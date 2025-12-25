Va distruge inteligenţa artificială industria gamingului? Creatorii de jocuri se tem că noile modele de AI vor înlocui dezvoltarea, în timp ce alţii vorbesc despre scăderea timpului de producţie. „Cred cu tărie că industria jocurilor va deveni în curând incapabilă să funcţioneze fără AI”
Ziarul Financiar, 25 decembrie 2025 19:00
Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi un mesaj de Crăciun în care a vorbit despre credinţă, familie şi valorile care unesc românii.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Şcoala privată Aletheea vrea să dezvolte şi un liceu sub acelaşi nume. „Va fi în proximitatea şcolii, există terenuri în jur, doar că lucrurile au fost blocate pe partea de noi dezvoltări imobiliare” # Ziarul Financiar
Mona Muşat, fondatoarea şcolii private din Bucureşti Aletheea, merge mai departe cu planul privind dezvoltarea unui liceu sub acelaşi nume. Antreprenoarea a anunţat încă de acum trei ani dorinţa de a dezvolta şi un liceu, însă lucrurile au fost blocate în Capitală pe zona de noi dezvoltări imobiliare.
ZF Agropower. Dan Vodnar, cercetător în domeniul alimentaţiei şi biotehnologiei şi profesor universitar: În ultimii ani, ne-am orientat tot mai mult spre mediul de business. Avem proiecte în care producem probiotice, alimente personalizate, valorificăm deşeurile agroalimentare şi aplicăm procese de fermentaţie de nouă generaţie # Ziarul Financiar
Producătorul de componente auto Lear Corporation România a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 1,641 mld. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de componente auto Lear Corporation România, subsidiara locală a concernului american Lear Corporation, cu vânzări globale de peste 23,3 mld. dolari, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 1,641 mld. lei (329,9 mil. euro), apropiată de cea din 2023, când compania a obţinut afaceri de 1,642 mld. lei (332,1 mil. euro), potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.
Guvernul a adoptat „ordonanţa trenuleţ”. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă cotă unică de 1% pentru toate întreprinderile cu o cifră de afaceri sub 100.000 de euro şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%. „Este o ordonanţă care aduce şi veşti bune, în special pentru anul 2026, un an la care privim cu mult mai multă încredere” # Ziarul Financiar
