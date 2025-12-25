În ziua de Crăciun, Grecia a salvat 52 de migranți în Marea Egee
Aktual24, 25 decembrie 2025 18:40
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA, relatează AFP, citată de Agerpres. Totodată, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci pneumatice […]
• • •
Acum 10 minute
19:00
Alianța militară Rusia-Coreea de Nord. Putin laudă ”intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând „intrarea eroică” a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de EFE, transmite Agerpres. „Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi şi […]
Acum 30 minute
18:50
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează AFP, citată de Agerpres. Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri altitudine, în apropierea […]
18:40
Acum 2 ore
18:10
Rusia se laudă cu drone aruncătoare de flacări. Plus îndeplinirea planului la livrarea de avioane Su-35S # Aktual24
Corporaţia rusă Rostec, specializată în producţia de arme şi echipamente militare, a anunţat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru 2025, afirmând că producţia din acest an a acestui tip de avion de luptă a stabilit un nou record, informează EFE, citată de Agerpres. Totodată, o companie din Urali a anunţat livrarea […]
17:40
Sondaj în Ucraina: Zelenski ar pierde alegerile. Însă Moscova nu are motive de bucurie, alegerile ar putea fi câștigate de cineva și mai dur # Aktual24
Un sondaj de opinie al institutului SOCIS arată că, dacă alegerile prezidenţiale din Ucraina s-ar organiza în prezent, actualul preşedinte, Volodimir Zelenski, şi ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit şi fost comandant al Forţelor Armate, Valerii Zalujnîi, ar accede în turul doi al scrutinului, iar în confruntarea directă Zalujnîi ar obţine un avans semnificativ, informează The […]
Acum 4 ore
17:10
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, […]
16:40
Diferențele dintre Rusia lui Putin și Rusia sovietică. Expert rus: ”Sistemul lui Putin este organizat pe principii mafiote” # Aktual24
Rusia sub preşedintele Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Şerbakova, cofondatoare a organizaţiei pentru drepturile omului Memorial, pentru dpa, citată de Agerpres. Expertă în crimele comise în epoca stalinistă, Şerbakova a explicat că, deşi sistemul sovietic a fost putred şi lipsit de credibilitate, au existat reguli […]
16:00
S-a câştigat jackpotul de 1,8 miliarde de dolari. Numerele câştigătoare: 4, 25, 31, 52, 59, 19 # Aktual24
Un bilet vândut în statul Arkansas a adus un câştig de 1,8 miliarde de dolari, jackpotul loteriei americane Powerball, după extragerea de miercuri seară, chiar înainte de Crăciun, relatează Reuters. Acesta este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria Statelor Unite. Valoarea jackpotului a urcat vertiginos după ce la extragerea de luni […]
16:00
Rusia a căutat să strice Crăciunul în Polonia: ”Avioanele de luptă poloneze au interceptat, identificat vizual şi escortat un avion de recunoaştere rus” # Aktual24
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, care se deplasa în apropierea spaţiului aerian al Poloniei, a anunţat joi armata ţării membre NATO. „În această dimineaţă, deasupra apelor internaţionale ale Mării Baltice, avioanele de luptă poloneze au interceptat, identificat vizual şi escortat din zona lor de responsabilitate un […]
15:50
Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Storm Shadow, informează EFE, citată de Agerpres. „Au fost înregistrate numeroase explozii. Am lovit ţinta. Amploarea pagubelor este în curs […]
15:50
Pensionari care trăiesc cu doar 365 lei/lună. Date oficiale, sunt peste 880.000 de pensionari cu indemnizație socială # Aktual24
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în noiembrie 2025, de 882.560 persoane, cu 457 mai puţine comparativ cu luna anterioară, dintre care 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate […]
15:40
Israelul avertizează SUA că Iranul ar putea folosi un exercițiu de lansare de rachete ca acoperire pentru a ataca # Aktual24
Israelul a avertizat administrația Trump că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran ar putea folosi un exercițiu militar în curs, axat pe rachete, ca acoperire pentru a lansa un atac asupra Israelului, pe fondul temerilor că Ierusalimul și Teheranul se pregătesc pentru o altă confruntare. Citând surse israeliene și americane, publicația The Times of Israel […]
15:20
Rusia este ajutată cu date de imagistică satelitară chineză pentru a efectua atacuri asupra țintelor energetice din Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Au existat corelații între imaginile satelitare chineze ale teritoriului ucrainean și atacurile rusești asupra instalațiilor de infrastructură energetică corespunzătoare”, a declarat Zelenski miercuri într-o postare pe rețelele de socializare, după întâlnirea cu […]
15:20
Sibiu: Crimă în ajunul Crăciunului, peste 20 de persoane s-au bătut pe străzile din Blăjel # Aktual24
Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan iscat între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, două echipaje medicale au fost […]
Acum 6 ore
14:50
Turcia a arestat 115 persoane suspectate că ar avea legături cu Statul Islamic care planificau atacuri de Crăciun și Anul Nou „ în special împotriva persoanelor care nu sunt musulmane” # Aktual24
Autoritățile turce au declarant că au dejucat atacuri planificate la evenimente de Crăciun și Anul Nou, după ce au arestat peste 100 de suspecți membri ai așa-numitei grupări Stat Islamic. Oficialii au declarat că susținătorii ISIS plănuiau activ atacuri în Turcia în această săptămână, în special împotriva persoanelor care nu sunt musulmane, potrivit BBC. Raiduri […]
14:40
Prima zi de Crăciun a anului 1989 a adus un eveniment care va rămâne permanent în paginile de istorie a României. Executarea dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale Elena, care era și numărul 2 în stat, de către un tribunal improvizat, într-o unitate militară din Târgoviște. Chiar și astăzi, inclusiv contestatarii regimului Ceaușescu sunt […]
14:10
Coreea de Nord dezvăluie un submarin nuclear de 8.700 de tone, destinat să transporte arme nucleare # Aktual24
Coreea de Nord a publicat joi noi imagini din presa de stat care sugerează progrese majore în ceea ce privește un program de submarine cu propulsie nucleară, o evoluție care ar putea remodela semnificativ dinamica securității în Peninsula Coreeană. Fotografiile, publicate de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), îl arată pe liderul Kim Jong Un […]
14:10
Un cercetător maghiar care a uimit cândva lumea învățând un șobolan să joace jocul video din 1994, Doom II, a dus experimentul mai departe, rozătoarele putând acum să împuște demoni în acest joc. Inginer de software și neurocercetător, Viktor Tóth a lansat proiectul în 2020, concepând o configurație neconvențională care permitea unui șobolan să navigheze […]
13:40
Bombardiere rusești au efectuat un zbor „programat” în nordul Scandinaviei: ”Avioane străine au venit să ne escorteze” # Aktual24
Bombardiere rusești cu capacitate nucleară au efectuat un zbor „programat” deasupra Mărilor Norvegiei și Barents, determinând „avioane de vânătoare din țări străine” să le escorteze, a declarat joi Ministerul Apărării din Rusia, potrivit agențiilor de știri rusești. Nici data zborurilor Tu-95, nici țările care au desfășurat aeronave de monitorizare nu au fost specificate, relatează Euractiv. […]
13:40
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a adoptat o linie prudentă în contextul controverselor legate de recentele sale comentarii privind construirea de așezări în Gaza, dar promite că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâșie. „Israelul nu se va retrage niciodată complet din Gaza – va exista o zonă de securitate semnificativă în […]
13:20
Concertul de jazz din seara de Ajun de la Kennedy Center a fost anulat după ce numele lui Trump a fost adăugat pe clădire. Concertul este organizat de mai bine de 20 de ani # Aktual24
Un concert de jazz planificat în Ajunul Crăciunului la Centrul Kennedy, o tradiție de sărbătoare care datează de mai bine de 20 de ani, a fost anulat. Gazda evenimentului, muzicianul Chuck Redd, spune că a anulat spectacolul în urma anunțului Casei Albe de săptămâna trecută că numele președintelui Donald Trump va fi adăugat la clădire. […]
Acum 8 ore
13:10
În această categorie de „stânga radicală”, președintele american îi include cu ușurință pe toți democrații și oponenții politici, chiar și pe cei considerați moderați sau centriști. Donald Trump a profitat de ocazia sărbătorilor pentru a ura Crăciun Fericit „tuturor, inclusiv scursurilor de stânga radicală”, referindu-se la adversarii săi democrați, pe care președintele american îi acuză […]
13:10
Drepturile femeilor sunt în scădere accentuată în Israel. Activiștii dau vina pe guvernul de extremă-dreapta al lui Netanyahu # Aktual24
S-au autointitulat „Femeile în Roșu”. Îmbrăcate în robe purpurii și pălării albe, au mărșăluit cu fețele în jos, într-un protest tăcut împotriva guvernului israelian în anul dinaintea războiului din Gaza. Împrumutând imagini din romanul distopic „Povestea slujitoarei” al lui Margaret Atwood, grupul a vrut să tragă un semnal de alarmă: reforma judiciară a guvernului amenința […]
13:00
Acest oraș din Ucraina a inspirat un colind faimos de Crăciun. Acum Rusia l-a distrus – VIDEO # Aktual24
Pentru ucraineni, orașul distrus din est, Pokrovsk, unde trupele sunt angajate în lupte cu rușii în acest Crăciun, evocă una dintre cele mai durabile moșteniri culturale ale țării lor: „Carol of the Bells”, „Colindul clopoțeilor”, relatează Politico. Este o melodie de Crăciun faimoasă în întreaga lume. Publicul occidental poate recunoaște melodia repetitivă și înfiorătoare din […]
12:40
Turcia a reținut 115 suspecți membri ISIS care ar putea pregăti atacuri în timpul sărbătorilor # Aktual24
În Turcia au avut loc raiduri la scară largă și arestări a 115 suspecți susținători ai Statului Islamic, care ar fi pregătit atacuri teroriste pentru Crăciun și Anul Nou. Parchetul din Istanbul a anunțat arestările pe 25 decembrie. Poliția din Istanbul a primit informații că simpatizanții ISIS plănuiau atacuri teroriste în Turcia, vizând în principal […]
12:30
Transcrieri declasificate ale conversațiilor dintre Putin și Bush: Kremlinul s-a opus aderării Ucrainei la NATO încă din anii 2000 # Aktual24
SUA au declasificat transcrierile conversațiilor dintre Vladimir Putin și președintele american George W. Bush, în care liderul rus s-a opus deschis aderării Ucrainei la NATO încă din anii 2000 și a avertizat asupra unui conflict iminent. Documentele au fost publicate de centrul de presă al Arhivei Naționale de Securitate a SUA. Conform transcrierilor, încă din […]
12:10
Crăciunul are în Europa un parfum aparte, unul care nu poate fi reprodus nicăieri în lume. Este un amestec subtil de scorțișoară, cuișoare și portocală, de lemn ars și vin fiert, de castane coapte și turtă dulce. Este sunetul colindelor care răsună pe străzi pavate cu piatră, printre clădiri vechi de secole, și lumina caldă […]
12:00
Tradiție de Crăciun: Donald Trump le-a spus copiilor că nu va lăsa un „Moș Crăciun rău” să se infiltreze în SUA # Aktual24
Așezați lângă un brad de Crăciun la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, președintele American Donald Trump și prima doamnă au preluat apeluri de la copii care au sunat la Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD), care urmărește sania lui Moș Crăciun în jurul globului în fiecare Ajun de Crăciun. Când a fost întrebat de doi […]
11:50
Coreea de Nord arată progrese evidente în construcția unui submarin cu propulsie nucleară # Aktual24
Coreea de Nord a demonstrat joi progrese evidente în construcția unui submarin cu propulsie nucleară, fotografiile din presa de stat arătând o cocă în mare parte finalizată, în timp ce liderul Kim Jong Un a condamnat eforturile rivalei sale Coreea de Sud de a achiziționa tehnologia. Potrivit Associated Press, agenția de știri KCNA a declarat […]
Acum 12 ore
11:00
Surpriză de la familia regală britanică: Catherine, Prințesa de Wales și fiica sa, Charlotte, duet la pian la concertul de colinde de Crăciun # Aktual24
Catherine, Prințesa de Wales și Prințesa Charlotte au interpretat împreună un duet la pian pentru un concert de colinde de Crăciun. Mama și fiica nu au apărut live la evenimentul Împreună la Crăciun de la Westminster Abbey la începutul acestei luni. Interpretarea lor a unei piese muzicale a compozitorului scoțian Erland Cooper a fost preînregistrată […]
10:50
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: * Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; * Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; * Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. […]
10:50
Agenţii ai Serviciului de Imigrare şi Vamă din SUA (ICE) au fost implicaţi miercuri într-un incident armat în Maryland, în care un bărbat a fost rănit de gloanţe, iar un altul s-a ales cu răni uşoare, au declarat autorităţile, citate de Reuters. Agenţi ai ICE desfăşurau o operaţiune care viza „doi bărbaţi aflaţi ilegal în […]
10:40
Președintele Dan, mesaj de Crăciun: ”Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători” # Aktual24
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan. „Naşterea lui Hristos este pentru noi, creştinii, sărbătoarea speranţei, a luminii şi a adevărului credinţei. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi […]
10:10
Iarna lui 1914 a coborât peste Europa ca o cortină grea de întuneric și ger. În mijlocul tranșeelor înzăpezite, sub un cer cenușiu care părea că nu se va limpezi niciodată, mii de tineri soldați își petreceau zilele printre noroi, sânge și zgomotul sfâșietor al armelor. Era Primul Război Mondial, un conflict despre care nimeni […]
08:40
Agenți nord-coreeni încearcă să se angajeze la Amazon pentru a face rost de bani pentru programele militare ale regimului # Aktual24
Amazon a blocat sute de cereri de angajare de la presupuși agenți nord-coreeni, potrivit directorului de securitate al gigantului tehnologic american, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la escrocheriile cibernetice legate de Phenian. „Obiectivul lor este de obicei simplu: să fie angajați, să fie plătiți și să canalizeze salariile înapoi pentru a finanța programele de […]
07:40
SUA oferă o „primă de sărbători” de 3.000 de dolari migranților care se autodeportează până la sfârșitul anului # Aktual24
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA oferă imigranților fără acte 3.000 de dolari și un bilet de avion gratuit pentru a părăsi țara. Oferta este valabilă doar dacă aceștia se înregistrează până la sfârșitul anului pentru autodeportare prin intermediul aplicației electronice CBP One, relatează LiveNowFox. Oferta triplează stimulentul monetar obișnuit de 1.000 de dolari oferit […]
Acum 24 ore
00:00
Fabrică de diplome false și în Polonia: Ambasadorul polonez la Paris suspendat din funcție în urma unei anchete privind diplome false # Aktual24
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcție în urma reținerii sale de către agenți anticorupție, în cadrul unei anchete în curs privind un scandal masiv de diplome false la o universitate privată. Decizia, anunțată miercuri de Ministerul de Externe, a urmat relatărilor din mass-media conform cărora agenția poloneză anti-corupție CBA l-a reținut pe […]
24 decembrie 2025
23:50
Paisprezece țări, inclusiv Marea Britanie, Canada și Germania, au condamnat aprobarea de către cabinetul de securitate israelian a 19 noi așezări în Cisiordania ocupată, afirmând că acestea încalcă dreptul internațional și riscă să alimenteze instabilitatea. Israelul a aprobat duminica trecută o propunere pentru noi așezări evreiești, ceea ce aduce totalul la 69, potrivit ministrului de […]
23:40
Departamentul de Justiție al SUA spune că ar putea avea nevoie de „câteva săptămâni în plus” pentru a procesa încă un milion de documente Epstein înainte de publicare # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA a declarant, miercuri, că a fost informat de procurorii federali din Manhattan și de FBI că au descoperit peste un milion de documente suplimentare legate de cazul Jeffrey Epstein, iar procesarea acestora pentru publicare ar mai putea dura „câteva săptămâni”. Într-o postare pe X, Departamentul de Justiție a declarat că […]
23:20
Criza diplomatică dintre Algeria și Franța continua. Algeria adoptă o lege care declară colonizarea franceză drept crimă # Aktual24
Parlamentul algerian a aprobat, miercuri, în unanimitate o lege care declară colonizarea țării de către Franța o crimă și a cerut scuze și despăgubiri. Stând în picioare în sală purtând eșarfe în culorile drapelului național, parlamentarii au scandat „Trăiască Algeria”, aplaudând adoptarea proiectului de lege, care prevede că Franța își asumă „responsabilitatea legală pentru trecutul […]
23:00
Surse din serviciul ucrainean de informații militare afirmă că cei doi polițiști uciși în atentatul din Moscova „torturaseră prizonieri de război” în Ucraina # Aktual24
Doi ofițeri de poliție rutieră și o a treia persoană au fost uciși, miercuri, într-o explozie a unei mașini-capcană la Moscova, a anunțat comitetul de anchetă al Rusiei. Canalele rusești Telegram, apropiate serviciilor de securitate, au declarat că se crede că a treia persoană care a murit a plantat dispozitivul exploziv. Surse din serviciul ucrainean […]
22:50
Iranul și SUA își reafirmă angajamentul față de diplomație la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, însă divergențele asupra acordului nuclear rămân # Aktual24
Iranul și Statele Unite și-au reafirmat angajamentele față de diplomație la o reuniune controversată a Consiliului de Securitate al ONU, marți, însă decalajul dintre administrația Trump și Republica Islamică privind un acord nuclear rămâne mare și profund. A șasea rundă de negocieri dintre Washington și Teheran fusese programată la scurt timp după războiul de 12 […]
22:20
Garda de Coastă a SUA nu are în prezent suficiente forțe pentru a captura un petrolier asociat Venezuelei, potrivit unor surse # Aktual24
Garda de Coastă a SUA așteaptă sosirea unor forțe suplimentare înainte de a încerca să abordeze un petrolier cu legături cu Venezuela, pe care îl urmărește de duminică, au declarat pentru Reuters un oficial american și o sursă familiarizată cu situația. Nava, pe care grupurile maritime au identificat-o drept Bella 1, a refuzat să lase […]
21:50
Într-un videoclip publicat marți, consiliul local din orașul francez Bordeaux susține că a instalat „din greșeală” bănci pe locurile de parcare de pe o stradă din oraș, potrivit Le Figaro. „Oops”, este legenda videoclipului postat marți pe pagina de Instagram a orașului. Filmările arată muncitori demontând băncile instalate pe puținele locuri de parcare rămase pe […]
21:10
Crăciunul anti-materialist: Ritualuri din întreaga lume care schimbă cadourile pe semnificație # Aktual24
Într-o perioadă în care listele de cumpărături par să crească mai repede decât spiritul sărbătorii, privirea către alte culturi poate oferi o perspectivă reconfortantă: Crăciunul poate fi despre comunitate, timp împreună și sens. În multe colțuri ale lumii, tradițiile au evoluat departe de ideea de schimb material, transformând sărbătoarea într-o ocazie de reflecție, creativitate sau […]
20:50
Un cetățean german a atacat un bărbat din Lugoj cu cuțitul. A ajuns la Spitalul de Psihiatrie # Aktual24
Un cetățean german a atacat cu cuțitul un bărbat care i-a ieșit în cale pe o stradă din Lugoj. Polițiștii au intervenit imediat și l-au imobilizat pe agresor, potrivit Opinia Timișoarei. „La data de 23 decembrie 2025, în jurul orei 23:15, polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict produs pe strada Bucegi din […]
20:40
Germania și Franța riscă să rateze termenul limită fixat pentru realizarea super-avionului de vânătoare FCAS # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron par aproape de a rata termenul limită autoimpus de Anul Nou pentru a rezolva o dispută de lungă durată privind programul emblematic de apărare al Europei, Viitorul Sistem Aerian de Luptă (FCAS). Progresul proiectului comun de 100 de miliarde de euro a stagnat pe fondul tensiunilor […]
20:20
Trump, sătul de ironiile la adresa sa la „late shows”. El amenință cu interzicerea televiziunilor vinovate # Aktual24
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen […]
20:10
Orban caută iar să inducă panică: ”Nu exclud ca 2025 să fi fost ultimul an de pace în Europa” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban nu a exclus izbucnirea unui război în Europa în 2026. Într-un interviu acordat publicației Magyar Nemzet, Orban a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă este posibil ca 2025 să fie ultimul an de „pace în Europa”. „Da, acest lucru nu poate fi exclus”, a spus el. Orban a menționat că […]
19:50
Când se termină războiul. Majoritatea rușilor crede că ”operațiunea militară specială” se va încheia în 2026 # Aktual24
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, relatează Reuters, citată de Agerpres. În […]
