"Era un înger pe Pământ". Diana, fata de 20 de ani, ucisă de un şofer vitezoman, a murit în braţele medicilor
ObservatorNews, 26 decembrie 2025 19:20
Tragedie de Crăciun pentru două familii din Bistriţa-Năsăud! Un băiat şi o fată, amândoi de 21 de ani, au murit nevinovaţi într-un accident rutier. Tânărul se întorcea de la club cu vărul lui, care a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat pe contrasens. Fata plecase în pijamale de acasă ca să ia o prietenă.
• • •
Acum 5 minute
19:40
Mesajul emoţionant al Papei Leon pentru o fetiţă din Bucureşti: "Rugăciunile tale sunt un dar preţios" # ObservatorNews
Mesaj emoţionant al Papei Leon pentru Isabela, o fetiţă din Bucureşti. Micuţa i-a trimis un desen şi o scrisoare suveranului pontif, prin care îi transmitea că se roagă pentru copiii afectaţi de război, din întreaga lume.
Acum 15 minute
19:30
Mărturia teribilă a unei locatare din blocul zguduit de explozie la Oneşti: "S-au lovit de uşa mea" # ObservatorNews
Explozie în noaptea de Crăciun într-un bloc cu patru etaje din Oneşti. Doi tineri, de 30 şi 31 de ani, sunt în stare foarte gravă, cu arsuri groaznice. Pentru că nu există niciun loc în centrele pentru marii arşi, medicii caută să-i transfere în străinătate.
19:30
Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina de faptul că vrea să "torpileze" negocierile.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:50
Zvon bizar la Hollywood: Michelle Obama ar avea o aventură cu un actor cunoscut din universul Marvel # ObservatorNews
Comediantul Kumail Nanjiani a dezvăluit momentul incrdibil în care soției sale i s-a spus că "are o treabă" cu Michelle Obama - chiar dacă nu a întâlnit-o niciodată pe fosta primă doamnă.
Acum 2 ore
18:40
Primarul Ciprian Ciucu anunţă două noi spitale în Capitală: "Bucureştiul are nevoie" # ObservatorNews
Primarul Ciprian Ciucu a anunțat construirea a două spitale noi în București: cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică și Spitalul Clinic din Sectorul 6.
18:10
Accident în lanț la Optași Măgura în Olt. Au fost implicate 11 maşini şi 32 de persoane # ObservatorNews
Un accident rutier grav a avut loc pe DN 12, în zona localității Optași Măgura, sensul de mers Pitești-Slatina, implicând 11 autoturisme și aproximativ 32 de persoane. Având în vedere numărul victimelor, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt.
17:50
Acum 4 ore
17:40
17:40
Atac masiv al Statelor Unite împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în Nigeria: "Mai urmează şi altele" # ObservatorNews
Statele Unite au efectuat un atac împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului nigerian, au declarat joi preşedintele Donald Trump şi armata americană, susţinând că gruparea a vizat "creştinii din regiune".
17:30
Companiile de stat ocolite de austeritate. Ce prime au încasat de Crăciun cei mai norocoşi angajaţi de la stat # ObservatorNews
Sfârșitul anului 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. Potrivit Economedia, în timp ce în unele sectoare "tradiția" primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale.
17:10
O echipă din China a reuşit să accelereze cu succes un vehicul de o tonă până la 700km/h în 2 secunde # ObservatorNews
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde în timpul unui test de levitaţie magnetică, a relatat postul de televiziune de stat CCTV, citat vineri de EFE.
17:10
Satul în care s-a născut primul bebeluş, după 30 de ani: "La doar nouă luni, este celebră" # ObservatorNews
Pagliara dei Marsi, un sat vechi situat pe pantele muntelui Girifalco, în regiunea Abruzzo din Italia, a sărbătorit în luna martie nașterea primului copil, după aproape 30 de ani. Lara Bussi Trabucco a adus populația satului la aproximativ 20 de locuitori și a devenit rapid o mică celebritate locală, informează The Guardian.
16:40
Atac armat cu 15 răniţi într-o fabrică din Japonia. Un lichid neidentificat, pulverizat în timpul atacului # ObservatorNews
Vineri, cel puţin 15 persoane au fost rănite într-o fabrică din prefectura Shizuoka din Japonia, într-un atac cu cuţitul. Atacatorul a puverizat asupra victimelor şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, relatează AFP, citat de Agerpres.
16:30
Avocaţii lui Sean Diddy Combs cer eliberarea imediată a acestuia. Rapperul ar trebui să fie eliberat în 2028 # ObservatorNews
Avocaţii magnatului hip-hop Sean "Diddy" Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea sa imediată, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism.
16:20
Zece persoane au fost rănite, vineri, într-un accident rutier produs în județul Constanța, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe DN2A, la intersecția cu DJ223. Una dintre victime este inconștientă și intubată, suferind un traumatism cranian grav. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și elicopterul SMURD.
16:10
16:00
Imagini inedite cu preşedintele Nicuşor Dan, de Crăciun. Acesta a ajuns în noaptea sfântă în satul Ileni, din Braşov, unde a fost primit de colindători.
16:00
Zelenski spune că se va întâlni cu Trump în viitorul apropiat: "Multe lucruri pot fi decise până la Anul Nou" # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că urmează să se întâlnească "în viitorul apropiat" cu președintele SUA, Donald Trump. Declaraţia vine în urma discuţiilor dintre liderul ucrainean şi emisarul american Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, scrie Politico.
15:50
Vicepreşedintele J. D. Vance identifică "o ameninţare foarte directă la adresa SUA din Europa" # ObservatorNews
Alegerea unui preşedinte musulman în Franţa, subiectul unui roman distopic, "Soumission", al celebrului scriitor francez Michel Houellebecq, sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de "neconceput în 15 ani", declară vicepreşedintele J. D Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd, care evocă "idei morale foarte distrugătoare" în legătură cu islamul şi consideră că un salt moral al Europei este un imperativ de securitate al Statelor Unite.
Acum 6 ore
15:40
Vremea de mâine 27 decembrie. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitaţii mixte. Maxime între -1 şi 7 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine, 27 decembrie, se menține apropiată de normalul perioadei, cu cer parțial noros și ninsori slabe în mai multe regiuni, în special la munte și în Moldova. În estul și sud-estul țării, vântul va sufla cu intensificări, accentuând senzația de frig. Noaptea, se vor semnala precipitații mixte în sud-est și ninsori în zonele montane și în Transilvania. Temperaturile vor fi cuprinse între -7 și 7 grade, cu ceață și condiții de polei în zonele joase.
15:30
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun.
15:10
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în care a izbucnit un incendiu # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din B-dul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu. Pompierii au salvat un cățeluș din locuința inundată cu fum.
15:10
Straturi periculoase de zăpadă şi risc de avalanşă în munți. Ce recomandă salvamontiştii # ObservatorNews
Ninsorile au adus pe creste un strat consistent de zăpadă. 34 de centimetri sunt acum pe Vârful Omu, iar meteorologii au anunţat viscol şi vânt puternic. Asta înseamnă pericole pentru turiştii care se aventurează la altitudini mari. Meterologii au anunţat risc de avalanşe în Carpaţii Meridionali.
14:40
Crăciun de coşmar în Bistriţa-Năsăud. Un bărbat a intrat peste o familie în casă şi a atacat cu toporul # ObservatorNews
Crăciun de groază pentru o familie din Bistriţa-Năsăud. Un individ a intrat cu forţa în casă, în spatele unor colindători şi a început să-i ameninţe pe oameni cu un topor. Proprietarul a reuşit iniţial să-l dea afară, dar bărbatul a revenit şi a distrus maşinile invitaţilor, de data aceasta cu o secure. La mijloc a fost prinsă şi o adolescentă de 14 ani.
14:30
Au plecat la colindat, dar cu gândul la furat. Doi tineri din Arad, filmaţi când încearcă uşile # ObservatorNews
Momente de panică pentru mai mulţi locuitori din Arad după ce doi tineri de 18 şi 17 ani, care pretindeau că sunt colindători, au fost văzuţi cum încercau uşile mai multor apartamente.
14:00
Doi tineri, în stare critică după o explozie în Onești. Medicii caută să îi transfere în străinătate # ObservatorNews
Doi oameni se luptă pentru viață după o explozie urmată de incendiu, produsă azi-noapte într-un bloc din Onești.
13:50
După sarmale și fripturi, borșul de pește și saramura cuceresc mesele de Crăciun, la cherhanale # ObservatorNews
După atâtea sarmale, cârnaţi, maioneză, și cozonaci, parcă simțim nevoia să mâncăm ceva mai ușor. Proprietarii de cherhanale ştiu asta și au deschis porțile pentru cei care vor să aibă pe masă pește în a doua zi de Crăciun. Cele mai cerute sunt borşul de pește, saramura şi fructele de mare.
Acum 8 ore
13:40
Crăciun negru în Bistriţa. Un şofer teribilist s-a întors beat de la club şi a băgat doi oameni în mormânt # ObservatorNews
Un şofer care se întorcea din club a provocat un accident mortal pe o şosea din Bistriţa-Năsăud. Camerele de supraveghere l-au surprins intrând cu viteză într-o curbă. Maşina a ajuns pe constrasens, unde a lovit un alt autoturism care mergea regulamentar. La volan era o tânără de 20 de ani, care a murit pe loc în impact. Şoferul teribilist era cu un prieten în maşină, găsit şi el mort de echipele de intervenţie.
13:40
Cât costă să te dai cu patinele în Cetatea Medievală din Târgu Mureș, după festinul de Crăciun # ObservatorNews
După mese copiase şi clipe de tihnă în sânul familiei, mureşenii şi-au pus patinele în picioare, doar, doar câteva dintre multele calorii vor fi consumate. Aşa că patinoarul din Cetatea Medievală a fost arhiplin, mai ales că soarele a trimis şi câteva raze blânde. Haideţi să vedem şi noi cum au îmbinat oamenii utilul cu plăcutul.
13:30
Veşti proaste pentru turiștii care vor vizita Brașovul sau Poiana Brașov. De anul viitor taxele pe sejururi se vor majora semnificativ. Decizia a fost luată de Consiliul Local și este a doua modificare a acestor taxe adoptată în decursul anului.
13:10
Accident mortal pe Kilimanjaro: un elicopter s-a prăbușit la peste 4.000 de metri altitudine # ObservatorNews
Catastrofă şi pe muntele Kilimanjaro.Un elicopter cu cinci persoane la bord s-a prăbuşit la peste patru mii de metri altitudine.
12:50
12:50
Crăciunul la piscină: românii au schimbat zăpada pe saună, apă sărată și relaxare în stațiuni termale # ObservatorNews
Au fost şi români care au ales să petreacă Crăciunul într-o atmosferă aproape estivală. Au lăsat deoparte hainele groase, au îmbrăcat costumele de baie şi s-au răsfăţat cu orele în bazinele cu apă din ţară. Între momentele de relaxare, s-au bucurat de bucatele alese, pregătite special pentru masa de sărbătoare.
12:50
Trafic uriaş la frontieră de Crăciun: 52.000 de oameni au trecut granița. Câţi români au petrecut în alte ţări # ObservatorNews
Sărbătoarea Crăciunului a adus şi aglomeraţie la frontiere. Fie că s-au întors la rudele din ţară ori au plecat să petreacă vacanţa în străinătate, peste 50.000 de români au intrat prin punctele de trecerea frontierei.
12:50
Crăciun ca-n Ibiza, dar la Băile Felix: spumă, horă în piscină și cocktailuri în apă fierbinte # ObservatorNews
Crăciunul a arătat cu totul diferit însă pentru sutele de turiști care petrec la Băile Felix. Cu baloane colorate în mâini, spumă din belșug și cocktailuri savurate direct în piscină, oamenii au încins o horă chiar în apa termală. După porția serioasă de distracție, petrecerea a continuat cu o cină festivă, muzică tradițională și dans.
12:40
Cum arată minunea de Crăciun: Şase bebeluşi s-au născut la Timişoara, în zi de mare sărbătoare # ObservatorNews
O minune de Crăciun arată și așa: are în jur de 50 de centimetri, aproape 3 kilograme, face gălăgie și aduce extrem de multă bucurie. Șase bebeluși au venit pe lume ieri, la Maternitatea Bega din Timișoara. Sunt copiii Crăciunului, despre care se spune că sunt norocoși şi binecuvântați toată viața.
12:20
12:20
Pârtiile au răsunat de chiotele de veselie ale copiilor, în prima zi de Crăciun. La Azuga s-au deschis traseele pentru începători, iar cei mici au profitat de prezenţa instructorilor pentru a lua primele lecţii de schi şi snowboard. Ziua a fost însă umbrită de un accident grav, petrecut la Predeal. O femeie a fost lovită din spate de o sanie şi a ajuns inconştientă la spital.
12:00
Crăciun nefericit pentru un bucureştean. A ajuns la spital după un accident cu ATV-ul în munţii Baiului # ObservatorNews
Ziua de Crăciun a adus multe accidente la munte. Un bărbat din Bucureşti a ajuns la spital, după ce a făcut accident cu ATV-ul.
12:00
Crăciun tragic pentru o familie din Italia. Un bărbat a murit la masă, după ce s-a înecat cu panettone # ObservatorNews
Tragedie de Crăciun în Italia. Un bărbat din Torino a murit sub ochii familiei, după ce s-a înecat cu panettone.
11:50
Experții au stabilit 10 atracții turistice care trebuie să fie evitate de turiști în anul 2026. Pe listă sunt locuri, tablouri și statui celebre din Europa.
Acum 12 ore
11:40
Vedetele continuă petrecerile de Crăciun. Cristiano Ronaldo a sărbătorit în linişte, cu familia, la fel ca şi Jennifer Lopez. Totul, în timp ce Celine Dion şi-a uimit fanii, după ce s-a costumat în celebrul personaj Grinch. Nu toţi au avut însă motive să zâmbească! Familia lui Ozzy Osbourne a petrecut primul Crăciun fără faimosul rockstar.
11:40
Târgul de Crăciun din Capitală, plin de turiști în seara de sărbătoare: "Germania nu se compară cu România" # ObservatorNews
Distracția de seară a continuat la Târgul de Crăciun, unde muzica live și buna dispoziție au creat o atmosferă de sărbătoare, iar apoi s-a mutat în locul unde distracția nu se termină niciodată: Centrul Vechi al Capitalei. Aici, prezența numeroșilor turiști străini, veniți să viziteze România de sărbători, a contribuit la energia specifică locului.
11:30
Turiștii străini au petrecut Crăciunul în Centrul Vechi din București: "Totul este uimitor" # ObservatorNews
Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută, chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis ieri a fost aglomeraţie şi s-au făcut cumpărături fără pauză.
11:20
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în Sinaia, pe DN 1. În accident au fost implicate două mașini, cu șase ocupanți, dintre care doi copii.
11:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 26 decembrie 2025.
11:10
27 decembrie, Sfântul Arhidiacon Ştefan. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Arhidiacon Ştefan, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:10
27 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 decembrie de-a lungul timpului.
11:10
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 27 decembrie, şi duminică, 28 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
