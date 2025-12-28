Un nou motiv de scandal în La Liga! Spaniolii au recunoscut 10 greșeli comise de VAR. Cine e cea mai dezavantajată echipă

15:30

Ionuţ Nedelcearu a fost aproape de Dinamo la începutul acestui an, dar o ofertă extrem de generoasă l-a făcut să se gândească la familie şi la viitorul său. Akron Togliatti i-a pus atunci pe masă un contract cu un salariu de 60.000 de euro pe lună. Fundaşul format de Dinamo a vorbit despre viaţa din […] The post Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună appeared first on Antena Sport.