Zvon bizar la Hollywood: Michelle Obama ar avea o aventură cu un actor cunoscut din universul Marvel

13:40

Un şofer care se întorcea din club a provocat un accident mortal pe o şosea din Bistriţa-Năsăud. Camerele de supraveghere l-au surprins intrând cu viteză într-o curbă. Maşina a ajuns pe constrasens, unde a lovit un alt autoturism care mergea regulamentar. La volan era o tânără de 20 de ani, care a murit pe loc în impact. Şoferul teribilist era cu un prieten în maşină, găsit şi el mort de echipele de intervenţie.