O nouă zi, un nou record pe piaţa metalelor preţioase. Aurul rămâne peste bariera de 4.500 de dolari pe uncie, echivalentul a aproape 145 de dolari pe gram. „Intensificarea tensiunilor geopolitice continuă să susţină cererea pentru active de refugiu”
Ziarul Financiar, 26 decembrie 2025 19:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Impozitul minim pe cifra de afaceri IMCA trebuia anulat, nu înjumătăţit – iar asta o spune cineva care nu plăteşte IMCA. Prezumpţia de nevinovăţie nu funcţionează nici la jumătate, nici la sfert, nici în alt fel. Acceptarea înjumătăţirii poate echivala cu acceptarea unui grad de vinovăţie # Ziarul Financiar
Va distruge inteligenţa artificială industria gamingului? Creatorii de jocuri se tem că noile modele de AI vor înlocui dezvoltarea, în timp ce alţii vorbesc despre scăderea timpului de producţie. „Cred cu tărie că industria jocurilor va deveni în curând incapabilă să funcţioneze fără AI” # Ziarul Financiar
Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi un mesaj de Crăciun în care a vorbit despre credinţă, familie şi valorile care unesc românii.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Şcoala privată Aletheea vrea să dezvolte şi un liceu sub acelaşi nume. „Va fi în proximitatea şcolii, există terenuri în jur, doar că lucrurile au fost blocate pe partea de noi dezvoltări imobiliare” # Ziarul Financiar
Mona Muşat, fondatoarea şcolii private din Bucureşti Aletheea, merge mai departe cu planul privind dezvoltarea unui liceu sub acelaşi nume. Antreprenoarea a anunţat încă de acum trei ani dorinţa de a dezvolta şi un liceu, însă lucrurile au fost blocate în Capitală pe zona de noi dezvoltări imobiliare.
