Alexandra Harja Samsonescu, noua membră a Consiliului Local Suceava

11:50

Gabriela Cazac, profesoară de Română la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava și inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, consideră că ordinul ce reglementează temele școlare ”este complicat și greu de pus în practică”. La începutul lunii decembrie, ministrul Educației, Daniel David, a semnat o decizie care prevede ca diriginții să-i monitorizeze pe profesori să vadă […] Articolul Diriginții trebuie să aibă grijă ca elevii să nu primească teme acasă care să le ia mai mult de două ore. Prof. Gabriela Cazac: Probabil că această măsură este luată tocmai ca să gestioneze niște excese, nu neapărat ca să existe o monitorizare extrem de strictă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.