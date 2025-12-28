Nigeria s-a calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Victorie cu mari emoții în fața Tunisiei

09:40

Fostul atacant de la FCSB, Daniel Popa, este aproape de o revenire în Liga 1. Vârful de 30 de ani este dorit de Petrolul, după ce a rămas liber de contract, în urma despărțirii de Genclerbirligi. Daniel Popa a evoluat pentru formația turcă până în septembrie. Ulterior, el s-a antrenat alături de Chindia Târgoviște, echipă din […]