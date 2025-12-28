Trump: 95% de acord asupra punctelor propuse pentru pace

14:40

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la conferința sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Agerpres. Totuși, potrivit EFE, Putin a afirmat că autoritățile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu […]