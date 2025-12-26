Avertisment din partea specialiştior în securitate cibernetică. Cum profită atacatorii de sezonul sărbătorilor de iarnă
Digi24.ro, 26 decembrie 2025 23:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, vineri, că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.
Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze” # Digi24.ro
Președinții Karol Nawrocki și Donald Trump au purtat vineri o conversație telefonică axată pe relațiile transatlantice, securitatea regională și războiul în curs din Ucraina. Discuția s-a concentrat în special pe progresul negocierilor de pace, relatează TWP World.
Moarte suspectă în anturajul lui Putin. Fostul viceministru al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit la vârsta de 56 de ani # Digi24.ro
Un general important al armatei ruse a murit chiar de Crăciun. Informația a fost confirmată de agenția oficială de presă Tass. Iuri Sadovenko a murit la vârsta de 56 de ani, pe 25 decembrie, la Moscova, scrie Tass, citând o sursă din anturajul militarului. Moartea subită a colonelului-general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării, se înscrie într-un șir tot mai lung de decese suspecte în rândul elitelor politice, militare și economice ale Federației Ruse, scrie cotidianul.md.
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump s-a autoproclamat, vineri, arbitrul suprem al oricărui acord de pace dintre Ucraina și Rusia, într-un interviu acordat publicației Politico.
Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut # Digi24.ro
Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metrou din Paris de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, relatează AFP.
WhatsApp acuză autoritățile ruse că încearcă să priveze milioane de oameni de dreptul lor la comunicare privată, scrie Euronews Italia, în contexul în care Roskomnadzor a susținut că mesageria este folosită pentru activități ilegale.
China a transformat o navă civilă de marfă într-o platformă militară de lansare a rachetelor. „Putem vedea un nou Pearl Harbor” # Digi24.ro
Recent, Ministerul Apărării din Taiwan a prezentat o camionetă civilă echipată cu un lansator de rachete antitanc AGM-114 Hellfire, un catarg telescopic și senzori optronici. Ideea este de a oferi o capacitate de atac mobilă și greu de detectat pentru a întări apărarea coastelor insulei, dacă este necesar.
Dosar penal pentru tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut # Digi24.ro
Un dosar penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut.
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa” # Digi24.ro
Moscova ar putea staționa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete în toată Europa, au descoperit doi cercetători americani studiind imagini din satelit, relatează Reuters.
Putin se teme de o revoluție decembristă, precum țarii, acum două secole. „Din scânteie va izbucni o flacără” # Digi24.ro
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse - decembriştii - de a pune capăt autocraţiei în ţara lor. Ca şi în cazul centenarului Revoluţiei Bolşevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, expert în arta conspiraţiei, a ignorat comemorarea pentru a nu permite ca nemulţumirea în creştere faţă de războiul din Ucraina să se traducă într-o nouă revoltă, scrie EFE într-un comentariu preluat de Agerpres.
Cel mai recent sondaj din Franța arată care mai este cota de încredere a preşedintelui Emmanuel Macron # Digi24.ro
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri, relatează AFP.
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad. „Invadatorii suferă pierderi semnificative” # Digi24.ro
Forțele ucrainene mențin liniile defensive în Mîrnohrad, regiunea Donețk, acolo unde rușii continuă să pună presiune. Pentru a descuraja invadatorii ruși, apărarea orașului a fost întărită cu forțe și resurse suplimentare, informează Ukrinform.
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele de localnici # Digi24.ro
Nicușor Dan a ales să-și petreacă Crăciunul alături de familie în județul Brașov. Președintele a vizitat și satul bunicilor săi, Ileni, unde a mers la muzeu împreună cu fiica sa.
Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online” # Digi24.ro
Pavel Durov, fondatorul Telegram, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că încearcă să transforme UE într-un „gulag digital” prin restricții impuse giganților tehnologici, relatează The Times.
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități” # Digi24.ro
Egiptul s-a alăturat vineri Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerpres.
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace: „Minimul necesar” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.
Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta în urma audierilor, acesta fiind deja reţinut de poliţişti şi urmând să fie prezentat sâmbătă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, a informat vineri Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman.
Furtună pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o maşină cu trei persoane, la Sinaia, din cauza vântului puternic # Digi24.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025: Urări și felicitări pentru sărbătoriții din a treia zi de Crăciun # Digi24.ro
Sfântul Ștefan, sărbătorit pe 27 decembrie, este cinstit drept primul martir al creștinătății și un simbol al credinței neclintite. Am pregătit o listă cu cele mai frumoase mesaje și felicitări pentru sărbătoriți, menite să aducă bucurie, emoție și căldură în inimile celor dragi.
În plin avânt al mașinilor electrice, un constructor american reînvie un motor V8 de 5,7 l și nu mai poate face față comenzilor # Digi24.ro
Autovehiculele electrice și-au luat un avânt substanțial în ultimii ani, dar este posibil ca elanul căpătat să se disipe în fumul motoarelor cu ardere internă. În Statele Unite un producător auto a avut inspirația să propună pe unul dintre modelele sale un propulsor V8 de 5,7l, la care renunțase, iar succesul a luat pe toată lumea prin surprindere.
Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră” # Digi24.ro
Moscova și Washingtonul sunt mai aproape de rezolvarea conflictului ucrainean. Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, în cadrul emisiunii „60 de minute” de pe postul de televiziune Rossiya-1.
Pentru ucraineni, orașul Pokrovsk din estul țării, distrus de război, unde trupele sunt angajate în lupte cu rușii în această perioadă de Crăciun, evocă asocieri cu una dintre cele mai durabile moșteniri culturale ale țării lor: „Colindul clopoțeilor”.
2026, anul de calibrare pentru 2027. Irineu Darău, despre misiunea Guvernului: „Să punem cărămizile viitoarei dezvoltări” # Digi24.ro
Irineu Darău a declarat vineri, 26 decembrie, la Digi24, că 2026 „va fi în continuare greu”, descriind viitorul an drept unul de „calibrare”. Totuși, noul ministru al Economiei a punctat: „Cred, așa cum a fost spus de la instalarea guvernului, că aceasta este misiunea guvernului: maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”.
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal” # Digi24.ro
Noul ministru al economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc compabiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu Darău: „Culegem roadele otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu” # Digi24.ro
Invitat la Digi24, noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a fost întrebat despre sentimentul urgenței României în ceea ce privește înarmarea și dacă țara noastră întârzie în această privință din cauza faptului că contractele sunt negociate de Ministerul Apărării, dar producția este la Ministerul Economiei. Oficialul a explicat că lentoarea provine și din faptul că, în trecut, nu a existat o calitate competitivă.
Migranți din zona Orientului Mijlociu care au intrat fraudulos în România au fost descoperiți de polițiștii din Constanța # Digi24.ro
Paisprezece persoane din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan au fost găsite de polițiștii de frontieră pe 25 decembrie, între localitățile Negru Vodă și Cerchezu din Constanța. Potrivit poliției de frontieră, niciuna dintre cele paisprezece persoane nu avea documente valabile și nu îndeplinea condițiile legale de intrare în România.
Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată # Digi24.ro
Luptătorii unității speciale Primari (Fantomele) a Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) au distrus un lansator rus S-300V și alte ținte de mare valoare în Crimeea ocupată temporar.
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră” # Digi24.ro
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că „omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinați cu forță letală.
Recomandările Salvamon pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi # Digi24.ro
Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte în zilele următoare să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea, valabile pentru zonele situate la altitudini mari.
Două persoane, ucise în nordul Israelului. Ministrul Apărării a ordonat un atac împotriva satului de unde e originar atacatorul # Digi24.ro
Cel puțin două persoane au murit vineri într-un atac cu cuțitul și un altul cu mașina în nordul Israelului, a declarat poliția israeliană. Ambele victime au murit din cauza rănilor, iar presupusul atacator cu mașina, un rezident din Cisiordania ocupată, a fost rănit și internat în spital. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a ordonat rapid represalii militare asupra orașului natal al suspectului.
Israelul a devenit prima țară care recunoaște Republica Somaliland ca stat independent, la mai bine de trei decenii după ce s-a separat de Somalia, informează Times of Israel.
Carambol cu 10 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. A fost activat planul roșu de intervenție # Digi24.ro
Un carambol a avut loc vineri, 26 decembrie, pe Drumul Expres Craiova - Pitești (DX 12), în care au fost implicate 10 autoturisme. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a activat planul roșu de intervenție. Trei persoane necesită îngrijiri medicale, potrivit ISU.
Abramovici angajează o echipă juridică de top, inclusiv fostul consilier al lui Trump, pentru lupta privind activele sale înghețate # Digi24.ro
Roman Abramovici a angajat câțiva dintre cei mai buni avocați din lume pentru a-l reprezenta în procesul său din Jersey, care ar putea avea implicații semnificative pentru eliberarea banilor din vânzarea Chelsea pentru a ajuta victimele războiului din Ucraina, potrivit The Times.
Nicușor Dan, întâlnire la Paris cu Virginia Ruzici, dublă câștigătoare Roland Garros: „Una dintre cele mai mari sportive ale României” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu Virginia Ruzici, fosta jucătoare profesionistă de tenis. Șeful statului a calificat cariera acesteia drept „impresionantă” și a punctat faptul că „reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi.
Cei doi soldați nord-coreeni care se află în detenție în Ucraina după ce au luptat alături de armata rusă și-au exprimat dorința pentru o „nouă viață” în Coreea de Sud, într-o scrisoare văzută de jurnaliștii AFP, scrie La Libre Belgique.
„Unul dintre paradoxurile Rusiei moderne”: tentativa Moscovei de a controla piața datelor divulgate a ajuns să se întoarcă împotriva sa # Digi24.ro
Rusia se străduiește să controleze piața ilegală în expansiune a datelor personale divulgate, un ecosistem obscur exploatat de mult timp de jurnaliștii de investigație, poliție și grupurile criminale, relatează The Guardian.
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO # Digi24.ro
„Ai grijă ce-ți dorești, ca nu cumva să se adeverească”, se afirmă într-o fabulă a lui Esop. Aceasta, pentru că, dacă blocul comunitar s-ar prăbuși, americanii ar ajunge s-o regrete foarte repede, scrie POLITICO, într-o analiză referitoare la politica externă a președintelui SUA.
Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori” # Digi24.ro
Nigeria a anunțat, vineri, că a furnizat Statelor Unite informaţii secretizate despre militanţi din cadrul grupării Stat Islamic (SI) din nord-vestul ţării, înaintea atacurilor din ziua de Crăciun, pe care preşedintele american Donald Trump le-a catalogat drept „puternice şi mortale”, relatează AFP.
Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric # Digi24.ro
Oportunităţile de angajare pentru şomerii din Germania sunt la un nivel minim istoric, a avertizat şefa Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Andrea Nahles.
Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională # Digi24.ro
„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide”, arată Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, într-o postare prin care subliniază că SUA și România „au lucrat cot la cot” în anul 2025 pentru „a întări securitatea regională” și „a consolida poziția NATO pe flancul estic”.
„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk # Digi24.ro
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post.
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde în timpul unui test de levitaţie magnetică, a relatat vineri postul de televiziune de stat CCTV.
Rusia și Statele Unite reiau dialogul, după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina # Digi24.ro
Kremlinul a anunţat, vineri, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni.
VIDEO Jaf ratat în SUA: Doi hoți fură un bancomat dintr-un magazin, apoi îl pierd pe drum. Imagini de pe camera de supraveghere # Digi24.ro
Un jaf îndrăzneț, dar eșuat, a avut loc în Statele Unite, unde doi hoți au furat un bancomat dintr-un magazin în timp ce înăuntru era unul dintre angajați.
Explozie într-o moschee din Homs, în Siria: cel puțin trei morți și cinci răniți. Zona este locuită de minoritatea alauită # Digi24.ro
Cel puţin trei oameni au fost uciși și alți cinci au fost răniți într-o explozie care a avut loc în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alauite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP, preluată de News.ro.
Tânără din Ucraina: „Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Aș vrea să fie pace și liniște” # Digi24.ro
Ana Bălan este fotograf și în zilele acestea este în Ucraina. Ea a spus la Digi24 că oamenii de acolo au speranța că războiul se va încheia în curând. „Îmi doresc să fie pace și liniște”, spune ea.
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini, bară la bară, în drum spre pârtii # Digi24.ro
Aglomerația din marile orașe s-a mutat la munte de Crăciun. Mașinile sunt bară la bară pe drumurile spre pârtii, iar la intrarea în stațiunea Rânca, din județul Gorj, traficul este aproape blocat. Mii de turiști încearcă să ajungă pe pârtia deschisă și să profite de zăpada proaspătă.
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani” # Digi24.ro
Alegerea unui preşedinte musulman în Franţa, subiectul unui roman distopic, „Soumission”, al celebrului scriitor francez Michel Houellebecq, sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de „neconceput” „în 15 ani”, declară vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd, care evocă „idei morale foarte distrugătoare” în legătură cu islamul şi consideră că un salt moral al Europei este un imperativ de securitate al Statelor Unite.
Probleme pe pârtiile din Sinaia: instalațiile pe cablu au fost parțial oprite din cauza vântului puternic # Digi24.ro
Instalaţiile de transport pe cablu de pe pârtiile din Sinaia au fost parţial oprite, vineri, din cauza vântului puternic, care nu permite funcţionarea în siguranţă a acestora.
Accident mortal în a doua zi de Crăciun în Dolj. Un bărbat din Bulgaria a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens # Digi24.ro
Un bărbat din Bulgaria care circula pe DN56 în județul Dolj a pierdut controlul volanului și a intrat într-o mașină care circula pe contrasens, transmite Digi24. Șoferul mașinii în care a intrat bărbatul, o femeie de 30 de ani, și-a pierdut viața pe loc.
