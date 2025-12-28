Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină. Sunt revoltat”
Antena Sport, 28 decembrie 2025 13:50
Daniel Pancu a oferit o primă reacţie după scandalul uriaş provocat de Louis Munteanu de sărbători, atunci când a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB, de care a fost foarte aproape în această toamnă. Antrenorul de la CFR Cluj nu a fost deranjat de gestul de a purtat tricoul rivalei, ci de faptul că atacantul
Acum 10 minute
14:00
Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea. Fostul atacant al echipelor Liverpool şi Newcastle United a fost acuzat de încălcarea unui ordin de protecţie şi va compărea marţi în faţa tribunalului de primă instanţă din Chelmsford, potrivit The Telegraph. În vârstă de 36 de ani, fostul internaţional englez (9 selecţii, 2 goluri) a fost arestat
Acum 30 minute
13:50
Marius Șumudică nu duce lipsă de oferte! Anunțul antrenorului: “Mă simt ca peștele-n apă”. Cine l-a refuzat # Antena Sport
Marius Șumudică este în continuare fără angajament, după despărțirea de Rapid, la finalul sezonului trecut. Experiența din Giulești nu a fost una tocmai fericită pentru antrenorul de 54 de ani, dar își dorește să revină cât mai repede pe banca tehnică. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că a discutat cu mai multe cluburi
13:50
Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină. Sunt revoltat” # Antena Sport
Daniel Pancu a oferit o primă reacţie după scandalul uriaş provocat de Louis Munteanu de sărbători, atunci când a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB, de care a fost foarte aproape în această toamnă. Antrenorul de la CFR Cluj nu a fost deranjat de gestul de a purtat tricoul rivalei, ci de faptul că atacantul
Acum 2 ore
13:00
Ionuţ Nedelcearu a spus totul despre viaţa în Rusia! “Până la urmă este țară în război” # Antena Sport
Ionuț Nedelcearu (29 de ani) evoluează la Akron Togliatti, în prima ligă din Rusia, şi a dezvăluit cum este viaţa sportivilor, ţinând cont de războiul cu Ucraina, început pe 24 februarie 2022. Fostul fundaş al lui Dinamo are un salariu lunar de 40.000 de euro în Rusia şi a dezvăluit că sportivii sunt trataţi "cu
12:40
Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: “Şi suporterii văd asta” # Antena Sport
Marius Niculae susţine că valoarea lui Zeljko Kopic este principalul atu al lui Dinamo, în lupta pe care o va duce pentru titlul Ligii 1, cu Universitatea Craiova, Rapid şi FCSB. "Săgeată" aşteaptă şi transferuri în Ştefan cel Mare, în această perioadă de mercato. Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, după despărţirea de
12:30
Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal # Antena Sport
După ce Andrei Rațiu a fost cel mai rapid jucător din La Liga, cu 35,77 km/h, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano a intrat în alt top impresionant. Spaniolii au alcătuit clasamentul cu jucătorii care au driblat cel mai mult în acest sezon, iar internaționalul român se află în top 10. Unul dintre cei mai
12:20
Scos la licitaţie la începutul lunii decembrie, deşi nu a fost încă testat oficial, monopostul McLaren pentru sezonul 2026 de Formula 1 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro. În perspectiva noilor reglementări care vor revoluţiona lumea Formulei 1 în 2026, toate echipele din grilă lucrează de câteva luni la un nou monopost. Maşinile
Acum 4 ore
11:20
Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli # Antena Sport
Napoli nu este încă pregătită să domine autoritar fotbalul italian, a declarat sâmbătă seara antrenorul Antonio Conte, scrie DPA. Napoli, campioana en-titre din Serie A, a câştigat şi Supercupa Italiei recent, la Riad, dar tehnicianul spune că este realist, iar formaţia sa mai are un drum lung de parcurs până la a putea susţine că
11:10
Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: “Am și confirmarea” # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit din nou despre Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj a agitat spiritele de sărbători, atunci când a fost fotografiat purtând tricoul rivalei roș-albastre, în cadrul unui eveniment la Vaslui. În 2025 s-a vorbit de mai multe ori despre un eventual transfer al
10:40
Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute # Antena Sport
La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee. Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro – Turnul Eiffel, sâmbătă seară,
10:10
Victorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson # Antena Sport
Sacramento a părăsit ultima poziție din Conferința de Vest după o victorie in fata lui Dallas, cu 113-107, venită în urma celor 21 puncte marcate atât de Russell Westbrook, cât și de Keon Ellis. Westbrook a contribuit și cu nouă pase decisive în primul meci jucat după ce l-a depasit pe Magic Johnson in istoria
Acum 6 ore
09:40
Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025 # Antena Sport
Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0 În cele 21 de etape disputate până acum din Superligă, s-au disputat 168 de meciuri, în care au fost utilizaţi 506 jucători. S-au înregistrat 116
09:10
Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin # Antena Sport
Echipa Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0 pe Pisa, în etapa a 17-a din Serie A, şi a urcat provizoriu pe treapta a treia a podiumului. Gazdele, la care mijlocaşul Marius Marin a intrat în repriza a doua, în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer, nu au avut nici măcar
09:00
Adrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri # Antena Sport
Adrian Ilie a dat verdictul despre lupta la titlul din Liga 1. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul 2025, dar lupta este extrem de strânsă, cu Rapid, FC Botoșani și Dinamo foarte aproape de olteni. Mulți nu o scot din calcul nici pe FCSB, chiar dacă a avut un început modest de sezon.
08:40
Nigeria s-a calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Victorie cu mari emoții în fața Tunisiei # Antena Sport
Selecţionata de fotbal a Nigeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupa Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Tunisia cu scorul de 3-2 (1-0), sâmbătă seara, la Fes, în Grupa C. "Super Vulturii" au condus cu 3-0, dar tunisienii au revenit pe final şi au punctat de două
08:20
Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: “Hai să vorbim și despre asta” # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit pentru prima oară despre imaginile apărute cu Louis Munteanu îmbrăcând tricoul roș-albaștrilor. Aflat în vacanță, la Vaslui, Munteanu a participat la un meci de fotbal în sală alături de mai mulți fotbaliști. Acolo, el a fost surprins purtând tricoul rivalei FCSB, lucru
08:10
Piloții de Formula 1 pot reacționa la stimuli de trei ori mai rapid decât o persoană obișnuită. Media reacției unui pilot la aprinderea luminilor verzi la start este 0,2 secunde. Singurii cu care se luptă piloții de F1 la acest capitol sunt sprinterii. Recordul mondial pentru cea mai rapidă reacție la start a fost înregistrat
Acum 24 ore
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor appeared first on Antena Sport.
23:10
Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
23:00
Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB. Este vorba despre Malcom Edjouma, jucător care mai avea contract cu campioana României până pe 30 decembrie, dar care l-a convins pe Gigi Becali să îi prelungească contractul, după evoluția din meciul cu Feyenoord. În mod normal, Edjouma a primit prelungirea contractului în aceleași condiții, până
22:40
Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul # Antena Sport
Selecţionatele de fotbal ale Ugandei şi Tanzaniei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Rabat, într-un meci din Grupa C a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters. Baba Alhasan a jucat pentru Uganda, dar prestația fotbalistului de la FCSB a fost mult sub așteptări. El a comis un
22:20
Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao – Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul # Antena Sport
The post Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao – Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul appeared first on Antena Sport.
22:00
Istvan Kovacs a dezvăluit programul spartan care îl menține în top! Ce a făcut în ziua finalei Champions League # Antena Sport
Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român și unul dintre cei mai buni din lume la ora actuală, a dezvăluit cum se pregătește. Centralul din Carei a condus anul acesta finala UEFA Champions League, dintre PSG și Inter, de la Munchen. Kovacs a devenit astfel primul arbitru din istorie care conduce finalele Conference League,
21:20
Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la echipa feminină de handbal CSM Bucureşti, a anunţat, sâmbătă, clubul pe site-ul său oficial. Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât şi la echipa naţională, precizează sursa amintită. Ea a mai evoluat
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Familia Borcea s-a mutat la munte de sărbători appeared first on Antena Sport.
20:50
Adrian Mutu a decis să petreacă în Qatar sărbătorile de iarnă, iar cu această ocazie s-a întâlnit cu Roberto Mancini, cel care o antrenează pe Al Sadd în acest moment. "Briliantul" a urmărit o ședință de pregătire condusă de fostul selecționer al Italiei, după care a vizitat și baza de antrenament. Mancini nu a fost
20:50
Senegal, remiză cu RD Congo! Sadio Mane a adus un punct pentru naționala sa la Cupa Africii pe Națiuni 2025 # Antena Sport
Reprezentativa de fotbal a Senegalului a remizat cu formaţia RD Congo, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Tanger, într-un meci din Grupa D a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc. "Leoparzii" au marcat primii, prin Cedric Bakambu (61), atacantul echipei Betis Sevilla, dar "leii din Teranga" au egalat prin Sadio Mane (Al Nassr
20:40
Adrian Ilie, reacţie neaşteptată după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: “Ar putea face asta” # Antena Sport
Louis Munteanu a făcut un gest prin care şi-a pus în cap conducrea CFR-ului! A apărut îmbrăcat în tricoul FCSB-ului, fapt ce i-a adus o amendă de 10% din salariu, aproximativ 2.100 de euro. Totuşi, gestul nu i s-a părut deplasat lui Adrian Ilie, care consideră că în timpul liber jucătorul se poate îmbrăca după
19:30
Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii # Antena Sport
Manchester City a fost pe primul loc în Premier League timp de câteva ore, după succesul de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1. Victoria cu 2-1 de pe teren propriu a lui Arsenal i-a readus pe tunari pe primul loc din Premier League. La finalul victoriei de pe City Ground din Nottingham, Pep Guardiola
18:50
Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul # Antena Sport
Mario Marinică, selecționerul echipei naționale din Zimbabwe, este singurul român care participă la Cupa Africii, competiție găzduită de Maroc. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani păstrează șanse la calificarea în optimile de finală, după ce echipa sa a strâns un punct în primele două meciuri din grupa B, 1-2 cu Egipt și 1-1 cu
18:30
Adrian Ilie a anunţat care e cel mai bun jucător de la FCSB: “Cu siguranţă va avea oferte” # Antena Sport
Adrian Ilie a anunţat că Florin Tănase a fost cel mai bun jucător de la FCSB, în acest sezon. În ultima perioadă, s-a vorbit despre transferul atacantul de 30 de ani cotat la 2.3 milioane de euro, care a avut parte de o stagiune în care şi-a trecut în cont 11 goluri şi 4 pase
18:30
Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield # Antena Sport
Liverpool o întâlnește pe Wolverhampton, în etapa cu numărul 18 din Premier League. Diogo Jota, jucătorul care a murit în vară, în urma unui accident de mașină, alături de fratele său, Andre Gomes, a evoluat la ambele echipe. El a ajuns în Anglia la Wolves, după care a urmat transferul pe Anfield. Cu ocazia acestui
18:00
Cristiano Ronaldo, gol cu călcâiul! Dublă spectaculoasă pentru CR7, care a atins borna 956 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să marcheze la foc automat în drumul său spre golul 1.000. Starul de 40 de ani a ajuns la cota 956 după dubla senzaţională din prima repriză a meciului dintre Al-Nassr şi Al Okhdood. Ronaldo a deschis scorul în minutul 31, după o execuţie simplă din faţa porţii, în urma unei faze
18:00
Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată! Cum a sărbătorit internaționalul român sărbătorile # Antena Sport
Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăci
17:30
Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali # Antena Sport
Cristi Borcea a vorbit deschis despre Dinamo, Rapid, FCSB şi Universitatea Craiova, echipele care consideră că se vor lupta pentru titlul din Liga 1, în acest sezon. Fostul şef din Ştefan cel Mare susţine că Dinamo şi Rapid nu au şanse la titlu, dacă nu vor face investiţii serioase, în timp ce FCSB nu mai […] The post Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
17:10
Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări # Antena Sport
Benin a scris istorie după ce a învins Botswana la Cupa Africii pe Națiuni 2025, obținând pentru prima oară o victorie în această competiție. Eroul naționalei Beninului a fost Yohan Roche, fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești. Fundaș central de meserie, Roche a fost folosit în prima parte a meciului pe partea stângă a apărării, […] The post Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări appeared first on Antena Sport.
17:00
CS Dinamo a anunţat, sâmbătă, că înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. El a venit de la Clubul Sportiv Olimpia București Născut în 17 iulie 2003 la Reşiţa, Denis Popescu a fost revelaţia delegaţiei României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde […] The post Încă o lovitură dată de CS Dinamo: Denis Popescu a semnat appeared first on Antena Sport.
16:50
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români # Antena Sport
Leonard Doroftei a trecut de perioada tumultoasă care a culminat cu plecarea în Canada. Ajuns la 55 de ani, fostul mare campion a uitat de momentele în care era umilit şi numit cerşetor tocmai de românii săi şi şi-a urmat visul pe care l-a avut dintotdeauna. Doroftei şi-a deschis o sală de box în nordul […] The post Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români appeared first on Antena Sport.
16:50
Manchester City, lider provizoriu în Premier League! Cherki, omul meciului contra lui Nottingham Forrest # Antena Sport
Manchester City a urcat pe primul loc din Premier League, cel puțin până la meciul pe care Arsenal îl va disputa sâmbătă, de la ora 17:00, împotriva lui Brighton. Echipa lui Pep Guardiola a obținut o victorie cu 2-1 pe terenul lui Nottingham Forest, la capătul unui meci dificil. Cherki a fost omul meciului de […] The post Manchester City, lider provizoriu în Premier League! Cherki, omul meciului contra lui Nottingham Forrest appeared first on Antena Sport.
16:40
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost fost umilit şi numit cerşetor de români # Antena Sport
Leonard Doroftei a trecut de perioada tumultoasă care a culminat cu plecarea în Canada. Ajuns la 55 de ani, fostul mare campion a uitat de momentele în care era umilit şi numit cerşetor tocmai de românii săi şi şi-a urmat visul pe care l-a avut dintotdeauna. Doroftei şi-a deschis o sală de box în nordul […] The post Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost fost umilit şi numit cerşetor de români appeared first on Antena Sport.
16:30
CFR Cluj a început campania de transferuri, dar Iuliu Mureșan avertizează: “Trebuie să subțiem lotul” # Antena Sport
CFR Cluj urmează să anunțe primul transfer al iernii. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a dezvăluit că echipa s-a înțeles deja cu un atacant de 18 ani care a jucat și în Spania, urmând ca mutarea să fie oficializată zilele următoare. CFR Cluj a avut o primă parte a sezonului de coșmar, fiind în […] The post CFR Cluj a început campania de transferuri, dar Iuliu Mureșan avertizează: “Trebuie să subțiem lotul” appeared first on Antena Sport.
15:30
„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui # Antena Sport
Florin Tănase a oferit declarații despre viitorul său la FCSB. Decarul campioanei a transmis că va lua în calcul plecarea de la echipa roș-albastră doar în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Florin Tănase a mai dezvăluit că se simte excelent în zona arabă, acolo unde a evoluat timp de două sezoane, […] The post „Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui appeared first on Antena Sport.
15:10
Anthony Davis, jucătorul echipei Dallas Mavericks, va rata mai multe meciuri din cauza unei accidentări la nivelul zonei inghinale care l-a obligat să părăsească terenul joi, împotriva echipei Golden State Warriors din NBA. Davis a fost examinat vineri şi suferă de o “întindere la nivelul inghinalului”, a relatat ESPN, adăugând că situaţia acestuia va fi evaluată zilnic. Anthony Davis s-a accidentat și e OUT […] The post Anthony Davis s-a accidentat și e OUT. Cât va lipsi starul lui Dallas Mavericks appeared first on Antena Sport.
14:30
„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit declarații înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025. Nerazzurrii se vor duela cu Atalanta duminică, de la ora 21:45, în etapa a 17-a din Serie A. La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat cum a fost anul pentru el. Antrenorul român a oferit un răspuns de clasă și a transmis că […] The post „Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 appeared first on Antena Sport.
14:10
“Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?” Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Robert Lewandowski (37 de ani) a fost întrebat direct dacă în timpul stagiunii 2022-2023 conducerea Barcelonei i-ar fi cerut să nu marcheze în ultimele două etape, pentru ca gruparea blaugrana să nu fie obligată să plătească un bonus către Bayern Munchen, fosta echipă a atacantului. Catalanii aveau o clauză în contract prin care erau obligaţi […] The post “Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?” Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
14:10
Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune # Antena Sport
Louis Munteanu a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul. „În această pauză, […] The post Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune appeared first on Antena Sport.
Ieri
13:50
Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului # Antena Sport
S-a aflat echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de Crăciun. Ulterior, cei de la CFR Cluj l-au taxat pe Louis Munteanu pentru gestul făcut, mărturisind însă că nu se pune […] The post Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
13:30
Luis de la Fuente, antrenorul naţionalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecţioner din lume de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE. Spaniolul De la Fuente a ocupat primul loc în clasamentul din 2025, cu 136 de puncte, devansându-l pe compatriotul său Roberto […] The post Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025 appeared first on Antena Sport.
13:10
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunțat prima mutare a iernii la Dinamo. „Câinii” îl vor lua în cantonamentul de iarnă din Antalya pe Codruț Sandu, tânărul portar împrumutat la începutul sezonului la Corvinul. Goalkeeper-ul de doar 19 ani a impresionat la formația din Hunedoara, astfel că a fost rechemat în lotul lui Dinamo. Codruț Sandu se va alătura „câinilor” […] The post Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” appeared first on Antena Sport.
13:10
Revine Olimpiu Moruţan în Liga 1? Giovanni Becali a spus totul despre situaţia lui “Moru” # Antena Sport
Olimpiu Moruţan se va despărţi de Aris în această iarnă. Mijlocaşul de 26 de ani nu s-a acomodat la Aris, iar Giovanni Becali îi caută echipă, există soluţia unei reveniri în Turcia, unde a mai evoluat pentru Galatasaray şi Ankaragucu. Pe de altă parte, fostul jucător de la FCSB nu exclude nici varianta revenirii în […] The post Revine Olimpiu Moruţan în Liga 1? Giovanni Becali a spus totul despre situaţia lui “Moru” appeared first on Antena Sport.
