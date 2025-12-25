Vrei să începi o afacere? Iată câteva idei care îţi pot fi de folos. „Ideea genială nu este suficientă, este nevoie de fundaţie”

Ziarul Financiar, 26 decembrie 2025 00:15

Vrei să începi o afacere? Iată câteva idei care îţi pot fi de folos. „Ideea genială nu este suficientă, este nevoie de fundaţie”

Acum 30 minute
00:15
Vrei să începi o afacere? Iată câteva idei care îţi pot fi de folos. „Ideea genială nu este suficientă, este nevoie de fundaţie” Ziarul Financiar
00:15
Topul celor mai mari majorări de capital din 2025. Doar 14 firme au primit peste 100 mil. lei de la acţionari Ziarul Financiar
00:15
Sergii Kharin, noul Country Leader al Corteva în România: Ne concentrăm pe furnizarea de producţii mai mari, culturi mai reziliente şi profitabilitate îmbunătăţită. Călcăm acceleraţia pe dezvoltarea de produse orientate spre valoare Ziarul Financiar
00:15
GEN Z Sondaje. Unde îşi petrece Generaţia Z noaptea dintre ani: Mai bine de 70% dintre tineri îşi petrec Revelionul acasă cu câţiva prieteni Ziarul Financiar
00:15
Câţi bani cheltuiesc românii în online în comerţul alimentar: Suma creşte spre 10 mld. lei, dar ponderea în total vânzări scade. De ce? Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:00
Va distruge inteligenţa artificială industria gamingului? Creatorii de jocuri se tem că noile modele de AI vor înlocui dezvoltarea, în timp ce alţii vorbesc despre scăderea timpului de producţie. „Cred cu tărie că industria jocurilor va deveni în curând incapabilă să funcţioneze fără AI” Ziarul Financiar
Acum 8 ore
18:45
Americanii devin tot mai atraşi de noile medicamente pentru slăbit şi îşi schimbă preferinţele alimentare. Soluţia industriei? Mâncare cu mai multe proteine şi fibre Ziarul Financiar
17:00
Al treilea an de scădere pentru piaţa vinurilor de lux: Producătorii au fost loviţi dur de tarifele lui Trump şi de lipsa de bani a oamenilor Ziarul Financiar
Acum 12 ore
16:45
Branduri care au primit a doua şansă: cum au revenit Comtim, Fram şi Pegas în piaţă după ce păreau uitate? Ziarul Financiar
14:15
Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi un mesaj de Crăciun în care a vorbit despre credinţă, familie şi valorile care unesc românii.
12:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 26 decembrie 2025, ora 09.30 cu Lucian Isac, Director general al Estinvest Ziarul Financiar
Acum 24 ore
11:15
Cât ne costă cozonacul de Crăciun? România are un deficit de 425 mil. euro cu ingredientele pentru cozonac, iar fisticul pentru „Dubai Style” creşte nota cu aproape 10 mil. euro Ziarul Financiar
10:15
Cum arată calculele Băncii Centrale Europene pentru 2026: 23 din 25 de ţări bifează creşteri salariale în anul care vine. România şi Ucraina sunt singurele ţări care vor fi pe minus Ziarul Financiar
10:00
10 recomandări de lectură de la oameni din business: de la cărţi de dezvoltare personală, la romane a căror poveste te va surprinde Ziarul Financiar
09:15
Bursă pe maxime istorice în 2025, cu şanse de continuare în 2026. Ionel Uleia, Prime Transaction: Dacă avem stabilitate şi predictibilitate, ritmul se poate menţine Ziarul Financiar
09:15
Exporturile agro-alimentare ale UE au atins în octombrie cel mai ridicat nivel din istorie. Este efectul preţurilor mai mari. Cel mai puternic au crescut livrările către Ucraina Ziarul Financiar
09:15
Un brand românesc de modă apare în mai multe episoade din serialul Emily in Paris, una dintre cele mai vizionate producţii Netflix. Cum a ajuns aici? Ziarul Financiar
08:15
Producătorul Toortitzi ridică miza pe exporturi: planurile noastre strategice sunt ambiţioase Ziarul Financiar
07:15
Cum a reuşit producătorul lactatelor Gabriella din Mureş să intre în marile lanţuri de magazine ”Prelucrăm 15.000 de lapte pe zi în medie, nu suntem o fabrică mare” Ziarul Financiar
Ieri
00:15
Oficial al Siemens Ungaria: Închiderea fabricilor din Germania şi slăbiciunile acestei economii pot fi o oportunitate pentru Europa de Est Ziarul Financiar
00:15
De unde vin jucăriile pe care le punem sub brad? China este principalul furnizor, cu 80% dintre jucăriile vândute europenilor Ziarul Financiar
24 decembrie 2025
22:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Şcoala privată Aletheea vrea să dezvolte şi un liceu sub acelaşi nume. „Va fi în proximitatea şcolii, există terenuri în jur, doar că lucrurile au fost blocate pe partea de noi dezvoltări imobiliare” Ziarul Financiar
Mona Muşat, fondatoarea şcolii private din Bucureşti Aletheea, merge mai departe cu planul privind dezvoltarea unui liceu sub acelaşi nume. Antreprenoarea a anunţat încă de acum trei ani dorinţa de a dezvolta şi un liceu, însă lucrurile au fost blocate în Capitală pe zona de noi dezvoltări imobiliare.
19:00
Aeroportul Otopeni se modernizează: Se construieşte o autogară, iar actualul terminal va fi extins cu un nou corp de clădire Ziarul Financiar
18:30
Reacţie dură la Bruxelles după ce Trump i-a interzis accesul în SUA lui Thierry Breton, fost comisar european. Ursula von der Leyen: „Libertatea de exprimare este baza democraţiei noastre” Ziarul Financiar
18:00
Veşti bune înainte de Crăciun: Progres pe Autostrada Unirii (A8). Ministrul Transporturilor spune că toate loturile montane au acum contracte pentru supervizarea lucrărilor Ziarul Financiar
17:30
Directorul TAROM a demisionat din „motive personale”. Costin Iordache pleacă de la conducerea operatorului aerian de stat după aproape doi ani în funcţie Ziarul Financiar
(adaugă informaţii)
17:15
Nou record pentru aur în preajma sărbătorilor: Un singur gram a ajuns să coste aproape 145 de dolari Ziarul Financiar
17:15
Ediţie specială Afaceri de la zero. Echipa Afaceri de la zero vă urează Sărbători fericite şi La mulţi ani! Ziarul Financiar
17:15
Acţiunile UiPath cresc cu 7% în pre-market după includerea în indicele S&P MidCap 400 Ziarul Financiar
16:45
Şah pentru Rusia: Zelenski prezintă un plan de pace în 20 de puncte negociat cu americanii. SUA este dispusă să ofere garanţii de securitate consistente Ucrainei şi să sprijine relansarea economică Ziarul Financiar
16:45
Gen Z se simte ciudat în preajma alcoolului şi forţează cârciumile să se schimbe: Baruri unde bei fără groaza de mahmureala de a doua zi, de unde pleci treaz şi mândru că ai cheltuit cumpătat Ziarul Financiar
16:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum poate creşte nivelul de educaţie din România? Invitat: Mona Muşat,ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum poate creşte nivelul de educaţie din România? Invitat: Mona Muşat, fondator Aletheea Ziarul Financiar
15:45
FOBLO vs. FOMO: de ce frica de a rămâne în urmă profesional e mai periculoasă decât frica de a rata o oportunitate Ziarul Financiar
14:45
Premierul Ilie Bolojan: Deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4%, faţă de 7,15% 2024. Statul a economisit practic 4 miliarde de lei. Obiectivul de deficit pentru 2026 rămâne între 6% şi 6,5% Ziarul Financiar
14:30
Rodica Sabadîş, meşter popular din Maramureş, a început acum 15 ani să creeze bijuterii cu elemente Swarovski, iar acum lucrează cu mărgele din sticlă Preciosa din Cehia. Podoabele se vând în magazinul propriu din Baia Mare şi prin curier în toată ţara Ziarul Financiar
14:30
Atenţie, şoferi: CNAIR anunţă restricţii de circulaţie în perioada Crăciunului Ziarul Financiar
13:45
Gabriel Merluşcă, Polytrade Global, şi Marius Bene, Future Workforce Global: Toţi cei implicaţi în programul MoonShotX sunt dispuşi să iasă din zona de confort. Optimismul şi dorinţa de a ne depăşi limitele sunt punctele comune Ziarul Financiar
13:15
Vânzările dinainte de sărbători în 2025, între „prudenţă şi „spectacol”: Unii retaileri vorbesc de încasări record, alţii de scăderi. Cine este pe plus? Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Daniel Mischie, CEO City Grill Group, unul dintre cei mai importanţi actori din piaţa de restaurante din România Ziarul Financiar
12:45
Spania se luptă cu efectele pestei porcine şi îşi protejează industria alimentară promovând produsele tradiţionale din carne de porc Ziarul Financiar
12:15
Filipe Dias, Greenvolt Next Romania: Multe companii au înţeles că investiţia în energia regenerabilă devine un factor strategic ce poate influenţa competitivitatea Ziarul Financiar
12:15
Ce s-a întâmplat la OMV Petrom urmează şi la Romgaz. ANRMPSG, reglementatorul în domeniul minier şi petrolier: Toate acordurile Romgaz pentru care s-a solicitat prelungirea cu 15 ani o să urmeze aceleaşi proceduri legale ca cele ale OMV Petrom. Acestea ar expira în 2027-2028 Ziarul Financiar
11:45
Conf.univ. dr. Costin Lianu, preşedinte Inter-Bio şi ACEX: Fragmentarea terenurilor agricole din România, un avantaj ignorat. Exploatare intensivă sau rezilienţă prin diversitate a micilor producători Ziarul Financiar
11:15
Redifuzare emisiune Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Invitaţi: Darius Rusza, Dragoş Bărbulescu, Andu Nacu Ziarul Financiar
10:45
BNR vinde o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara, la un preţ de 1.500 de lei Ziarul Financiar
10:45
Antreprenori de pe băncile şcolii: cum au reuşit câţiva tineri să pornească afaceri de la zero încă din liceu şi cu ce idei fresh îşi fac loc în peisajul de business Ziarul Financiar
10:45
IKEA nu se teme de concurenţa din online: oamenii vin în continuare în magazine să se inspire Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
00:15
ZF Agropower. Dan Vodnar, cercetător în domeniul alimentaţiei şi biotehnologiei şi profesor universitar: În ultimii ani, ne-am orientat tot mai mult spre mediul de business. Avem proiecte în care producem probiotice, alimente personalizate, valorificăm deşeurile agroalimentare şi aplicăm procese de fermentaţie de nouă generaţie Ziarul Financiar
00:15
De ce nu merg românii la doctor? Costul prea ridicat la controalele de prevenţie şi lipsa de informare îi ţin pe pacienţi departe de medic Ziarul Financiar
00:15
Piaţa cărnii de pasăre, cea mai performantă din industria alimentară, poate face export din 32 de fabrici. Care sunt cei mai mari zece producători în funcţie de capacitate? Ziarul Financiar
