Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta. El urmează să fie arestat

Noapte magică de Crăciun pentru o fetiță din România: Isabela a primit un răspuns de la Vatican după ce, în urmă cu câteva luni, i-a trimis o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif îi transmite fetiței că rugăciunile acesteia sunt „un dar prețios” și o încurajează să continue, întrucât Isus Hristos îi ascultă pe cei mici care se roagă cu sinceritate.