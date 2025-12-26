"Era un înger pe Pământ". Diana, fata de 20 de ani, ucisă de un şofer vitezoman, a murit în braţele medicilor

11:30

Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută, chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis ieri a fost aglomeraţie şi s-au făcut cumpărături fără pauză.