ZF 15 minute cu un antreprenor. Şcoala privată Aletheea vrea să dezvolte şi un liceu sub acelaşi nume. „Va fi în proximitatea şcolii, există terenuri în jur, doar că lucrurile au fost blocate pe partea de noi dezvoltări imobiliare”

Mona Muşat, fondatoarea şcolii private din Bucureşti Aletheea, merge mai departe cu planul privind dezvoltarea unui liceu sub acelaşi nume. Antreprenoarea a anunţat încă de acum trei ani dorinţa de a dezvolta şi un liceu, însă lucrurile au fost blocate în Capitală pe zona de noi dezvoltări imobiliare.

