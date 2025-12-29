Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services
Economica.net, 29 decembrie 2025 16:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Phoenix Slag Services SRL de către Liberty Galaţi SA, a anunţat luni instituţia, într-un comunicat.
Record pentru Transporturi – 27,8 miliarde lei, fonduri absorbite, cu 24% mai mult faţă de anul anterior # Economica.net
Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la absorbţia fondurilor europene, care se ridică la 27,8 miliarde lei, cu 24% mai mult faţă de anul anterior, a anunţat, luni, ministrul de resort, Ciprian Şerban, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook.
Deficit bugetar de 6,40%, în scãdere cu 0,74 puncte în primele 11 luni din 2025. Au crescut veniturile din impozitele pe salarii și contribuțiile la Sănătate # Economica.net
Execuția bugetului general consolidat în primele 11 luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 mld lei, respectiv 6,40% din PIB, în scãdere cu 0,74 puncte procentuale fațã de deficitul înregistrat în aceeași perioadã a anului 2024, de 7,15% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor. Scăderea deficitului s-a datorat în mare parte creșterii încasărilor din impozitele de salarii și venituri și a celor din CASS.
Guvernul polonez a reacţionat luni cu speranţă şi prudenţă la întâlnirea de duminică dintre preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi a lansat un apel ca Kievul şi Europa să nu accepte "condiţii umilitoare" în negocierile de pace, informează EFE.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre pace, după reuniunea pe care liderul de la Kiev a avut-o duminică la Mar-a-Lago, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, relatează EFE.
De ce sunt respinse în instanță cererile creditorilor români pentru deschiderea procedurii secundare de insolvență în România pentru societăți străine cu sucursală la noi. Soluții # Economica.net
Un nou regulament european care trebuie coroborat cu legislația română în materie aduce noi provocări pentru cererile de deschidere a procedurii secundare de insolvență, interpretarea noțiunii de sediu, impactul jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție și strategia procedurală optimă pentru protejarea drepturilor creditorilor, în cazul sucursalelor din România ale societăților străine, subliniază Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Cererea de insolvență trebuie formulată către societatea mamă din UE, nu doar către sucursala din România.
Fostul şef ELCEN şi directorul comercial au fost trimişi în judecată pentru luare de mită (DNA) # Economica.net
Doi directori din cadrul Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN Bucureşti) au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de luare de mită.
2025 la Transporturi: 146 km noi de autostradă și drum expres, 75 km de cale ferată recepționați, 13 trenuri noi și 20 de locomotive modernizate pentru CFR Călători # Economica.net
2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, anunță luni ministrul de resort Ciprian Șerban.
Fără pensii speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene – proiect # Economica.net
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie.
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, care a lansat în premieră pentru piața de la noi o ofertă de energie electrică pentru clienți casnici în care prețul este fix timp de trei ani, o prelungește.
Producătorul auto sud-coreean Hyundai nu este în măsură să îşi răscumpere fosta sa fabrică din Rusia din cauza continuării războiului din Ucraina, în contextul în care o opţiune de răscumpărare pare că va expira luna viitoare, a declarat pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.
Centrală nucleară Zaporojie ar putea fi repornită în 18 luni cu condiţia ca războiul să se încheie în viitorul apropiat # Economica.net
Directorul general al centralei nucleare Zaporojie controlate de Rusia în sud-estul Ucrainei a declarat luni că facilitatea ar putea reîncepe generarea de energie înainte de mijlocul anului 2027 dacă războiul se va încheia în viitorul apropiat, informează Reuters.
Restricții de circulație pe un drum din Ungaria la graniță cu România, începând din 2026 # Economica.net
CNAIR informează conducătorii auto că, începând cu data de 1 ianuarie 2026, va fi introdusă restricție de circulație pe teritoriul Ungariei, pe Drumul Principal 42, tronsonul Berettyóoujfalu – frontiera de stat cu România, respectiv Artand (HU) corespondent cu Borș I (RO) - pe DN1, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 tone.
Un cocktail de ceaţă şi smog toxic reduce la minimum vizibilitatea în New Delhi. Zeci de zboruri anulate # Economica.net
New Delhi s-a trezit luni complet învăluit într-un strat dens de pâclă, alcătuită din ceaţă atmosferică şi smog toxic, care a redus la minimum vizibilitatea în unele zone ale capitalei indiene şi s-a extins în toată partea de nord a ţării, transmite agenţia EFE.
Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 1,5%, în noiembrie 2025 – date BNR # Economica.net
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali), informează luni Banca Naţională a României (BNR).
Leapmotor începe în 2026 asamblarea de mașini în Spania și estimează vânzări globale de 1 mil. de unități anul viitor # Economica.net
Compania chineză Leapmotor are în plan deschiderea unității de producție din Spania în 2026 și vânzări de circa 1 milion de mașini la nivel global în același an.
Putin înfiinţează un nou organism de proiectare a puterii soft, concentrată în 2026 pe Armenia # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a cărui activitate în 2026 se va concentra pe Armenia, a relatat luni grupul media rus RBC, citat de EFE.
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu pierde iar în fața unui alt constructor român. Danlin XXL rămâne câștigător pe lotul Moțca – Tg Frumos # Economica.net
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă de UMB la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) - Iași - Ungheni, anunță luni Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Austria – Guvernatorul Băncii Naţionale cere autorităților de la Viena să revină asupra opoziţiei faţă de acordul cu ţările Mercosur # Economica.net
Austria ar trebui să îşi regândească opoziţia faţă de acordul comercial cu ţările latino-americane din blocul Mercosur, a declarat luni guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei (ONB), Martin Kocher, într-un interviu pentru agenţia APA.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, va avea un parc fotovoltaic. Investiția este de 55,5 milioane de lei lei cu TVA inclus, iar mai mult de jumătate din această sumă est asigurată din fonduri europene, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu luni la ora 6:00 era de 53,94%, echivalând cu un volum de 27,781 milioane metri cubi şi fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, informează Administraţia Naţională "Apele Române" într-un comunicat.
Franța schimbă legislația rutieră. Depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h poate duce la închisoare # Economica.net
Depăşirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră în Franţa nu se mai pedepseşte doar cu o amendă, ci a devenit infracţiune, care poate duce chiar şi la închisoare.
BNR: Împrumuturile băncilor către stat tot cresc, cele către firme și populație scad. CIFRE # Economica.net
BNR arată că soldul creditului acordat de bănci administrațiilor publice (centrale, locale și de asigurări sociale) a crescut în noiembrie, atât față de lua precedentă, cât și față de noiembrie 2024. Față de octombrie 2025, creșterea a fost de 1,4%, iar față anul precedent cu 3,6%. Creditele acordatele sectorului privat au scăzut atât în noiembrie 2025 față de octombrie, cât și față de noiembrie 2024.
Cristian Erbașu, Construcții Erbașu: Am acumulat un portofoliu de proiecte de 3 mld. euro, cu perspective să ajungă la 4,5 mld. euro # Economica.net
„2026 reprezintă un an de consolidare a dezvoltării din ultimii cinci ani, o perioadă în care ne-am apropiat constant de plafonul de 500 de milioane de euro cifră de afaceri anuală și am acumulat un portofoliu de proiecte semnate de aproximativ 3 miliarde de euro, cu perspective de a ajunge la 4,5 miliarde e euro”, a declarat Cristian Erbașu, proprietarul grupului Erbașu, pentru Termene Business Hub.
BNR elimină leva bulgărească din lista cursurilor pieței valutare publicate de BNR începând cu 5 ianuarie 2026 # Economica.net
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON), arată un comunicat de presă al BNR.
CCR – Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, amânată pentru 16 ianuarie # Economica.net
Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.
Profiturile marilor companii din Germania au scăzut cu 15% din cauza încetinirii economiei # Economica.net
Climatul economic slab continuă să afecteze principalele companii listate la bursă din Germania, arată un studiu realizat de firma de consultanţă EY, transmite DPA.
Managerii din industrie, construcţii şi comerţul cu amănuntul estimează o scădere moderată a activităţii economice şi o evoluţie ascendentă a preţurilor pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
BYD va detrona Tesla din poziţia de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025 # Economica.net
Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în SUA şi în alte părţi, vor permite producătorului chinez să revendice, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP.
China a început luni exerciţii militare majore în jurul Taiwanului, inclusiv exerciţii cu foc real, pe fondul tensiunilor sporite în urma unei vânzări masive de arme americane către insulă, care şi-a desfăşurat propria armată ca răspuns, informează AFP.
Alegeri Kosovo – Partidul naţionalist aflat la guvernare a câştigat detaşat legislativele. Şanse mari pentru un nou guvern după un an de blocaj politic # Economica.net
Partidul prim-ministrului naţionalist din Kosovo Albin Kurti a câştigat detaşat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul şi a întârziat fonduri internaţionale esenţiale, relatează Reuters.
Raza de fier – Israel a primit sistemul de interceptare laser de mare putere care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate # Economica.net
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca 'Raza de fier', care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
Trump: Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia şi Ucraina – Care sunt „problemele sensibile” # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este "foarte aproape", după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.
ZF Friedrichshafen vrea să facă mașinile electrice chiar mai silențioase prin reducerea activă a zgomotului # Economica.net
ZF Friedrichshafen, companie cu ample activități și în România, va prezenta la Consumer Electronics Show (CES) don Las Vegas noua sa funcție software de „reducere activă a zgomotului”.
Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, consideră Donald Trump # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Skoda și Dacia, mărcile din Top 10 european cu cele mai mari vânzări de mașini cu motoare termice # Economica.net
Un raport JATO Dynamics arată că, dintre mărcile prezente în Top 10 al vânzărilor pe continentul european, Skoda și Dacia au comercializat cele mai multe mașini cu motoare cu ardere internă ca procent din total.
Ratele la creditele ipotecare vor scădea cu circa 3,5% anul viitor. IRCC scade în primă fază la 5,68%, iar din aprilie la 5,57% # Economica.net
De la 1 ianuarie 2026, IRCC-ul creditelor ipotecare va fi de 5,68%, față de 6,06% cât este în prezent. Ratele la credit, indiferent de perioadă, noi sau vechi, de accesări,sau de sumă accesată scad cu minimum 3% de la 1 ianuarie 2026, procent care s-ar putea transforma în 3,5% în trimestrul viitor, deoarece IRCC valabil de la 1 aprilie va fi și mai mic, de 5,57%, spun analiștii financiari.
România a vândut în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026 care se încheie în iunie peste 6,4 milioane de tone de cereale, adică 33,4% din cât au vândut toate statele UE. Fermierii români sunt momentan cei mai mari exportatori de cereale ai UE, lideri la livrările de grâu și porumb și orz.
Salariile nete oferite de Unicredit. Al 13-lea salariu şi tichete de masă, printre beneficii. Anunțuri transparente # Economica.net
UniCredit Bank e una dintre puţinele bănci care au transparentizat informaţii despre grilele salariale oferite pentru unele posturi vacante. Banca angajează în această perioadă studenţi sau tineri absovenţi pe postul de Customer Services Advisor, pe care-i ofertează cu salarii nete de la 3.100 de lei la 3.500 de lei. Experienţa în domeniul bancar nu e obligatorie.
Nouă judecători ai CCR pot rămâne în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale de elită. Nu rataţi acest moment istoric # Economica.net
29 decembrie 2025 poate să rămână în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale de elită. Nouă judecători ai CCR pot să valideze schimbarea de paradigmă a acestei naţii sau pot reconfirma încremenirea în proiect a acestei ţări. Doamnelor şi domnilor judecători ai CCR, cum vreţi să rămâneţi în istorie?
Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru negocieri de pace. Primele declarații # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa.
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP citată de Agerpres.
Circulaţia feroviară a fost oprită duminică seara pe raza Regionalei Craiova, în urma unui incident produs în Halta de Mişcare Romula, unde un tren de marfă a depăşit un semnal aflat pe indicaţia "oprire", informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.
Codurile de vânt, mană cerească pentru producătorii români de energie eoliană. România exportă masiv energie, la prețuri bune # Economica.net
Codurile de vânt din ultimele zile au făcut ca eolianul să fie prima sursă de generare de energie electrică din România mare parte din timp. Am exportat masiv energie, pe fondul consumului mic.
Trump anunţă că a avut o discuţie telefonică „foarte productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică 'foarte productivă' cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: “Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii. Va fi dificil și va fi inconfortabil”. Ce spune despre corupție # Economica.net
Vicepremierul Oana Gheorghiu a scris, într-un mesaj pe facebook, că nu promite miracole, dar anul viitor va fi cel în caare reforma va începe să se vadă la modul concret, proces care nu va fi ușor dar nu mai poate fi amânat.
Trump şi Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni după întrevederea din Florida # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters.
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creştere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
