Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, salt spectaculos – de la 180 de lei de persoană pe an, la 300 de lei

13:10

Gheorghe Șoldan își dorește ca la finalul primului său mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava să poată merge pe stradă cu fruntea sus. Pe de altă parte, într-o intevenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă ar putea da timpul înapoi, și-ar mai dori să candideze și să cîștige președinția CJ Suceava, domnul Șoldan a […] Articolul Gheorghe Șoldan: Îmi doresc ca în 2028 să ies pe stradă cu fruntea sus. Sper ca, pînă în 2028, după un mandat de președinte de Consiliu Județean, lumea să simtă unele schimbări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.