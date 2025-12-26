Vicepreşedintele J. D. Vance identifică "o ameninţare foarte directă la adresa SUA din Europa"

20:20

Nu toţi românii au petrecut acasă de Crăciun. Salvatorii de profesie au fost în alertă, în toată țara. Pentru pompieri, medici și ambulanţieri, nu este zi liberă. Mulţi dintre ei au fost în teren încă de la prima oră. Ba din cauza vremii, ba ca să-i ajute pe pofticioşii care s-au pus la masă de sărbători şi au uitat să se mai ridice.