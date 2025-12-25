2025: Guvernare bună în fața provocărilor economice și compromisurilor politice

12:00

Un bilet Powerball din Arkansas a câștigat al doilea cel mai mare jackpot din istoria loteriei SUA, 834,9 milioane de dolari. Câștigătorul are două opțiuni de plată: o sumă unică sau o plată anuală pe 30 de ani. Acest premiu monumental va susține inițiativele publice, având un impact financiar major. Al doilea cel mai mare … Articolul Al doilea cel mai mare jackpot din istoria loteriei SUA a fost câștigat apare prima dată în Main News.