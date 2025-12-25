14 țări cer Israelului să oprească coloniile în Cisiordania și anexarea

16:00

Prefectul și subprefectul județului Olt, Cosmin Florescu și Ștefan Nicolae, sunt sub control judiciar pentru uz de armă fără drept. Acuzațiile provin dintr-un incident petrecut în mai, la un exercițiu militar. Cei doi nu își vor exercita atribuțiile de serviciu timp de 60 de zile. Prefectul Cosmin Florescu și subprefectul Ștefan Nicolae din Olt, sub … Articolul Prefectul și subprefectul Olt, puși sub control judiciar pentru uz de armă apare prima dată în Main News.