Carambol devastator în Japonia: 67 de vehicule implicate, 2 morți, 26 de răniți
30 decembrie 2025 01:10
Carambol uriaș pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, implicând 67 de vehicule. Două persoane au murit, iar 26 au fost rănite în urma unei coliziuni cauzate de ninsori abundente. Incendiul care a cuprins 20 de mașini a fost stins după șapte ore. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Accident grav pe autostrada Kan-Etsu, Japonia, cu 67 de vehicule
Genoa a suferit o înfrângere umilitoare împotriva Romei, scor 3-1, rămânând pe locul 17 în Serie A. Nicolae Stanciu nu a jucat deloc, iar viitorul său la echipă este incert. Se discută despre o posibilă revenire la Rapid, echipă care îl dorește pentru a-și întări lotul în vederea barajului național. Genoa a fost învinsă de
România se află pe locul 88 la nivel mondial în 2025 în privința nașterilor, fiind depășită de 17 țări afectate de conflicte armate. Această situație evidențiază provocările demografice cu care se confruntă Europa, în contrast cu creșterea rapidă a populației din Africa și Asia. România va fi pe locul 88 în lume la numărul de
Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, va vizita Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii, marți la ora 11:30, însoțit de omologul său olandez, Dick Schoof. Întrevederea va discuta cooperarea în domeniul apărării și situația de securitate regională. Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii marţi la ora 11:30 Premirul României va fi însoţit
Rusia acuză Ucraina de un atac asupra reședinței lui Putin, revizuind astfel poziția în negocierile de pace. Zelenski denunță acuzațiile ca fiind falsuri menite să saboteze eforturile diplomatice. Trump, informat de Putin, se arată „foarte furios" și subliniază că nu este momentul pentru astfel de conflicte. Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone asupra
Hamas confirmă moartea a cinci lideri importanți în urma atacurilor israeliene din ultimele luni, inclusiv Mohamed al-Sinwar și Raed Saad, implicați în atacurile din 7 octombrie 2023. Israel continuă campania militară împotriva grupării în Fâșia Gaza, în ciuda încetării focului din 10 octombrie. Hamas a confirmat moartea a cinci lideri în urma atacurilor israeliene recente
Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea din nou a ședinței CCR referitoare la pensiile magistraților, subliniind că aceste întârzieri pun în pericol reformele esențiale din România. Oficialii cer transparență și responsabilitate din partea Curții, evidențiind impactul politic asupra deciziilor. Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea ședinței CCR despre pensiile magistraților Amanările repetate sunt
Șeful FIFA, Gianni Infantino, propune o schimbare majoră a regulii ofsaidului pentru a favoriza atacanții. Noua regulă ar defini ofsaidul doar dacă atacantul este complet în fața fundașului. Această modificare are ca scop îmbunătățirea jocului, reducerea întreruperilor și crearea unei experiențe mai fluide pentru spectatori. Gianni Infantino propune o modificare a regulii ofsaidului pentru a
Dmitri Constantinov, fost președinte al Găgăuziei, a fugit în Transnistria după condamnare
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, acesta ar fi fugit în regiunea transnistreană înainte de pronunțarea sentinței definitive. Autoritățile îl caută pentru a-l reține. Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat
Comuna Miroslava din județul Iași se clasează printre cele mai active localități din România în ultimele 12 luni, cu 125 de proiecte noi de construcții. Aceasta include 78 de locuințe rezidențiale private, hale industriale și spații de relaxare, ceea ce evidențiază dezvoltarea urbană din zonă și atrage o populație în creștere. Miroslava, comuna din județul
Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să continue ofensiva în sudul Ucrainei, vizând orașul Zaporojie și eliberarea „Novorossiei". Cu forțele la doar 15 km de oraș, Putin a confirmat că nu există planuri pentru un armistițiu, în ciuda discuțiilor de pace cu Donald Trump. Acțiunile Rusiei în Ucraina se intensifică. Vladimir Putin a ordonat armatei
Eliminarea pensiilor speciale pentru primari și consilieri județeni, propusă în Parlament
Proiect legislativ în Camera Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor și președinților de consilii județene. Propunerea vizează abrogarea articolului 210 din OUG nr. 57/2019, având ca scop reducerea cheltuielilor publice și răspunsul la criza economică. Detalii despre impactul acestei măsuri. Proiect legislativ pentru abolirea pensiilor speciale ale primarilor și consilierilor județeni aflat în
Trei oameni au murit în urma inundațiilor devastatoare din sudul Spaniei, cauzate de furtuni puternice. Doi bărbați au fost luați de ape în timp ce se aflau într-o dubă, iar un motociclist și-a pierdut viața în Granada. Avertizările meteorologice rămân în vigoare în regiunile afectate. Cel puțin trei persoane au murit din cauza inundațiilor din
George Clooney, soția sa Amal Alamuddin și gemenii lor au obținut cetățenia franceză, conform unui decret publicat în Monitorul Oficial. Actorul și familia sa își petrec o parte din viață în Franța, unde apreciază cultura locală și intimitatea departe de paparazzi. Familia locuiește într-o casă provensală în Brignoles. George Clooney, soția sa Amal și gemenii
În meciul din Serie A, AS Roma a învins Genoa cu 3-1, având un început excelent prin golurile lui Soula, Kone și Ferguson. Genoa se află în zona retrogradării, pe locul 17, în timp ce Roma e pe 4. Dan Șucu, patronul echipei Genoa, se confruntă cu momente dificile, având și probleme cu Rapid în
Deficitul bugetar al României după 11 luni din 2025 a atins 6,4% din PIB, adică 121,77 miliarde lei. Veniturile bugetului au crescut cu 13%, ajungând la 591,91 miliarde lei, în timp ce cheltuielile au crescut cu 9,9%, totalizând 713,68 miliarde lei. Analiza detaliată subliniază evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare. Deficitul bugetar în primele 11 luni
Parchetul de la Kiev acuză armata rusă de uciderea extrajudiciară a prizonierilor ucraineni în regiunea Donețk. Un caz tragic în Pokrovsk implică o familie care aștepta rușii și a fost atacată de soldați care au omorât capul familiei și au comis acte de violență. Aceste fapte constituie crime de război. Parchetul ucrainean acuză armata rusă
Fostul șef al Mossad, Yossi Cohen, își dezvăluie gândirea și operațiunile în cartea sa The Sword of Freedom. El discută despre programul nuclear iranian, relațiile cu lideri mondiali precum Trump și Putin, și tensiunile cu Netanyahu. Oferă o privire captivantă asupra serviciilor secrete și a politicii israeliene. Yossi Cohen, fost șef al Mossadului, își dezvăluie
Noua amânare a deciziei Curții Constituționale pe tema pensiilor magistraților stârnește reacții violente în politică. Liderii acuză CCR de sabotaj și cer demiterea judecătorilor PSD prezenți. Următoarea ședință este programată pentru 16 ianuarie, creând tensiuni între partide și public. Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților, stârnind reacții puternice în politica românească
Marius Niculae a început antrenamentele la Sovata, ceea ce marchează o etapă importantă în cariera sa sportivă. Descoperă detalii despre această nouă provocare și ce înseamnă pentru el debutul „armatei". Rămâi la curent cu ultimele știri din lumea sportului pe Antena Sport. Marius Niculae a început antrenamentele la Sovata Sportivul se pregătește intens pentru următoarea
O propunere legislativă în consultare publică la Camera Deputaților vizează eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari și președinți de consilii județene. Propunerea, inițiată de deputații USR, are ca scop reducerea cheltuielilor publice în contextul crizei economice actuale și abrogă articolul 210 din Codul administrativ. Propunerea legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali este în
Dosarul cutremurător din Anenii Noi implică dispariția unui bărbat și reținerea fiului suspectului principal, bănuit de complicitate la crimă. Ancheta se concentrează pe probele găsite la o fermă de porci, incluzând haine și oseminte umane. Poliția continuă cercetările, iar toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție. Fiul principalului suspect din Anenii Noi a fost reținut
Trei funcționari din Ucraina sunt bănuiți de furt de energie electrică, cauzând pierderi de 168 milioane grivne pentru PSJC „NEC" Ukrenergo. Ancheta relevă consumul a peste 82.000 MWh de energie electrică, echivalentul necesar unui oraș mediu, printr-o schemă frauduloasă de deturnare a fondurilor. În Ucraina, trei funcționari sunt bănuiți de furt de energie electrică printr-o
Reședința lui Vladimir Putin a fost atacată cu drone, acuză Rusia, iar Ucraina respinge aceste afirmații, numindu-le minciuni. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a menționat revizuirea poziției de negociere a Rusiei. Președintele Zelenski a avertizat despre posibile atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a atacat
O furtună violentă de iarnă agravează suferința a sute de mii de palestinieni din Fâșia Gaza, deja devastată de război. Corturile au fost inundate și
Donald Trump l-a întâlnit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Mar-a-Lago, discutând despre reconstrucția Gazei și alte subiecte majore. Netanyahu l-a descris pe Trump ca fiind „norocul întregii lumi”, subliniind intensitatea și frecvența relației lor. Întâlnirea este a șasea din ultimele luni. Donald Trump îl găzduiește pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Mar-a-Lago pentru discuții … Articolul Trump și Netanyahu la Mar-A-Lago: Un prieten dedicat de la Casa Albă apare prima dată în Main News.
Premierul Olandei, Dick Schoof, vizitează marți Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, împreună cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea în domeniul apărării și economic, precum și pe situația de securitate regională. Participă și oficiali guvernamentali români. Premierul Olandei, Dick Schoof, va vizita marți Baza Aeriană 71 „General … Articolul Vizita oficială a Premierului Olandei la Câmpia Turzii, alături de Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
Fosta atletă Tudorița Chidu, cu medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale din 1991, a murit la 58 de ani. CSM Unirea Slobozia a anunțat dispariția sa, lăsând în urmă o moștenire importantă în atletismul românesc. Numele său va rămâne mereu în istoria acestui sport. Condoleanțe familiei și celor îndoliați. Fosta atletă Tudorița Chidu a … Articolul Tragedie în atletism: O medaliată cu bronz la Mondiale a murit la 58 de ani apare prima dată în Main News.
Donald Trump a avut o conversație pozitivă cu Vladimir Putin despre situația din Ucraina, la o zi după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Această discuție ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică între Zelenski și Putin după cinci ani, reprezentând un progres important în negocierile de pace. Donald Trump a avut o conversație … Articolul Conversație pozitivă între Donald Trump și Vladimir Putin despre Ucraina apare prima dată în Main News.
Un copil de 5 ani a murit la o stațiune de schi din Otaru, Japonia, după ce brațul i-a fost prins în banda transportoare. Incidentul a avut loc în timp ce familia sa schia. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, inclusiv nefuncționarea mecanismului de siguranță al dispozitivului. Un copil de 5 ani a murit într-o stațiune de … Articolul Un copil de 5 ani a decedat prins în banda transportoare pentru schiori apare prima dată în Main News.
Ministerul Finanțelor a anunțat că deficitul bugetar al României a scăzut la 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu 7,15% în 2024. Creșterea veniturilor totale cu 13% și investițiile din fonduri europene susțin acest rezultat, contrazicând prognozele precedente ale premierului Ilie Bolojan. Deficitul bugetar al României a scăzut în primele … Articolul Deficitul bugetar al României scade, anunță Ministerul Finanțelor apare prima dată în Main News.
Publicul lui Sorin Grindeanu a reacționat negativ la absența judecătorilor PSD de la CCR, care au boicotat ședința privind pensiile speciale ale magistraților. Comentariile cer socoteală liderului PSD, acuzându-l de complicitate și inconsecvență. Oamenii subliniază impactul negativ asupra țării și solicită reacții clare din partea lui Grindeanu. Reactii negative pe Facebook la postarea lui Sorin … Articolul Indignare față de Sorin Grindeanu pentru eschivele judecătorilor PSD la CCR apare prima dată în Main News.
Cristian Gațu, faimosul handbalist român, s-a recăsătorit la 80 de ani cu Mariana Oprea, după un mariaj de 53 de ani. Ceremonia discretă a avut loc pe 23 decembrie la Primăria Oradea, el dorind să păstreze intimitatea. Gațu a ținut detaliile ascunse de presă, readucându-se în atenția publicului în mod elegant. Cristian Gațu, fost mare … Articolul Cristian Gațu, legenda handbalului român, s-a recăsătorit la 80 de ani apare prima dată în Main News.
Kremlinul a raportat că Donald Trump a fost „indignat” după ce Vladimir Putin i-a spus că Ucraina ar fi încercat să îi atace reședința cu drone. Zelenski neagă acuzațiile, afirmând că Rusia urmărește să submineze pacea. Putin a anunțat o revizuire a poziției Rusiei în negocierile cu SUA. Putin l-a informat pe Trump despre un … Articolul Trump, „indignat” de acuzația că Ucraina a atacat reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
Mașinile Google care se conduc singure, robotaxiurile Waymo, s-au blocat în San Francisco din cauza unei pene de curent, ridicând semne de întrebare despre pregătirea acestora pentru situații de urgență. Incidentul subliniază necesitatea reglementărilor stricte pentru vehiculele autonome în condiții de criză. Robotaxiurile Waymo s-au blocat în San Francisco din cauza unei pene de curent, … Articolul Robotaxiurile Google s-au blocat: provocări în situații de criză apare prima dată în Main News.
Bucureșteanul susținător al lui Călin Georgescu, Gabriel Constantinescu, a fost sancționat penal pentru instigare publică după ce a publicat apeluri la violență online. Instanța a decis o amendă de 8.400 de lei și interdicția de a candida la funcții publice timp de doi ani. Detalii despre condamnare și implicațiile acesteia. Un susținător al lui Călin … Articolul Susținător al lui Călin Georgescu, condamnat pentru instigare publică apare prima dată în Main News.
Kirill Dmitriev, negociatorul Rusiei pentru Ucraina, a fost surprins surfând în Miami în timp ce Rusia intensifica atacurile asupra civililor. Acest incident controversat a avut loc în contextul discuțiilor de pace între Donald Trump și Volodimir Zelenski, subliniind tensiunile în continuare din regiune. Kirill Dmitriev, negociatorul Rusiei pentru Ucraina, a fost filmat surfând în Miami … Articolul Negociatorul lui Putin filmat la surf în Miami în timp ce intensifică bombardamentele apare prima dată în Main News.
Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, la scurt timp după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței liderului de la Kremlin. Aceasta este a doua discuție între cei doi în două zile, într-un context tensionat, presărat cu acuzații reciproce. Zelenski a respins afirmațiile Moscovei. Donald Trump a avut … Articolul Trump și Putin au discutat după acuzațiile Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în Main News.
O avocată din București apără patronii români care se confruntă cu cereri de TVA retroactiv de la ANAF, sumelor ajungând la zeci de mii de euro. Aceștia au descoperit că, în trecut, statul le-a anulat codul de TVA, lăsându-i să creadă că totul este în regulă. Detalii pe Grupul Antreprenorilor din România. Patronii români se … Articolul Avocată apără patronii români de TVA retroactiv impus de ANAF apare prima dată în Main News.
Tragedie în Burundi: fotbalistul Igiraneza Aimé Gueric a murit pe teren după ce a înghițit o monedă folosită ca talisman voodoo. Incidentul s-a petrecut în timpul unui meci din a doua ligă, iar cauza morții a fost o asfixie accidentală. Federația de Fotbal din Burundi a transmis condoleanțe familiei și coechipierilor. Mijlocașul Igiraneza Aimé Gueric … Articolul Fotbalist din Burundi decedează pe teren după un accident cu o monedă ghinionistă apare prima dată în Main News.
Rusia acuză că Ucraina, cu ajutorul britanic, a încercat să atace reședința lui Vladimir Putin, o acuzație negată de Kiev. Ministrul rus Lavrov a afirmat că atacul cu drone ar putea afecta negocierile de pace. Zelenski respinge acuzațiile și subliniază că Rusia își urmărește propriile interese. Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone asupra … Articolul Rusia acuză pe cineva că a sprijinit atacul asupra reședinței lui Putin apare prima dată în Main News.
Lipsa de încredere în liderii politici români este rezultatul unei selecții deficitare pe termen lung și a unei percepții globale de neîncredere în elite. Adrian Cioroianu subliniază necesitatea unei meritocrații și a unei selecții corecte pentru a restabili încrederea cetățenilor în autorități și instituții. Articolul Lipsa de încredere în liderii politici: 20 de ani de contra-selecție apare prima dată în Main News.
Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori de iPhone și iPad să instaleze actualizările critice pentru a se proteja de un atac sofisticat. Defectele din WebKit permit accesul neautorizat la dispozitive. Utilizatorii trebuie să descarce manual iOS 26.2 pentru a remedia vulnerabilitățile zero-day. Apple a avertizat utilizatorii de iPhone și iPad să instaleze imediat actualizările pentru … Articolul Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori iPhone despre atacuri sofisticate apare prima dată în Main News.
Ministrul Justiției Radu Marinescu anunță că nu a primit vreun studiu de impact legat de legea pensiilor magistraților, contrar speculațiilor din media. Curtea Constituțională a amânat ședințele pentru lipsă de cvorum, iar următorul termen este stabilit pentru 16 ianuarie. Studiile de impact nu influențează analiza constituționalității. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu a … Articolul Nu am primit nimic pentru a crea articole optimizate SEO eficiente apare prima dată în Main News.
Donald Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, anunțată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Putin a indicat o posibilă revizuire a poziției Rusiei în negocierile de pace, după un atac cu drone asupra reședinței sale. Detalii despre discuțiile și implicațiile acestora. Donald Trump a avut o … Articolul Trump și Putin, convorbire telefonică pozitivă: detalii esențiale apare prima dată în Main News.
Un lup cenușiu a evadat din grădina zoologică Tama din Tokyo, provocând panică printre vizitatori care au fost nevoiți să se adăpostească timp de aproape cinci ore. Incidentul a avut loc duminică, iar lupul a fost capturat cu succes de angajați. Grădina zoologică a fost temporar închisă pentru a asigura siguranța publicului. Un lup cenușiu … Articolul Lup evadat din grădina zoologică din Tokyo, vizitatori în adăpost timp de ore apare prima dată în Main News.
Segmentul SUV-urilor domină piața auto din Europa, având o cotă de piață fără precedent. Analiza Profit.ro dezvăluie cele mai vândute SUV-uri, evidențiind puterea modelului Duster și rivalele precum Ford Puma. 2025 marchează o creștere semnificativă a diversității în acest sector. Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai mare categorie de autoturisme în vânzările din Europa Anul 2025 … Articolul SUV-uri de top în Europa: Duster și Puma, rivali pe piață apare prima dată în Main News.
Simona Halep a fost inclusă în topul celor mai buni jucători de tenis din secolul 21, alături de nume legendare precum Novak Djokovic și Serena Williams. Cu două titluri de Grand Slam și influență majoră în tenisul mondial, Halep ocupă locul 23 în acest clasament prestigios. Descoperă detalii despre cariera sa! Simona Halep s-a retras … Articolul Simona Halep, în topul celor mai mari jucătoare de tenis din lume! apare prima dată în Main News.
Intervenția majoră la barajul Paltinu este esențială pentru asigurarea funcționării sale sigure și sustenabile. Deși barajul operează în parametri normali, Apele Române subliniază necesitatea continuării lucrărilor și creșterii capacităților de stocare pentru alimentarea județului Prahova. Barajul Paltinu funcționează normal, cu un nivel de umplere de aproximativ 54% Administrația Națională „Apele Române” anunță necesitatea unei intervenții … Articolul Intervenție esențială la barajul Paltinu, deși funcționează normal acum apare prima dată în Main News.
Blocaj CCR: Conflict între taberele din Curtea Constituțională și viitor incert al pensiilor magistraților # MainNews.ro
Blocajul la CCR și reacțiile liderilor politici subliniază criza actuală legată de legea pensiilor magistraților. Judecătorii CCR acuză nerespectarea procedurilor, iar PNL și USR critică blocajul perceput ca o manevră politică din partea PSD. Viitorul legii rămâne incert, amplificând tensiunile interne. Conflict major la CCR cu patru judecători care boicotează ședințele, acuzând nerespectarea procedurilor de … Articolul Blocaj CCR: Conflict între taberele din Curtea Constituțională și viitor incert al pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
