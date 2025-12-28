Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute

10:40

Gigi Becali a dat un ultimatum pentru doi jucători de la FCSB. Patronul campioanei și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu și Dennis Politic, cei doi având evoluții modeste la formația campioană în acest sezon. Gigi Becali așteaptă ca atât Dennis Politic, cât și Octavian Popescu, să se îmbunătățească după cantonamentul de iarnă al FCSB-ului, din […]