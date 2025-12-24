60.000 de dolari, confiscați, în Vama Siret, de la două ucrainence care ascunseseră banii în încălțăminte

13:10

Polițiștii au emis un ordin de protecție pentru un bărbat în vîrstă de 53 de ani. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe", „amenințare" și ,,lipsire de libertate în mod ilegal", urmînd ca acesta să fie soluționat procedural de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului.