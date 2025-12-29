Carambol devastator în Japonia: 67 de vehicule implicate, 2 morți, 26 de răniți

19:10

Un lup cenușiu a evadat din grădina zoologică Tama din Tokyo, provocând panică printre vizitatori care au fost nevoiți să se adăpostească timp de aproape cinci ore. Incidentul a avut loc duminică, iar lupul a fost capturat cu succes de angajați. Grădina zoologică a fost temporar închisă pentru a asigura siguranța publicului. Un lup cenușiu … Articolul Lup evadat din grădina zoologică din Tokyo, vizitatori în adăpost timp de ore apare prima dată în Main News.