special pentru anul 2026, un an la care privim cu mult mai multă încredere” Ziarul Financiar
21:30
Redifuzare ZF IT Generation. Ediţie specială Builders House. Cum îşi propune Zoomies AI să dezvolte un ecosistem pentru industria animalelor de companie? Ce le oferă acum aplicaţia “părinţilor de căţei”? Detalii despre proiect de la Sorin Bădulescu, fondator & CEO, Zommies AI Ziarul Financiar
21:00
Rata şomajului din România a fost de 3,28% în noiembrie. Mai mulţi bărbaţi fără loc de muncă decât femei Ziarul Financiar
20:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 24 decembrie 2025, ora 09.30 cu Cătălin Chivu şi Tiberiu Porojan, realizatori Feel the Markets Ziarul Financiar
20:15
Cum modernizează Trump forţele navale americane? Preşedintele SUA anunţă construcţia a două nave de luptă din „clasa Trump” Ziarul Financiar
20:15
Amendă de peste 250 de milioane de euro pentru Ryanair în Italia. Operatorul low-cost ar fi încercat să blocheze agenţiile de turism să cumpere bilete Ziarul Financiar
19:15
Cum au arătat formulele de lucru în companiile din România în 2025: Companiile au făcut hibridul normă, au crescut prezenţa fizică la serviciu, iar spaţiile de birouri şi-au schimbat rolul. Ce spun Horaţiu Didea, Workspace Studio, Gabriel Tomescu, Inter Computer România şi Ionuţ Păun, City Grill Group Ziarul Financiar
La aproape cinci ani de la schimbarea majoră a modului de lucru impusă de pandemie, companiile din România par să fi stabilizat formulele de organizare a activităţii. Munca în sistem hibrid rămâne cel mai utilizat model, însă structura acestuia variază în funcţie de specificul activităţii şi de politica internă a fiecărei organizaţii.
19:00
Suedezii de la Lindab pleacă din România: îşi vând fabrica şi echipa de 100 de angajaţi unor cumpărători slovaci Ziarul Financiar
18:30
Tavanul piscinei hotelului Hilton din Sibiu a căzut peste oameni. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar şase persoane au fost transportate la spital cu răni uşoare Ziarul Financiar
(adaugă informaţii despre victime)
18:30
Erste Group, acţionarul majoritar al BCR, primeşte undă verde pentru achiziţia din Polonia şi va deveni acţionarul de control al Santander Bank Polska. De la începutul lui 2025 acţiunile Erste au plus 73% Ziarul Financiar
18:15
Dorinel Umbrărescu, dezvăluiri despre progresul autostrăzii A7, din maşină cu ministrul Transporturilor: În 31 august 2026 terminăm Adjudu Vechi – Săbăoani, 95 de kilometri Ziarul Financiar
18:15
La cât se ridică investiţia într-un magazin de jucării Jumbo? Retailerul grec are 20 de magazine în România Ziarul Financiar
18:00
Cum se termină epopeea aurului din Munţii Apuseni? ANAF execută silit compania Gabriel Resources, cea care a vrut să exploateze aurul de la Roşia Montană. Fiscul vrea acum aproape 47 de milioane de lei de la canadieni Ziarul Financiar
17:45
Cum se termină epopeea aurului din Munţii Apuseni? ANAF execută silit compania canadiană Roşia Montană Gold Corporation, încercând să recupereze aproape 47 de milioane de lei Ziarul Financiar
17:30
România pe ultimele locuri în clasamentul UE atunci când vine vorba consumul de legume şi fructe, activitate fizică şi obiceiul ridicat al tinerilor de a fuma. Ioana, 21 de ani: „Nu prea am timp întotdeauna să îmi gătesc sănătos, ajung târziu acasă după facultate şi mai şi lucrez” Ziarul Financiar
17:00
Donald Trump deschide şampania: Economia americană a crescut cu peste 4%, sfidând orice prognoză a analiştilor Ziarul Financiar
16:45
Tavanul unei unităţi de cazare din Sibiu s-a prăbuşit peste oameni. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar şapte persoane au fost transportate la spital cu răni uşoare Ziarul Financiar
(adaugă informaţii despre victime)
16:45
Bucureşti versus Varşovia: Unde se mănâncă mai ieftin, cine dă mai mulţi bani pe un suc, o cafea, o bere? Ziarul Financiar
16:15
Consiliul Concurenţei anunţă ce angajamente şi-a luat grupul german Schwarz pentru a prelua La Cocoş: continuarea modelului de afaceri cu preţuri accesibile, a politicii de expansiune şi condiţii clare pentru delistarea unui furnizor Ziarul Financiar
15:45
Tavanul unei unităţi de cazare din Sibiu s-a prăbuşit: Plan roşu de intervenţie a fost activat Ziarul Financiar
(adaugă informaţii despre victime)
Ieri
15:15
​Raport al RetuRO: aproape 4,9 milioane de ambalaje SGR au fost returnate în primele 11 luni. Rată de colectare de 39% Ziarul Financiar
15:15
Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF: Moment istoric pentru sistemul de pensii private din România. Legea privind plata pensiilor private a primit votul de încredere al Parlamentului şi urmează să fie transmisă spre promulgare Ziarul Financiar
15:00
Regina pariurilor online sfidează declinul industriei: Denise Coates, fondatoarea Bet365, încasează aproape 400 de milioane de dolari într-un an în care imperiul său financiar a scârţâit Ziarul Financiar
15:00
Ironia sorţii: distanţa Câmpina- Râmnicu Sărat (110 km) pe A7 se parcurge în 2 ore, în timp ce Câmpina- Braşov (60 km) în 3-4 ore Ziarul Financiar
15:00
A fost prezentat proiectul celui mai mare parc solar din Ungaria: va putea alimenta cu electricitate 186.000 de locuinţe, iar tehnologia este chinezească Ziarul Financiar
14:45
Fermierii au un motiv să deschidă şampania la final de an: România ar putea ajunge la 29 mil. tone de cereale şi oleaginoase în 2026, aproape de recordul istoric de peste 30 mil. tone din 2021 Ziarul Financiar
14:45
EXCLUSIV ZF. SERVE, una dintre primele crame private din România, este la vânzare. Producătorul de vin Purcari, se uită la achiziţie pentru a-şi consolida poziţia pe o piaţă foarte fragmentată Ziarul Financiar
14:15
ZF HR Conference 2025. Ariadna Şerban, Adobe: Cred că peste 80% dintre CV-uri sunt făcute cu inteligenţa artificială. AI-ul este un instrument, optimizarea îţi dă ocazia de a face mai mult Ziarul Financiar
14:00
Lovitură de forţă pe axa Baku–Ankara: Gigantul energetic Socar părăseşte zona exclusivă a petrolului, intră agresiv pe piaţa electricităţii din Turcia şi cumpără o centrală strategică de 870 MW pentru 225 de milioane de dolari Ziarul Financiar
14:00
Parlamentul a revotat: pensiile private se vor plăti 30% într-o tranşă şi restul lunar timp de opt ani, dar bolnavii de cancer nu vor primi suma integrală Ziarul Financiar
