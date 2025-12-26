După sarmale și fripturi, borșul de pește și saramura cuceresc mesele de Crăciun, la cherhanale
ObservatorNews, 26 decembrie 2025 13:50
După atâtea sarmale, cârnaţi, maioneză, și cozonaci, parcă simțim nevoia să mâncăm ceva mai ușor. Proprietarii de cherhanale ştiu asta și au deschis porțile pentru cei care vor să aibă pe masă pește în a doua zi de Crăciun. Cele mai cerute sunt borşul de pește, saramura şi fructele de mare.
• • •
Acum 5 minute
14:30
Au plecat la colindat, dar cu gândul la furat. Doi tineri din Arad, filmaţi când încearcă uşile # ObservatorNews
Momente de panică pentru mai mulţi locuitori din Arad după ce doi tineri de 18 şi 17 ani, care pretindeau că sunt colindători, au fost văzuţi cum încercau uşile mai multor apartamente.
Acum o oră
14:00
Doi tineri, în stare critică după o explozie în Onești. Medicii caută să îi transfere în străinătate # ObservatorNews
Doi oameni se luptă pentru viață după o explozie urmată de incendiu, produsă azi-noapte într-un bloc din Onești.
13:50
13:40
Crăciun negru în Bistriţa. Un şofer teribilist s-a întors beat de la club şi a băgat doi oameni în mormânt # ObservatorNews
Un şofer care se întorcea din club a provocat un accident mortal pe o şosea din Bistriţa-Năsăud. Camerele de supraveghere l-au surprins intrând cu viteză într-o curbă. Maşina a ajuns pe constrasens, unde a lovit un alt autoturism care mergea regulamentar. La volan era o tânără de 20 de ani, care a murit pe loc în impact. Şoferul teribilist era cu un prieten în maşină, găsit şi el mort de echipele de intervenţie.
13:40
Cât costă să te dai cu patinele în Cetatea Medievală din Târgu Mureș, după festinul de Crăciun # ObservatorNews
După mese copiase şi clipe de tihnă în sânul familiei, mureşenii şi-au pus patinele în picioare, doar, doar câteva dintre multele calorii vor fi consumate. Aşa că patinoarul din Cetatea Medievală a fost arhiplin, mai ales că soarele a trimis şi câteva raze blânde. Haideţi să vedem şi noi cum au îmbinat oamenii utilul cu plăcutul.
Acum 2 ore
13:30
Veşti proaste pentru turiștii care vor vizita Brașovul sau Poiana Brașov. De anul viitor taxele pe sejururi se vor majora semnificativ. Decizia a fost luată de Consiliul Local și este a doua modificare a acestor taxe adoptată în decursul anului.
13:10
Accident mortal pe Kilimanjaro: un elicopter s-a prăbușit la peste 4.000 de metri altitudine # ObservatorNews
Catastrofă şi pe muntele Kilimanjaro.Un elicopter cu cinci persoane la bord s-a prăbuşit la peste patru mii de metri altitudine.
12:50
Cum îți faci bilanțul financiar de final de an: sfaturi simple pentru un 2026 mai prosper # ObservatorNews
La final de an, e momentul perfect să tragem linie și să ne analizăm veniturile, cheltuielile și economiile. Iancu Guda explică pas cu pas cum să-ți faci propriul bilanț financiar, ce greșeli să eviți și cum să investești inteligent pentru obiective clare în 2026. De la economii separate la randamente peste inflație, totul într-un ghid practic și ușor de urmat.
12:50
Crăciunul la piscină: românii au schimbat zăpada pe saună, apă sărată și relaxare în stațiuni termale # ObservatorNews
Au fost şi români care au ales să petreacă Crăciunul într-o atmosferă aproape estivală. Au lăsat deoparte hainele groase, au îmbrăcat costumele de baie şi s-au răsfăţat cu orele în bazinele cu apă din ţară. Între momentele de relaxare, s-au bucurat de bucatele alese, pregătite special pentru masa de sărbătoare.
12:50
Trafic uriaş la frontieră de Crăciun: 52.000 de oameni au trecut granița. Câţi români au petrecut în alte ţări # ObservatorNews
Sărbătoarea Crăciunului a adus şi aglomeraţie la frontiere. Fie că s-au întors la rudele din ţară ori au plecat să petreacă vacanţa în străinătate, peste 50.000 de români au intrat prin punctele de trecerea frontierei.
12:50
Crăciun ca-n Ibiza, dar la Băile Felix: spumă, horă în piscină și cocktailuri în apă fierbinte # ObservatorNews
Crăciunul a arătat cu totul diferit însă pentru sutele de turiști care petrec la Băile Felix. Cu baloane colorate în mâini, spumă din belșug și cocktailuri savurate direct în piscină, oamenii au încins o horă chiar în apa termală. După porția serioasă de distracție, petrecerea a continuat cu o cină festivă, muzică tradițională și dans.
12:40
Cum arată minunea de Crăciun: Şase bebeluşi s-au născut la Timişoara, în zi de mare sărbătoare # ObservatorNews
O minune de Crăciun arată și așa: are în jur de 50 de centimetri, aproape 3 kilograme, face gălăgie și aduce extrem de multă bucurie. Șase bebeluși au venit pe lume ieri, la Maternitatea Bega din Timișoara. Sunt copiii Crăciunului, despre care se spune că sunt norocoși şi binecuvântați toată viața.
Acum 4 ore
12:20
Cum îți faci bilanțul financiar de final de an: sfaturi simple pentru un 2025 mai prosper # ObservatorNews
La final de an, e momentul perfect să tragem linie și să ne analizăm veniturile, cheltuielile și economiile. Iancu Guda explică pas cu pas cum să-ți faci propriul bilanț financiar, ce greșeli să eviți și cum să investești inteligent pentru obiective clare în 2025. De la economii separate la randamente peste inflație, totul într-un ghid practic și ușor de urmat.
12:20
Pârtiile au răsunat de chiotele de veselie ale copiilor, în prima zi de Crăciun. La Azuga s-au deschis traseele pentru începători, iar cei mici au profitat de prezenţa instructorilor pentru a lua primele lecţii de schi şi snowboard. Ziua a fost însă umbrită de un accident grav, petrecut la Predeal. O femeie a fost lovită din spate de o sanie şi a ajuns inconştientă la spital.
12:00
Crăciun nefericit pentru un bucureştean. A ajuns la spital după un accident cu ATV-ul în munţii Baiului # ObservatorNews
Ziua de Crăciun a adus multe accidente la munte. Un bărbat din Bucureşti a ajuns la spital, după ce a făcut accident cu ATV-ul.
12:00
Crăciun tragic pentru o familie din Italia. Un bărbat a murit la masă, după ce s-a înecat cu panettone # ObservatorNews
Tragedie de Crăciun în Italia. Un bărbat din Torino a murit sub ochii familiei, după ce s-a înecat cu panettone.
11:50
Experții au stabilit 10 atracții turistice care trebuie să fie evitate de turiști în anul 2026. Pe listă sunt locuri, tablouri și statui celebre din Europa.
11:40
Vedetele continuă petrecerile de Crăciun. Cristiano Ronaldo a sărbătorit în linişte, cu familia, la fel ca şi Jennifer Lopez. Totul, în timp ce Celine Dion şi-a uimit fanii, după ce s-a costumat în celebrul personaj Grinch. Nu toţi au avut însă motive să zâmbească! Familia lui Ozzy Osbourne a petrecut primul Crăciun fără faimosul rockstar.
11:40
Târgul de Crăciun din Capitală, plin de turiști în seara de sărbătoare: "Germania nu se compară cu România" # ObservatorNews
Distracția de seară a continuat la Târgul de Crăciun, unde muzica live și buna dispoziție au creat o atmosferă de sărbătoare, iar apoi s-a mutat în locul unde distracția nu se termină niciodată: Centrul Vechi al Capitalei. Aici, prezența numeroșilor turiști străini, veniți să viziteze România de sărbători, a contribuit la energia specifică locului.
11:30
Turiștii străini au petrecut Crăciunul în Centrul Vechi din București: "Totul este uimitor" # ObservatorNews
Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută, chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis ieri a fost aglomeraţie şi s-au făcut cumpărături fără pauză.
11:20
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în Sinaia, pe DN 1. În accident au fost implicate două mașini, cu șase ocupanți, dintre care doi copii.
11:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 26 decembrie 2025.
11:10
27 decembrie, Sfântul Arhidiacon Ştefan. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Arhidiacon Ştefan, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:10
27 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 decembrie de-a lungul timpului.
11:10
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 27 decembrie, şi duminică, 28 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
11:00
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală # ObservatorNews
Ninsori, polei și viscol în România până luni. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe alerte de tip Cod galben și portocaliu, valabile în perioada vineri, 26 decembrie, ora 10, și luni, 29 decembrie, ora 10.
10:40
Descoperiri arheologice spectaculoase au marcat anul 2025: de la morminte regale ascunse de milenii, la epave din al Doilea Război Mondial şi până la secvenţierea celui mai vechi genom egiptean, noile tehnologii şi metodele clasice au rescris fragmente esenţiale din istoria omenirii.
Acum 6 ore
10:30
Familie găsită moartă în condiţii suspecte, în Liechtenstein. Una dintre victime avea probleme cu banii # ObservatorNews
Doi bărbaţi şi două femei din Liechtenstein au fost găsiţi morţi în această săptămână, ei făcând parte din aceeaşi familie, a anunţat, joi, Poliţia, care investighează cazul neobişnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.
10:20
Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026. Avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară.
10:20
Casa Albă va prezenta în ianuarie detalii noi despre proiectul sălii de bal din Aripa de Est # ObservatorNews
Casa Albă va prezenta, la începutul lunii ianuarie, noi informații despre viitoarea sală de bal din Aripa de Est, în cadrul unei reuniuni a comisiei federale responsabile de planificare. Proiectul a fost lansat la inițiativa președintelui Trump încă din luna iulie, informează Mediafax.
10:10
Încăierare la intrarea în Mamaia, la primele ore ale dimineţii. Şase tineri s-au luat la bătaie # ObservatorNews
Jandarmii constănțeni au intervenit vineri dimineață pentru aplanarea unui conflict violent izbucnit la intrarea în stațiunea Mamaia, unde șase tineri se băteau.
10:10
Grupul rus Gazprom a livrat Chinei, în anul 2025, un volum de 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale prin intermediul gazoductului Power of Siberia, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20% comparativ cu anul anterior, a anunțat joi directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters, informează News.ro.
10:00
Atac cu drone asupra Ucrainei, lângă granița cu România. Avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol # ObservatorNews
În noaptea de marți spre miercuri, 25 spre 26 decembrie, avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate în aer pentru a monitoriza spațiul aerian din zona de frontieră cu Ucraina, în contextul unui nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
09:30
Horoscop 27 decembrie 2025. 3 zodii care își rezolvă azi problemele în dragoste. Primesc vești bune de Crăciun # ObservatorNews
Horoscop 27 decembrie 2025. Crăciunul aduce pentru multe zodii ocazia de a clarifica lucruri, de a se reconecta cu cei dragi și de a regăsi liniștea interioară. De la dialoguri constructive la gesturi neașteptate de susținere, ziua vine cu soluții, inspirație și energie pozitivă.
Acum 24 ore
20:50
Poliția suedeză a găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden.
20:50
Stațiunile bulgărești de schi, printre cele mai ieftine din Europa. Cât costă abonamentul în țara vecină # ObservatorNews
Și în sezonul 2025–2026, stațiunile de schi din Bulgaria rămân printre cele mai ieftine din Europa. În topul destinațiilor se află Bansko și Borovets, care atrag tot mai mulți turiști români. Odată cu deschiderea sezonului la Bansko, atenția se concentrează pe prețurile abonamentelor de schi.
20:30
Volodimir Zelenski anunţă o nouă discuţie cu administraţia americană pe tema unui acord de pace # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia.
20:20
Nu toţi românii au petrecut acasă de Crăciun. Salvatorii de profesie au fost în alertă, în toată țara. Pentru pompieri, medici și ambulanţieri, nu este zi liberă. Mulţi dintre ei au fost în teren încă de la prima oră. Ba din cauza vremii, ba ca să-i ajute pe pofticioşii care s-au pus la masă de sărbători şi au uitat să se mai ridice.
20:20
Maternitatea, locul în care au loc minunile în zi de sărbătoare. Ce se spune despre "bebeluşii Crăciunului" # ObservatorNews
O minune de Crăciun arată și așa: are în jur de 50 de centimetri, cam 3 kilograme, de regulă face gălăgie și aduce extrem de multă bucurie. Șase bebeluși au venit pe lume azi-noapte, la Maternitatea Bega din Timișoara. Sunt copiii Crăciunului, despre care se spune că sunt norocoși și binecuvântați toată viața.
20:10
Vin fiert și sarmale, vedetele târgurilor de Crăciun din București: "A fost mai scump decât ne-am așteptat" # ObservatorNews
Vinul fiert şi mâncarea tradiţională românească au avut succes, anul acesta, la târgurile de Crăciun. Comercianţii spun că vânzările lor au crescut cu până la 25%. Profitul le lipseşte însă celor care au vândut produse artizanale, decoraţiuni sau cafea. Unii au câştigat doar cât să-şi acopere cheltuielile cu chiria şi produsele.
20:00
Prima zi de Crăciun este petrecută, în general, alături de familie, în liniștea și căldura căminului. Există, însă, și excepții. Vorbim despre cei care iubesc aventura şi care astăzi, la 1-2 grade Celsius, au făcut tradiționala baie în mare sau au înfruntat valurile cu kite-ul.
20:00
Brunch-ul de Crăciun a fost și anul acesta refugiul celor care au vrut să scape de stresul mesei de acasă. Hotelurile de lux din Capitală au fost pline, iar meniurile din toate colțurile lumii și atmosfera festivă au transformat prima zi de Crăciun într-o experienţă de neuitat.
19:50
Pârtiile au răsunat de chiotele de veselie ale copiilor, în prima zi de Crăciun. La Azuga s-au deschis traseele pentru începători, iar cei mici au profitat de prezenţa instructorilor pentru a lua primele lecţii de schi şi snowboard. Ziua a fost însă umbrită de un accident grav, petrecut la Predeal. O femeie a fost lovită din spate de o sanie şi a ajuns inconştientă la spital.
19:50
Crăciun de poveste în Bucovina. Turiştii s-au bucurat de omăt, preparate tradiţionale şi surprize la tot pasul # ObservatorNews
Toată ţara petrece, iar de la o zonă la alta, sărbătoarea este diferită. În Bucovina, tradiţiile vechi se împletesc cu obiceiuri noi. Zăpadă este din belşug, turiştii au parte de surprize la tot pasul, iar mesele sunt pline de dimineaţa până seara de mâncare şi băutură.
19:40
Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută,. chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis astăzi a fost aglomeraţie, s-au făcut cumpărături fără pauză.
19:40
Tragedie în Iași: Bărbat de 31 de ani fără permis, mort într-un accident pe motor. Momentul, filmat # ObservatorNews
Un bărbat de 31 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce a urcat pe un motor enduro fără permis, pe polei şi a intrat direct într-un stâlp. Martorii au povestit că individul ar fi participat la curse ilegale prin pădure înainte de accidentul cumplit. A căzut de pe motor înainte de impactul fatal.
19:30
A venit Moş Crăciun. Bătrânul simpatic a lăsat cadouri pentru toţi copiii, cuminţi sau năzdrăvani # ObservatorNews
A fost cea mai frumoasă noapte din an. Copiii cuminți, și chiar şi cei mai năzdrăvani, au primit vizita lui Moș Crăciun. Iar simpaticul şi generosul bătrânel nu a dezamăgit. Cu desaga plină de daruri, s-a strecurat în case şi a răspândit magie. Cei mici l-au răsplătit cu fursecuri, lapte şi biscuiţi.
19:30
Momentul în care un şofer băut la volanul unui BMW se izbeşte de o casă, în Satu Mare. Se grăbea la colindat # ObservatorNews
Cascadorie de infarct în dimineaţa de Crăciun! Un şofer băut s-a dat peste cap cu maşina şi s-a izbit de o casă. Proprietarul locuinţei dormea fix în camera în care s-a trezit cu mormanul de fiare. Bietul om a crezut că a început războiul şi o dronă i-a lovit casa. După ce s-a văzut viu şi fără nicio zgârietură, şoferul a încercat să se tocmească cu proprietarul să nu sune la poliţie. S-a scuzat că se grăbea la colindat.
19:30
Raed Arafat, despre situația generată de ninsori: Nu sunt victime sau cazuri care să nu fi putut fi rezolvate # ObservatorNews
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în urma ninsorilor din ultimele ore, nu au fost înregistrate situaţii grave sau cu impact major la nivel naţional. Intervenţiile autorităţilor s-au desfăşurat, astfel, în parametrii normali.
19:30
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi # ObservatorNews
Ninsorile şi viscolul le-au stricat planurile de Crăciun multor români. În Oltenia, stratul de zăpadă a ajuns până la aproape 20 de centimetri. Sute de şoferi care plănuiau să ajungă în staţiunea Rânca au fost forţaţi să se întoarcă din drum, pentru că nu aveau roţile echipate cu lanţuri. Vântul de până la 70 de kilometri pe oră a închis şi porturile de la Marea Neagră. Iar pe aeroportul Otopeni, utilajele au lucrat la foc continuu pentru a ţine pistele uscate. Dacă ninsorile încetează, gerul persistă până anul viitor.
