Trump: 95% de acord asupra punctelor propuse pentru pace
QMagazine.ro, 29 decembrie 2025 00:30
„Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, duminică după-amiaza, după întâlnirea pe care a avut-o la Mar-a-Lago cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează Reuters. În declarații comune de presă cu Zelenski, liderul american a spus că a avut o întâlnire excelentă cu […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum o oră
00:30
„Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, duminică după-amiaza, după întâlnirea pe care a avut-o la Mar-a-Lago cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează Reuters. În declarații comune de presă cu Zelenski, liderul american a spus că a avut o întâlnire excelentă cu […]
Acum 2 ore
00:00
Reprezentantul diplomatic al Somaliland la UE vorbește, pentru Q Magazine, despre un moment istoric # QMagazine.ro
Într-un interviu exclusiv acordat Q Magazine, Kaysar Maxamed – diplomatul însărcinat cu obținerea recunoașterii Somalilandului din partea UE – a descris recunoașterea recentă a țării drept un moment care „reprezintă mult mai mult decât un reper diplomatic”, prezentând-o ca pe rezultatul a decenii de construcție instituțională, reziliență și angajament democratic. Declarațiile ambasadorului Maxamed vin într-o […]
Acum 4 ore
23:10
Ambasadorul Somalilandului la UE vorbește, pentru Q Magazine, despre un moment istoric # QMagazine.ro
Într-un interviu exclusiv acordat Q Magazine, ambasadorul Somalilandului la Uniunea Europeană, Kaysar Maxamed, a descris recunoașterea recentă a țării drept un moment care „reprezintă mult mai mult decât un reper diplomatic”, prezentând-o ca pe rezultatul a decenii de construcție instituțională, reziliență și angajament democratic. Declarațiile ambasadorului Maxamed vin într-o perioadă de tensiuni geopolitice crescute în Cornul […]
Acum 12 ore
15:30
CCR amână pentru a doua oară luarea unei decizii asupra legii privind reforma pensiilor magistraților # QMagazine.ro
UPDATE Curtea Constituțională a Românei a amânat pentru luni sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Este a doua oară când instanța constituțională amână luarea unei decizii în acest caz. Ședința de duminică a CCR, care a început la ora 13:00, a […]
13:10
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, sex simbol al anilor 1960 și ferventă activistă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot. Născută și crescută în Paris, Bardot aspira să fie balerină. Cariera a îndreptat-o spre actorie în 1952. A atins nivelul de star internațional în 1957 […]
Acum 24 ore
11:10
Curtea Constituțională a Românei discută sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Ședința este programată să înceapă la ora 13:00. Judecătorii de la Instanța supremă au decis la începutul lunii decembrie, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul […]
Ieri
00:30
O figură respectată atât în mediul academic, cât și în cel politic și diplomatic, fost premier al Turciei, Ahmet Davutoglu arată că mișcarea făcută de Israel prin recunoașterea Somaliland-ului este o „umilință pentru lumea islamică”. El îi cere președintelui Recep Tayyp Erdogan să ia urgent măsuri, sperând că independența încă mai poate fi un proces […]
27 decembrie 2025
23:50
O figură respectată atât în mediul academic, cât și în cel politic și diplomatic, fost premier al Turciei, Ahmet Davutoglu arată că mișcarea făcută de Israel prin recunoașterea Somaliland-ului este o „umilință pentru lumea islamică”. El îi cere președintelui Recep Tayyp Erdogan să ia urgent măsuri, sperând că independența încă mai poate fi un proces […]
19:10
Cristi Dănileț: Președintele țării nu are instrumente pentru a interveni în cariera magistraților cu funcții de conducere # QMagazine.ro
În perioada în care era membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Cristi Dănileț, pensionat acum, atrăgea atenția că președintele țării NU are instrumentele constituționale prin care să intervină în organizarea justiției sau să ceară schimbarea din funcție a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție. Să ne amintim! În 2015, mai mulți senatori, cărora […]
19:00
Cristi Dănileț: Președintele țării nu are instrumentele de a interveni în cariera magistraților cu funcții de conducere # QMagazine.ro
În perioada în care era membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Cristi Dănileț, pensionat acum, atrăgea atenția că președintele țării NU are instrumentele constituționale prin care să intervină în organizarea justiției sau să ceară schimbarea din funcție a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție. Să ne amintim! În 2015, mai mulți senatori, cărora […]
18:40
Luis de la Fuente, antrenorul naționalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecționer din lume de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE. Spaniolul De la Fuente a ocupat primul loc în clasamentul din 2025, cu 136 de puncte, devansându-l pe compatriotul său Roberto […]
13:20
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă, înainte de ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a elabora un acord care să pună capăt unui război de aproape patru ani, relatează Reuters. Atacul cu drone și rachete rusești […]
12:40
Retrospectivă 2025. Constantin Din, președintele Federației de handbal: A fost un an intens, cu multe provocări # QMagazine.ro
Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a declarat, pentru AGERPRES, că 2025 a fost pentru instituția pe care o conduce un an intens, cu multe provocări în care s-a pus foarte mult accentul pe o colaborare cât mai strânsă între toate departamentele. „A fost un an intens, un an cu multe provocări, un an […]
12:20
Dezbaterea generată de documentarul Recorder a alimentat, în mentalul societății, ideea că prescripția ar trebui complet eliminată pentru ca marii corupți să nu mai scape. Într-o analiză realizată pe site-ul „România curată”, jurnalistul Cristian Gingheș explică de ce Uniunea Europeană are dreptate că nu susține eliminarea prescripției infrațiunilor de corupție. Gingheș afirmă în articolul său […]
11:20
Dezbaterea generată de documentarul Recorder a alimentat, în mentalul societății, ideea că prescripția ar trebui complet eliminată pentru ca marii corupți să nu mai scape. Într-o analiză realizată pe site-ul „România curată”, jurnalistul Cristian Gingheș explică de ce Uniunea Europeană are dreptate că nu susține eliminarea prescripției infrațiunilor de corupție. Gingheș afirmă în articolul său […]
06:10
Un studiu recent, realizat de cercetătorii de la Harvard Business School, scoate la lumină o realitate incomodă: chatbot-urile AI de tip companion folosesc tactici emoționale manipulative pentru a împiedica utilizatorii să încheie conversațiile. Analiza a peste 1.200 de mesaje de despărțire pe șase platforme populare arată că aproape 43% dintre răspunsuri conțineau formule menite să inducă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Curatorial: Arta în filme recente. Parteneriate, jafuri și o zi din viața unui fotograf # QMagazine.ro
Filmele despre lumea artei lansate în 2025, în cinematografe sau pe platforme, explorează parteneriate reușite și colaborări în colaps, jafuri și speranța că arta ne poate salva în continuare. Cele mai multe producții au demonstrat o viziune nouă a cineaștilor asupra subiectului.Curatorial a ales cinci lungmetraje care trebuie vizionate. The Mastermind „The Mastermind”, de Kelly […]
13:30
Teatrul Național București a anunțat încetarea din viață a scriitorului Radu F. Alexandru, după o lungă suferință. Scriitorul avea 82 de ani. Radu F. Alexandru (Radu Alexandru Feldman) lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară. A […]
11:20
MApN: Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. Două aeronave de luptă F-16 ridicate în aer # QMagazine.ro
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că au fost înregistrate noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopții de joi spre vineri, fiind transmis și un mesaj RO-ALERT pentru populație. „În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la […]
25 decembrie 2025
20:50
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj de Crăciun despre pace, comuniune și iubire între oameni. „Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria […]
13:30
Nemulțumirile SUA și atacurile hibride ale Moscovei împotriva UE în 2025 amenință să pună blocul comunitar într-o poziție de slăbiciune și irelevanță, un nou scenariu global în care Europa a acceptat că va trebui să se reînarmeze și să caute o mai mare autonomie strategică, scrie EFE într-un comentariu, preluat de Agerpres. După revenirea la […]
05:00
În inima orașului Padova, Capela Scrovegni (numită și Capela Arena) adăpostește unul dintre cele mai impresionante cicluri de frescă ale Europei medievale. Realizate în jurul anilor 1303–1305 de Giotto di Bondone, aceste picturi marchează un moment decisiv în istoria artei occidentale: începutul trecerii de la spiritul hieratic bizantin la un nou limbaj al umanismului, sensibilității […]
24 decembrie 2025
23:50
Q Magazine vă urează ca Nașterea Domnului să vă întărească în Credință și să vă aducă Bucurie!
15:00
CSM a trimis președintelui, Guvernului și Ministerului Justiției rezultatele chestionarului privind problemele din justiție # QMagazine.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat miercuri că a transmis către președintele României, Guvern și Ministerul Justiției rezultatele preliminare ale chestionarului privind problemele din justiție, inițiat de Secția pentru judecători. „În contextul demersului inițiat de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii privind consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul […]
10:30
Thierry Breton, promotor al anulării alegerilor, sancționat de administrația Trump. Altor patru persoane acuzate de „cenzură” li s-a interzis intrarea în SUA # QMagazine.ro
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un val de macartism, informează Agerpres. Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu ‘cenzura’ în detrimentul intereselor […]
10:30
Înalt oficial al Libiei, mort după ce avionul privat cu care călătorea s-a prăbușit în Turcia # QMagazine.ro
Șeful Statului Major al forțelor libiene a murit într-un „accident” de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunțat marți seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP. „Cu profundă tristețe și mare durere am aflat vestea decesului șefului Statului Major general al armatei libiene, generalul-locotenent Mohamed […]
10:20
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în „Ordonanța trenuleț”, Guvernul asigură un buget „echilibrat” în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală. Potrivit șefului Guvernului, datele arată că statul cheltuiește mai puțin decât anul trecut. „Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, față de 7,15% în 2024, […]
10:10
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un val de macartism, informează Agerpres. Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu ‘cenzura’ în detrimentul intereselor […]
09:30
A trecut neobservat un gest de onoare, rar în politica românească. Tocmai de aceea mă simt dator să îl explic, deși cel care l-a făcut a fost un adversar politic # QMagazine.ro
Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut neobservat un gest de onoare, rar în politica românească. Tocmai de aceea mă simt dator să îl explic, deși cel care l-a făcut a fost un adversar politic. Este vorba […]
23 decembrie 2025
16:30
Avocatul General al CJUE dă dreptate Înaltei Curți de Casație a României, condusă de Lia Savonea, în chestiunea prescripției # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de concluziile Avocatului General din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză de interes major pentru opinia publică, având ca obiect problematica prescripției răspunderii penale, arată o comunicare a instituției conduse de Lia Savonea. Analiza Avocatului General confirmă că soluțiile adoptate de Înalta Curte […]
14:00
Avocații spun că Guvernul împinge Justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare # QMagazine.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis că se opune „categoric” intenției Guvernului de a elimina din lege mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu, subliniind că acestea nu sunt un „beneficiu” acordat avocaților, ci instrumentul prin care statul își îndeplinește obligația de a garanta dreptul efectiv la apărare. UNBR solicită retragerea imediată […]
13:30
Noii miniștri din Guvernul Bolojan – Radu Miruță (Apărare) și Irineu Darău (Economie) – urmează să depună jurământul la Cotroceni marți, la ora 15:00. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Decretele de numire vor fi publicate în Monitorul Oficial. Vinerea trecută, cei doi au fost validați pentru aceste funcții de Comitetul Politic al USR. […]
22 decembrie 2025
21:40
Daniel David confirmă oficial că a demisionat. Ce-a transmis David în ultimul său mesaj ca ministru al Educației # QMagazine.ro
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației. El a transmis printr-un „mesaj la final de mandat”: „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin […]
21:30
Surse: Daniel David, ministrul Educației, ar fi demisonat. Ioana Ene Dogioiu: Nu am această informație # QMagazine.ro
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, conform unor surse citate de Gândul și televiziunilor de știri. El și-ar fi înaintat demisia premierului, însă până la ora 20.30 știrea nu era oficializată. Q Magazine a încercat să confirme cu ministrul, însă acesta nu a răspuns, iar Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt […]
19:10
Până și Disperarea e de vânzare…am putea spune cu umor negru! Și cu tristețe… văzând că Franța, marea Franță, a ajuns să-și vândă patrimoniul național. Desigur, pentru a susține Ucraina împotriva Rusiei merită să-și vândă și demnitatea, nu doar simbolurile! Capodopera lui Gustav Courbet, „Omul disperat”, nu mai aparține statului francez, ci Qatarului. Adevărul s-a […]
16:00
Președintele Nicușor Dan a terminat luni primele discuții de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foști și actuali magistrați, despre problemele din Justiție. La această întâlnire, transmisă în direct de Administrația Prezidențială, au participat Daniel Ungureanu – procuror la Parchetul pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu Cîrneciu – judecător la Tribunalul […]
15:10
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani # QMagazine.ro
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul corecțional din […]
12:40
Excelența în domeniul artistic va fi premiată în 14 ianuarie, la Ateneul Român. Gala MUSICRIT, inițiată de Luminița Arvunescu, a ajuns la a IV-a ediție # QMagazine.ro
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George […]
10:20
Steve Witkoff: Rusia își menține angajamentul deplin față de realizarea păcii în Ucraina # QMagazine.ro
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări că Rusia își menține „angajamentul deplin” față de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanți ai Washingtonului și ai Moscovei care au avut loc la acest sfârșit de săptămână în Florida, informează Agerpres. „În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev […]
00:10
Într-una din sărbătorile de Hanukka, invitată cu prieteni în casa generalului Yom Tov Samia, fost comandant al armatei de sud din Forțele de Apărare ale Israelului, am adăugat un motiv în plus la iubirea mea infinită pentru această armată. Nu doar că nimeni nu e lăsat în urmă, nu doar că pentru un israelian s-au […]
21 decembrie 2025
20:40
CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești # QMagazine.ro
CSM subliniază că referendumul pe care președintele Nicușor Dan dorește să-l organizeze în cadrul Corpului Magistraților „nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”. Vă […]
19:00
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru „atacuri asupra independenței justiției”. „Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând […]
17:20
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru „atacuri asupra independenței justiției”. „Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând […]
16:00
LEGAL, CSM NU poate fi „demis” prin voință politică, independent de orice pretins referendum! Cu/ fără știință, Președintele IGNORĂ (nepermis!) statutul constituțional al CSM # QMagazine.ro
Câteva considerații despre declarațiile făcute de Nicușor Dan duminică, 21 decembrie, privind referendumul pe care vrea să-l organizeze în ianuarie și în urma căruia să decidă dacă CSM rămâne sau „pleacă acasă”. 1.1. Propunerea Președintelui pornește de la premisa populară (FĂRĂ nicium minim fundament juridic!) că dacă o instituție publică „nu mai servește interesul public”, […]
15:50
Nicușor Dan anunță un referendum în justiție și explică de ce doar 20 de magistrați vor fi prezenți la întâlnirea de mâine # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în ajunul consultărilor cu magistrații, că urmează ca în ianuarie să inițieze un referendum cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Referendumul ar urma să fie organizat în cadrul Corpului Magistraților. „Și, față de această situație pe […]
12:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Agerpres. „Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o […]
20 decembrie 2025
20:00
Potopul după Dan Tudorache și Clotilde Armand la Sectorul 1. George Tuță anunță procese în instanță # QMagazine.ro
Odiseea juridică ce durează deja de câțiva ani între firma de salubritate Romprest și Primăria Sectorului 1 a ajuns într-o nouă etapă. Lipsa de viziune și incapacitatea profesională de a administra situația cetățenilor din acest sector în timpul mandatului exercitat de Clotilde Armand, îi va costa pe aceștia în plus 50 de milioane de lei. […]
13:10
Când se va produce restaurația justiției instrumentalizată politic și subordonată SRI și revenirea la teroarea judiciară # QMagazine.ro
Avocatul Toni Neacșu explică faptul că miza haosul creat în jurul justiției și ajunge la concluzia că se dorește o justiție instrumentalizată politic și subordonată SRI, ca în vremea binomului de tristă amintire. Dorința explicită exprimată atât de premier, cât și de președintele Dan, de a schimba legile justiției au în spate interesul politicienilor de […]
10:00
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a anunțat, vineri, misiunea diplomatică americană din România. „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea președintelui Trump […]
19 decembrie 2025
14:40
Putin are convingerea că până la sfârșitul anului armata rusă va înregistra „noi succese” în Ucraina # QMagazine.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat la conferința sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Agerpres. Totuși, potrivit EFE, Putin a afirmat că autoritățile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.