Care pace? Putin susţine că trupele ruse îşi urmăresc metodic atingerea obiectivelor în Ucraina

De la 1 ianuarie 2026, IRCC-ul creditelor ipotecare va fi de 5,68%, față de 6,06% cât este în prezent. Ratele la credit, indiferent de perioadă, noi sau vechi, de accesări,sau de sumă accesată scad cu minimum 3% de la 1 ianuarie 2026, procent care s-ar putea transforma în 3,5% în trimestrul viitor, deoarece IRCC valabil de la 1 aprilie va fi și mai mic, de 5,57%, spun analiștii financiari.