Cum îți faci bilanțul financiar de final de an: sfaturi simple pentru un 2025 mai prosper

Vorba "Un măr pe zi ţine doctorul departe" a ieşit din trend pentru români. Nu neapărat de voie, ci, mai degrabă, din nevoie. Am ajuns să consumăm cele mai puţine fructe şi legume din întreaga Uniune Europeană. Scumpirile de la raioanele cu produse verzi şi proaspete nu ne dau doar bugetul peste cap, ci şi motive serioase de îngrijorare atunci când vine vorba despre sănătate.