Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze”

Alegerea unui preşedinte musulman în Franţa, subiectul unui roman distopic, „Soumission”, al celebrului scriitor francez Michel Houellebecq, sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de „neconceput” „în 15 ani”, declară vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd, care evocă „idei morale foarte distrugătoare” în legătură cu islamul şi consideră că un salt moral al Europei este un imperativ de securitate al Statelor Unite.