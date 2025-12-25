GEN Z Sondaje. Unde îşi petrece Generaţia Z noaptea dintre ani: Mai bine de 70% dintre tineri îşi petrec Revelionul acasă cu câţiva prieteni

22:15

Mona Muşat, fondatoarea şcolii private din Bucureşti Aletheea, merge mai departe cu planul privind dezvoltarea unui liceu sub acelaşi nume. Antreprenoarea a anunţat încă de acum trei ani dorinţa de a dezvolta şi un liceu, însă lucrurile au fost blocate în Capitală pe zona de noi dezvoltări imobiliare.