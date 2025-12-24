Atletico Madrid vizează transferul portarului român Horațiu Moldovan

14:40

Un tânăr de 19 ani a fost prins în Germania cu un permis de conducere românesc falsificat. Polițiștii au descoperit că documentul nu era autentic, iar tânărul nu avea dreptul de a conduce. Acesta riscă dosar penal pentru falsificarea documentului și conducere fără permis. Verificările s-au desfășurat în cadrul controalelor la frontieră.