2026, anul de calibrare pentru 2027. Irineu Darău, despre misiunea Guvernului: „Să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, sute de cetățeni ruși ar fi obținut cetățenia română prin mijloace frauduloase, ceea ce le permite să eludeze sancțiunile sau să se stabilească în Uniunea Europeană, scrie Le Monde într-un articol despre rețeaua destructurată recent de procurori care furniza acte false străinilor, dar cu precădere rușilor și ucraiunenilor, care voiau să poata circula liber în UE, dar nu numai. Tinerii tind să se mute „în Dubai”, în timp ce persoanele mai în vârstă „preferă Franța”, a spus un avocat implicat în dosar, intervievat de publicația franceză.