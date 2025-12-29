Șeful FIFA propune schimbarea regulii ofsaidului: noua poziție în afara jocului

18:10

Începând cu 1 ianuarie 2026, cresc impozitele pe locuințe și mașini, accizele la carburanți, țigări și alcool, iar o nouă taxă pe coletele din afara UE va fi implementată. Totodată, scade taxa pe cifra de afaceri pentru companii. Află cum te vor afecta aceste modificări pentru bugetul tău. Cresc taxele pe locuință și mașină de … Articolul Modificări fiscale din 2026: creșteri taxe locuințe și mașini, scumpiri benzină și țigări apare prima dată în Main News.