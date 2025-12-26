Pârtii pline în a doua zi de Crăciun. Cum s-au bucurat turiştii de primele zile cu zăpadă

20:40

Este stare de urgenţă în California după inundaţiile devastatoare care au lovit sudul statului american. Cel puţin patru oameni au murit din cauza viiturilor care au măturat totul în cale, iar zeci de oameni au fost salvaţi în ultimul moment din maşinile luate de ape. Autorităţile le cer oamenilor să nu plece la drum dacă nu au o nevoie urgentă pentru că se aşteaptă în continuare la viituri şi alunecări de teren.