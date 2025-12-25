Diferențele dintre Rusia lui Putin și Rusia sovietică. Expert rus: ”Sistemul lui Putin este organizat pe principii mafiote”

19:40

Fostul judecător Cristi Danileţ a declarat, miercuri, că, ca urmare a dezvăluirilor magistraţilor făcute la întâlnirea cu preşedintele României şi a sondajului realizat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în rândul judecătorilor, Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu şi să deschidă aproximativ 50 de cercetări disciplinare. Danileţ scrie pe Facebook că, […]