14 țări cer Israelului să oprească coloniile în Cisiordania și anexarea
MainNews.ro, 25 decembrie 2025 02:10
Un grup de 14 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit și Canada, a condamnat aprobarea de noi colonii israeliene în Cisiordania. Acestea cer Israelului să oprească extinderea coloniilor, subliniind că măsurile unilaterale pun în pericol procesul de pace și perspectivele de securitate în regiune. 14 țări, inclusiv Franța și Regatul Unit, condamnă aprobarea a 19 noi … Articolul 14 țări cer Israelului să oprească coloniile în Cisiordania și anexarea apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
03:10
Moș Crăciun aduce vești bune pentru dinamoviști, cu transferuri și surprize pe măsură. Descoperă ce a pregătit echipa roș-albă în acest sezon. Detalii exclusive și analize despre parcursul dinamoviștilor în acest articol de la Jurnal Antena Sport. Află cum se transformă echipa în perioada sărbătorilor. Moș Crăciun a adus vești bune pentru dinamoviști Transferuri promițătoare … Articolul Dinamoviștii primesc darurile lui Moș Crăciun în acest sezon festiv apare prima dată în Main News.
03:10
Publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein va fi întârziată cu câteva săptămâni, după ce Departamentul de Justiție al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare relevante. Acestea sunt examinate pentru a proteja victimele, conform unui anunț oficial. Detalii despre legăturile dintre Trump și Epstein sunt incluse. Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste … Articolul Întârziere în publicarea dosarelor Epstein din cauza descoperirii de documente noi apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
02:50
Polițiști falși din Italia au jefuit o tabără de romi, sustrăgând bunuri în valoare de 200.000 euro, inclusiv ceasuri de lux Rolex și Cartier. Carabinierii au demarat o investigație bazată pe mărturii și imagini de supraveghere, arestând patru suspecți implicați în acest jaf audacesc. Detalii au fost furnizate de un informator croat. Patru bărbați s-au … Articolul Povestea polițiștilor falși care au jefuit o tabără de romi în Italia apare prima dată în Main News.
Acum o oră
02:30
Un nou proiect de lege pentru protecția victimelor violenței domestice a fost adoptat de Senat, aducând măsuri esențiale pentru sprijinul acestora. Autoritățile locale vor contacta victimele după emiterea ordinului de protecție, iar agresorii vor beneficia de consiliere psihologică obligatorie. Inițiativa merge la Camera Deputaților. Proiectul de lege pentru protecția victimelor violenței domestice a fost adoptat … Articolul Proiectul de lege anti-violență domestică: Schimbări vitale pentru victime apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
02:10
Descoperă cum unii români își petrec Crăciunul pe datorie, într-o perioadă plină de cheltuieli. Articolul nostru analizează impactul financiar al sărbătorilor de iarnă și oferă soluții pentru a gestiona mai bine bugetul în această perioadă aglomerată. Află mai multe în Jurnal Antena Sport! Crăciunul din acest an se anunță a fi unul dificil din punct … Articolul Crăciun pe datorie: Provocările festive în sport și economia actuală apare prima dată în Main News.
02:10
Un grup de 14 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit și Canada, a condamnat aprobarea de noi colonii israeliene în Cisiordania. Acestea cer Israelului să oprească extinderea coloniilor, subliniind că măsurile unilaterale pun în pericol procesul de pace și perspectivele de securitate în regiune. 14 țări, inclusiv Franța și Regatul Unit, condamnă aprobarea a 19 noi … Articolul 14 țări cer Israelului să oprească coloniile în Cisiordania și anexarea apare prima dată în Main News.
01:50
Un băiat de 11 ani din Napoli, rămas fără mamă, a încercat să-și vândă desenele pe stradă pentru a strânge bani pentru un cadou de Crăciun pentru sora sa de 3 ani. Povestea lui Alessio a impresionat comunitatea și a atras atenția carabinierilor, care l-au ajutat să își îndeplinească dorința. Un băiat de 11 ani … Articolul Un copil de 11 ani din Napoli vinde desene pentru cadoul surorii sale apare prima dată în Main News.
01:30
Sociologul Vladimir Ionaș analizează șansele de succes ale acțiunii de suspendare a președintelui Nicușor Dan, evidențiind tendința oamenilor de a-și schimba opțiunile în momente de tensiune politică. Articolul detaliază impactul unui astfel de demers asupra stabilității politice și judiciare din România. Se discută despre șansele unei acțiuni de suspendare a președintelui Nicușor Dan în contextul … Articolul Oamenii își schimbă opțiunile în momente decisive de viață apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
01:10
Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul portarului român Horațiu Moldovan, dorit cu insistență de Spezia, echipă din Serie B. Moldovan este acum împrumutat la Real Oviedo, dar nu a reușit să se impună. Agentul său, Marco Sommella, lucrează pentru finalizarea mutării în curând. Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul portarului Horațiu Moldovan Spezia, … Articolul Atletico Madrid vizează transferul portarului român Horațiu Moldovan apare prima dată în Main News.
01:10
Câștigătorul finalei „Chefi la cuțite” 2025 este Luca Zvaleni, din echipa chef-ului Richard Abou Zaki. El a impresionat jurații și a câștigat premiul de 30.000 euro. În competiție au fost patru finaliști: Ștefana Mercori, Bogdan Panaite și Alexandru Helju, fiecare având echipe dedicate. Marea finală „Chefi la cuțite” 2025 a fost câștigată de Luca Zvaleni … Articolul Cine a câștigat finala Chefi la cuțite 2025? Află în detalii! apare prima dată în Main News.
00:50
Donald Trump este acuzat că a violat o femeie împreună cu Jeffrey Epstein, iar presupusa victimă a fost găsită moartă după ce a depus o plângere. FBI nu a verificat informațiile, iar documentele legate de scandalul Epstein sunt acum subiect de dezbatere politică intensă, după ce administrația Trump a fost presată să le publice. Donald … Articolul Trump și Epstein, acuzați de viol, femeie găsită moartă după plângere apare prima dată în Main News.
00:30
Ludovic Orban critică vehement inițiativa de referendum în justiție propusă de președintele Nicușor Dan, considerând-o un demers inutil care ar putea deveni contraproductiv. Orban subliniază lipsa unei baze legale și riscurile asociate, precum invalidarea reformelor necesare în sistemul de justiție. Ludovic Orban critică referendumului inițiat de Nicușor Dan, considerându-l inutil și contraproductiv Președintele nu poate … Articolul Referendumul inutil: riscuri și efecte contraproductive evidente apare prima dată în Main News.
00:10
Două femei din Ucraina au încercat să intre în România cu 60.000 de dolari ascunși în pantofi. Polițiștii de frontieră au efectuat controale amănunțite la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, descoperind sumele nedeclarate. Fiecare femeie a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de lei iar banii au fost confiscati. Două femei din Ucraina … Articolul Femei din Ucraina prinse cu dolari ascunși în pantofi la granița cu România apare prima dată în Main News.
00:00
Mihai Stoica a anunțat primul transfer al iernii de la FCSB, fundașul central Andre Duarte, impresionând cu abilitățile sale. Este o achiziție promițătoare, fiind deja integrat în echipă și vorbind fluent românește. Gigi Becali plănuiește să aducă încă patru jucători în această fereastră de transferuri. Mihai Stoica a prezentat detalii despre transferul lui Andre Duarte … Articolul Mihai Stoica detalii despre primul transfer FCSB: „A arătat foarte bine” apare prima dată în Main News.
24 decembrie 2025
23:50
Poluarea cu ulei vegetal în Marea Neagră, cauzată de atacurile rusești asupra portului Odesa, este un dezastru ecologic. Spill-ul de ulei degradează ecosistemul marin și provoacă moartea păsărilor. Autoritățile locale luptă pentru a curăța zona și a salva animalele afectate de această criză ecologică. Atacurile rusești asupra portului Odesa au dus la poluarea Mării Negre … Articolul Poluarea cu ulei vegetal în Marea Neagră, dezastru ecologic după atacuri rusești apare prima dată în Main News.
23:20
Chișinăul riscă să revină la energia electrică din regiunea transnistreană din cauza lacunelor legislative și a neimplicării Guvernului, avertizează experții. Aceasta ar putea aduce prețuri duble și ar contribui la finanțarea regimului separatist, în ciuda angajamentului de a renunța la dependența de resursele energetice rusești. Chișinăul riscă să revină la energia electrică din Transnistria din … Articolul Revenirea Chișinăului la energia electrică din Transnistria, vina Guvernului apare prima dată în Main News.
23:20
Apele Române clarifică situația fisurilor de la Barajul Paltinu, afirmând că urmele vizibile nu reprezintă o fisură activă și nu constituie un pericol pentru populație. Evaluarea siguranței barajului se bazează pe inspecții periodice, iar monitorizarea continuă nu indică motive de alarmă. Apele Române confirmă că fisurile de la barajul Paltinu nu sunt active și nu … Articolul Controversa fisurilor de la Barajul Vidraru: Intervenția Apele Române apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
23:10
Poliția din Anenii Noi a descoperit detalii șocante în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani. Oseminte umane și hainele victimei au fost găsite în gospodăria principalului suspect, un bărbat de 59 de ani. Trei persoane au fost arestate în legătură cu acest caz, iar ancheta continuă. Poliția Republicii Moldova investighează dispariția unui bărbat … Articolul Poliția din Anenii Noi: Victime omorâte și trupuri folosite ca hrană pentru porci apare prima dată în Main News.
23:00
A venit Moșul! În acest articol, celebrăm amintirile lucrurilor frumoase de Crăciun, cu momente speciale de la rivalii Survivor, Tamaș și Patricia Vizitiu. David Popovici a fost păcălit, dar Moș Crăciun l-a făcut fericit. Descoperă poveștile din spatele cadourilor și bucuriilor de sărbători, exclusiv pe Antena Sport. Moșul aduce amintiri plăcute despre Crăciun pentru participanții … Articolul Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun aduce surprize în sport! apare prima dată în Main News.
23:00
Descoperă cum pinguinii din Madagascar au devenit cel mai viral trend de Crăciun 2025 pe salata boeuf! Află cum poți să îi prepare acasă cu ouă fierte și măsline. Vezi cele mai interesante idei și tutoriale pentru a impresiona musafirii la masa de sărbători. Înscrie-te și fii la curent cu cele mai noi tendințe culinare! … Articolul Decorațiuni virale: Cum le faci acasă și cum arată acestea apare prima dată în Main News.
22:50
Estonia avertizează că va răspunde cu foc dacă „omuleții verzi” ruși trec granița. Ministrul Margus Tsahkna subliniază că orice atac asupra securității naționale va avea consecințe severe. În contextul amenințărilor din partea Kremlinului, Estonia își consolidează apărarea cu buncăre și structuri defensive. Ministrul eston Margus Tsahkna avertizează că, dacă «omuleții verzi» ruși vor traversa granița, … Articolul Dacă „omuleții verzi” invadează, tragem în ei. Linie roșie clară! apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a tăiat un brad de Crăciun pentru a transmite un mesaj Rusiei, filmându-se în timp ce interacționează cu localnicii. Într-o ținută casual, el reafirmă spiritul sărbătorilor în fața provocărilor externe. Această acțiune a devenit virală pe platforma X. Președintele Poloniei Karol Nawrocki a tăiat singur bradul de Crăciun pentru a transmite … Articolul Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, taie bradul de Crăciun ca mesaj pentru Rusia apare prima dată în Main News.
21:40
Un sondaj recent indică faptul că Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, dar ar pierde în fața generalului Valeri Zalujnîi în turul doi. Ucraina ar putea organiza alegeri după semnarea unui acord de pace, iar Putin vizează un regim marionetă la Kiev. Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi al alegerilor … Articolul Cine ar câștiga alegerile prezidențiale în Ucraina? Veste proastă pentru Putin apare prima dată în Main News.
21:20
Petrișor Peiu, liderul AUR, acuză Guvernul Bolojan că taie fonduri de la educație pentru a favoriza multinaționalele. Tăierile bugetare afectează grav sistemul de învățământ, cu peste 39.000 de profesori disperați și bugete universitare reduse cu 10%. Aceste măsuri pun în pericol viitorul educației în România. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul Bolojan că taie … Articolul Lider AUR: Guvernul Bolojan sacrifică educația pentru multinaționale apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:00
Descoperă cozonacul campionilor de la fitness și culturism, o delicatesă nutritivă ideală pentru cei pasionați de un stil de viață sănătos. În articolul nostru, îți prezentăm rețeta și beneficiile acestui desert, perfect pentru a-ți susține antrenamentele. Transformă-ți mesele cu acest cozonac savuros! Cozonacul este popular printre sportivii de fitness și culturism Rețetele de cozonac sunt … Articolul Cozonacul perfect pentru campionii de fitness și culturism apare prima dată în Main News.
21:00
Compania rusă Energia a obținut brevetul pentru o tehnologie inovatoare de gravitație artificială în spațiu, capabilă să genereze 0,5 g. Aceasta ar putea revoluționa misiunile spațiale, dar prezintă dezavantaje legate de siguranța navelor care acostează. Proiecte similare există și la NASA, iar viitorul ISS este în discuție. Compania rusă Energia a brevetat o tehnologie de … Articolul Gravitație artificială în spațiu: inovație rusească și dezavantaje ale tehnologiei apare prima dată în Main News.
20:40
Donald Trump critică emisiunile umoristice, cerând încetarea difuzării celor care promovează negative față de el și Partidul Republican. A amenințat că va revoca licențele canalelor 100% negative, în special CBS. Opoziția a denunțat aceste acțiuni ca acte de cenzură, în timp ce controversa din jurul lui Stephen Colbert continuă să stârnească reacții. Donald Trump critică … Articolul Trump amenință cu închiderea canalelor TV „100% negative” după critici umoristice apare prima dată în Main News.
20:20
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Crăciun, îndemnând românii să aibă speranță și credință într-un viitor mai bun. Acesta a urat un Crăciun liniștit, subliniind importanța sănătății și optimismului în anul ce va veni, după un 2025 dificil pentru țară. Sursa: News.ro Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Crăciun pentru români … Articolul Mesajul premierului Bolojan: Speranță și credință pentru un Crăciun mai bun apare prima dată în Main News.
20:20
Ciprian Ciucu preia mandatul de primar al Capitalei cu aceleași datorii de 3 miliarde de lei lăsate de Nicușor Dan. Situația financiară a PMB rămâne critică, subliniind provocările pe termen lung în gestionarea bugetului și datoriilor, inclusiv pentru Societatea de Transport București. Primăria Capitalei are datorii curente de 3 miliarde de lei, situație neschimbată de … Articolul Ciprian Ciucu continuă problemele nerezolvate ale Primăriei Capitalei din 2020 apare prima dată în Main News.
20:00
Mircea Lucescu a vorbit despre suspendarea lui Denis Drăguș înainte de barajul cu Turcia pentru World Cup 2026. Atacantul a primit două meciuri de suspendare, dar Federația va face apel pentru reducerea acesteia la un singur meci, similar cu cazul lui Cristiano Ronaldo. Drăguș a ratat deja un meci. Mircea Lucescu a vorbit despre suspendarea … Articolul Ronaldo are precedent: Lucescu dezvăluie soarta suspendării lui Drăguș apare prima dată în Main News.
19:40
Volodimir Zelenski a acuzat indirect China de colaborare cu Rusia în atacarea infrastructurii energetice a Ucrainei. Raportul Serviciului de Informații Externe detaliază modul în care Rusia eludează sancțiunile internaționale, desfășurarea rachetelor Oreșnik în Belarus și legăturile cu entități chineze pentru obținerea de informații. Zelenski acuză China de sprijin indirect acordat Rusiei în atacurile asupra infrastructurii … Articolul China sprijină Rusia în atacurile asupra energiei Ucrainei – Zelenski apare prima dată în Main News.
19:20
Anul 2025 a fost crucial pentru Nicușor Dan, marcând candidaturile și alegerea sa ca președinte al României. De la anunțul candidaturii, vizite oficiale și scandaluri, acest articol explorează evenimentele cheie ale anului. Imaginile surprind momente definitorii din cariera sa politică recentă. Anul 2025 a fost crucial pentru Nicușor Dan, marcând începutul mandatului său de președinte … Articolul 2025: Anul de referință pentru Nicușor Dan – Cronologia evenimentelor cheie apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:00
Ionuț Lupescu a analizat șansele echipei Dinamo de a lupta pentru titlu în 2026, sugerând că absența FCSB și CFR Cluj din play-off ar putea fi benefică. El subliniază că Dinamo a avut un sezon bun și poate concura cu Rapid și Universitatea Craiova pentru un titlu istoric, după o pauză de 19 ani. Ionuț … Articolul Ionuț Lupescu: Ce îi trebuie lui Dinamo pentru titlu și șansa de a câștiga apare prima dată în Main News.
19:00
ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană, datorită creanțelor de 46,7 milioane lei. Decizia ICCJ prevede sechestru asigurator, iar acțiunile vor fi transferate în patrimoniul statului dacă datoria nu este achitată. Măsurile respectă legislația în vigoare. ANAF execută silit acțiunile Gabriel Resources la SC Roșia Montană Gold Corporation SA pentru creanțe … Articolul ANAF execută silit Gabriel Resources la Roșia Montană pentru 46,7 milioane lei apare prima dată în Main News.
18:40
Kremlinul nu acceptă planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski, dar nu îl respinge public pentru a nu afecta relațiile cu SUA. Rusia cere limitarea armatei ucrainene, neutralitate pentru Ucraina și clarificări privind ridicarea sancțiunilor. Următoarea întâlnire ruso-americană va avea loc la Moscova. Kremlinul nu acceptă planul de pace al lui Zelenski, … Articolul Reacția Kremlinului la planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski apare prima dată în Main News.
18:20
Cosmin Floreanu, prefectul de Olt, și Ștefan Nicolae, subprefectul, au fost reținuți pentru că ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov în poligonul MApN. Cei doi sunt acuzați de falsificare de documente și nerespectarea regimului armelor. Având audieri la Parchetul Militar, au fost puși sub control judiciar. Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul … Articolul Prefectul și subprefectul de Olt reținuți pentru utilizarea ilegală a armelor apare prima dată în Main News.
18:00
Descoperă prețurile terenurilor arabile în România pentru 2024, inclusiv comparații cu cele din Uniunea Europeană. Prețul mediu al unui hectar a crescut cu 4%, atingând 43.280 lei (aproximativ 8.656 euro). Aflați mai multe despre variațiile regionale și prețurile maxime și minime din țară și Europă. Prețul mediu al terenului arabil în România a fost de … Articolul Prețul terenurilor arabile în România comparativ cu Uniunea Europeană apare prima dată în Main News.
18:00
Radu Drăgușin a surprins pe toată lumea la Tottenham cu abilitățile sale la cimpoi, într-un concurs de talente alături de colegii săi. Clubul a distribuit imagini savuroase pe social media și YouTube. Află cum a reușit să capteze atenția fanilor și care au fost activitățile celorlalți participanți. Radu Drăgușin a participat la un concurs de … Articolul Radu Drăgușin atrage atenția la Tottenham: ascultă povestea sa savuroasă apare prima dată în Main News.
18:00
Ninsoarea va continua în Capitală, unde se așteaptă un strat de zăpadă de până la 10 centimetri. Vântul va avea rafale de 45-50 km/h, amplificând senzația de frig. Atenționarea de cod galben se aplică în mai multe județe, cu precipitații mixte și temperaturi scăzute de Crăciun. Fiți pregătiți pentru vreme de iarnă autentică. Ninsori și … Articolul Zăpadă de până la 10 centimetri în Capitală: prognoză meteo actualizată apare prima dată în Main News.
17:40
Meșterul din Marea Britanie, Simon Appleby, a furat peste 102.000 de lire sterline de la o femeie vulnerabilă timp de trei ani. Lucrând pentru ea, a exploatat încrederea acesteia, realizând plăți frauduloase chiar înainte de decesul ei. Condamnat la închisoare, Appleby a abuzat de o relație de încredere pentru câștig personal. Un meșter din Marea … Articolul Ultimul jaf înainte de moartea femeii: detalii șocante despre incident apare prima dată în Main News.
17:20
Diana Șoșoacă, în cadrul unei transmisii live pe Facebook, îl atacă pe George Simion, liderul AUR, afirmând că scroafa sacrificată a fost „agresată sexual”. Aceasta își exprimă nemulțumirea față de refuzul lui Simion de a colabora și critică legăturile AUR cu PSD. Detalii controversate din zona politică românească. Diana Șoșoacă, în live pe Facebook de … Articolul Scroafa agresată de domnul Simion: Detalii despre incident apare prima dată în Main News.
17:00
Olimpiu Moruțan, internațional român în vârstă de 26 de ani, e pe cale să își schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. După o adaptare dificilă la Aris Salonic, agentul său caută o nouă echipă, existând posibilitatea unui transfer înapoi în Turcia, unde a jucat anterior pentru Galatasaray și Ankaragucu. Olimpiu Moruțan își caută o nouă … Articolul Olimpiu Moruțan, pregătit să plece înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
17:00
Numărul cazurilor de gripă în România crește alarmant, cu un deces în Cluj. INSP a declarat alertă epidemiologică, având în vedere activitatea intensă a virusului gripal. Până pe 21 decembrie 2025, au fost raportate peste 294 de cazuri de gripă confirmate. Vaccinarea rămâne esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Primul deces cauzat de gripă în sezonul 2025 … Articolul Primul deces din acest sezon din cauza gripei, alertă epidemiologică la Cluj apare prima dată în Main News.
17:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a respins contestația sa. Investigat de DNA pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei, Cuc este implicat într-un dosar care vizează contracte cu Registrul Auto Român și afaceri cu Cătălin Bușe. Răzvan Cuc, fost ministru al … Articolul Răzvan Cuc, arest preventiv după respingerea contestației de către Curte apare prima dată în Main News.
16:40
Deșertul Atacama, unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de un strat de zăpadă în urma unei furtuni rare, determinând închiderea temporară a telescopului ALMA. Acest fenomen neobișnuit a fost cauzat de un ciclon cu nucleu rece, afectând observațiile astronomice. Zăpada s-a topit rapid sub soare. Deșertul Atacama a fost … Articolul Fenomen rar: telescop gigant închis pentru observații speciale apare prima dată în Main News.
16:40
Adelina Toma, din Buzău, a părăsit cariera în multinaționale pentru a crea Itse, un brand românesc de slow fashion. Cu o abordare sustenabilă și producție in-house, Adelina îmbină calitatea cu designul, inspirată de experiențele sale internaționale. Descoperă povestea ei antreprenorială unică. Adelina Toma a fondat brandul Itse, specializat în slow fashion, după experiențe în corporații … Articolul Călătoria unei buzoiance la brandul de slow fashion românesc apare prima dată în Main News.
16:20
Cristian Tudor Popescu a lăudat gestul pragmatic al președintelui Nicușor Dan în interviul acordat publicației Politico. Dan a subliniat schimbarea de la o abordare morală la una pragmatică în politica internațională, criticând influența americană asupra Europei și reafirmând sprijinul României pentru Ucraina. Cristian Tudor Popescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru interviul său acordat publicației … Articolul CTP l-a apreciat pe Nicușor Dan pentru trecerea la pragmatism în politică apare prima dată în Main News.
16:00
Premierul Ilie Bolojan a oferit fiecărui ministru un cadou special înainte de Crăciun: un cozonac tradițional, cunoscut sub numele de „babka”, din Oradea. Inspirat din rețeta evreiască, babka conține aluat pufos cu ingrediente precum nuci, mac și fistic, consolidând legăturile culturale și gastronomice. Premierul Ilie Bolojan a oferit cadou fiecărui ministru un cozonac special înainte … Articolul Cadou special de Crăciun: Bolojan oferă mini „babka” fiecărui ministru apare prima dată în Main News.
16:00
Prefectul și subprefectul județului Olt, Cosmin Florescu și Ștefan Nicolae, sunt sub control judiciar pentru uz de armă fără drept. Acuzațiile provin dintr-un incident petrecut în mai, la un exercițiu militar. Cei doi nu își vor exercita atribuțiile de serviciu timp de 60 de zile. Prefectul Cosmin Florescu și subprefectul Ștefan Nicolae din Olt, sub … Articolul Prefectul și subprefectul Olt, puși sub control judiciar pentru uz de armă apare prima dată în Main News.
15:50
Kenan Yildiz, atacantul turc de la Juventus Torino, cere să devină cel mai bine plătit jucător al echipei, cu un salariu de 6 milioane de euro pe sezon, pentru a-și prelungi contractul ce expiră în 2029. Discuțiile pentru noua înțelegere vor fi reluate în curând, în contextul schimbării directorului sportiv. Kenan Yildiz solicită să devină … Articolul Adversarul României impune condiții pentru reînnoirea contractului jucătorului apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.