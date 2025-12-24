Gheorghe Șoldan: Îmi doresc ca sărbătoarea Nașterii Mîntuitorului să vă aducă în case și în suflete pacea și echilibrul pe care le căutăm cu toții
Radio Top Suceava, 24 decembrie 2025 10:20
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj cu prilejul Crăciunului, despre care spune că este "o sărbătoare a bucuriei, a speranței și a timpului petrecut alături de cei dragi". Domnul Șoldan mai spune: "Cred că, mai ales în aceste zile, fiecare dintre noi ar trebui să fie recunoscător pentru ceea ce are
• • •
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj cu prilejul Crăciunului, despre care spune că este "o sărbătoare a bucuriei, a speranței și a timpului petrecut alături de cei dragi". Domnul Șoldan mai spune: "Cred că, mai ales în aceste zile, fiecare dintre noi ar trebui să fie recunoscător pentru ceea ce are
CSU Suceava, mulțumiri adresate partenerilor, fără de care clubul de handbal masculin nu ar putea funcționa # Radio Top Suceava
Directorul Clubului Sportiv Universitar Suceava, Iulian Andrei, a transmis mulțumiri celor fără de care activitatea CSU nu s-ar putea desfășura, dar și sportivilor și antrenorilor. Într-un mesaj transmis presei, domnul Andrei spune: "Ne apropiem de finalul anului și doresc să îmi exprim profunda recunoștință față de Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Universitatea
Specializarea Învățător/Educator, un cîștig pentru Colegiul ”Mihai Eminescu” Suceava # Radio Top Suceava
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava a realizat un sondaj printre elevii de clasa a VIII-a, pentru a afla către ce licee se vor orienta aceștia. La sondaj au participat 5.206 elevi, reprezentînd aproximativ 77% din totalul de 6.748 de elevi. Pe primul loc în topul preferințelor elevilor se află Colegiul Național
11 familii din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie, sărbătorite la statuia ecvestră a lui Bogdan I # Radio Top Suceava
11 familii din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite de municipalitate. Cuplurile de aur au primat din partea municipalității flori, diplome și o mică atenție la statuia ecvestră a lui Bogdan I, din centrul Rădăuților. Primarul Bogdan Loghin a declarat: "Doar ținându-ne de mână cu Dumnezeu putem atinge asemenea
Finanțare de 322.000 de euro, pentru Siret. Se vor achiziționa, printre altele, echipamente pentru situații de urgență # Radio Top Suceava
Primarul Orașului a cîștigat o nouă finanțare de peste 322.000 de euro pentru serviciul tehnic al Primăriei, coordonat de viceprimarul Dan Sauciuc. Proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Siret și cu Departamentul Resurselor de Apă din Bazinul Prut-Siret (Ucraina). Primarul Adrian Popoiu a spus că prin acest proiect se vor achiziționa un buldoexcavator pentru intervenții rapide, un tractor
Clădire achiziționată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava la Botoșani. În 2026 vor fi pregătite dosarele de autorizare pentru primele programe de studii. Prima admitere, în 2027 # Radio Top Suceava
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava a achiziționat un imobil în municipiul Botoșani, pentru extinderea activității educaționale în această localitate. Clădirea se află în Piața Revoluției, nr. 9, iar terenul i-a fost concesionat USV printr-o decizie a Consiliului Local Botoșani. Rectorul USV, Mihai Dimian, și-a informat colegii că pe 17 decembrie a fost semnat contractul de
Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, salt spectaculos – de la 180 de lei de persoană pe an, la 300 de lei # Radio Top Suceava
Consiliul Local Suceava, la propunerea conducerii Primăriei, a votat pentru majorarea taxei de salubrizare pentru anul viitor. Dacă în prezent o persoană plătește 15 lei pe lună, adică 180 de lei pe an, în 2026, o persoană va trebui să achite 25 de lei pe lună, adică 300 de lei pe an. Firmle vor trebui
Colegiul Farmaciștilor Suceava a transmis că în perioada Sărbătorilor de Iarnă, în municipiul reședință de județ două farmacii vor funcționa non-stop, iar o altă farmacie va avea program între orele 07.00 și 24.00. În regim permanent vor funcționa Farmacia "Dona 85" de pe Bulevardul 1 Decembrie, de la intrarea în Spitalul Clinic Județean Suceava, și
Gheorghe Șoldan: Îmi doresc ca în 2028 să ies pe stradă cu fruntea sus. Sper ca, pînă în 2028, după un mandat de președinte de Consiliu Județean, lumea să simtă unele schimbări # Radio Top Suceava
Gheorghe Șoldan își dorește ca la finalul primului său mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava să poată merge pe stradă cu fruntea sus. Pe de altă parte, într-o intevenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă ar putea da timpul înapoi, și-ar mai dori să candideze și să cîștige președinția CJ Suceava, domnul Șoldan a
Alexandra Harja Samsonescu, de la PNL, a depus jurămîntul de consilier local în ședința de astăzi a deliberativului local. Aceasta ocupă locul lăsat vacant de prof. dr. univ. Sanda Maria Ardeleanu, care a demisionat din motive personale. În cuvîntul său, Alexandra Harja Samsonescu i-a mulțumit doamnei Ardeleanu pentru activitatea avută în Consiliul Local.
Gheorghe Șoldan: Avem unul dintre cei mai buni directori de muzeu din România – Emil Ursu # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, susține că are o colaborare bună cu șefii instituțiilor aflate în subordinea administrației județene și are cuvinte de laudă la adresa directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat despre relațiile cu directorii instituțiilor din subordine, domnul Șoldan, care conduce administrația județeană din
Proiect pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava are un proiect pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe și a Secției ATI de la Spitalul Clinic Județean. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat: "Avem un proiect depus pe fonduri europeene pentru extinderea UPU și ATI. Încă este în analiză acest proiect. Sper să prindem acest
Aeroportul Suceava. Sistemul de ghidare pentru aterizarea avioanelor pe ceață deasă va deveni funcțional, cel mai probabil, la jumătatea lunii februarie # Radio Top Suceava
Cel mai probabil, la jumătatea lunii februarie a anului viitor va fi operațional sistemul care permite avioanelor aterizarea în condiții de ceață deasă, care a fost instalat pe Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare". Aeroportul se află în subordinea Consiliului Județean Suceava. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat: "Eu am
Printre artiștii care vor urca pe scena din centrul Sucevei de Revelion se numără și componenții grupului Alternosfera. Nu va fi pentru prima dată cînd grupul de rock alternativ înființat la Chișinău în 1998 concertează la Suceava. Cel mai recent a făcut-o în august 2024, la Cetatea de Rock a Sucevei, atunci cînd recitalul a
Patru suceveni, pe primul loc la ”Superlativele anului 2025” organizate de Federația Română de Rugby # Radio Top Suceava
Patru suceveni au cîștigat competiția "Superlativele anului 2025", organizată online de Federația Română de Rugby. Timp de 11 zile s-a votat la 18 catgeorii, unde au fost cîte cinci nominalizări. Suceveanul Codrin Prorociuc a fost declarat cel mai bun antrenor la categoria juniori I, după ce a cîștigat două titluri naționale consecutive cu LPS Suceava,
Sava Matei, singurul elev din județul Suceava cu 10 la Bacalaureat, premiat de Inspectoratul Școlar # Radio Top Suceava
Sava Matei, fost elev al Colegiului Național "Eudoxiu Humruzachi" Rădăuți, a fost premiat de Inspectoratul școlar Suceava, fiind singurul elev din județ care a luat 10 la Bacalureatul din acest an. Șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, ia- oferit tînărului absolvent Diploma de excelență. Într-un mesaj al Inspectoratului se mai arată: "Performanța sa de excepție a
Coroane de flori, la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 de la Biserica Sfînta Înviere din municipiul Suceava # Radio Top Suceava
Pe 22 decembrie, la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 de la Biserica Sfînta Înviere din municipiul Suceava a avut loc o ceremonie. La aceasta au participat prefectul județului Suceava, Traian Andronchi, alături de reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, veterani, precum
Marius Biholar: Menținerea TVA-ului la 11% pentru HORECA ar fi o veste bună. Pentru turism urmează al treilea an de scădere # Radio Top Suceava
Marius Biholar, administratorul pensiunii "Mușatinii" din Putna, spune că păstrarea TVA-ului de 11% pentru HORECA, așa cum se vehiculează în spațiul public, ar fi o veste bună pentru această industrie. Însă, acesta a adăugat că anul viitor se anunță un an slab pentru turism. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Biholar a declarat: "E
Patinoarul artificial al Sucevei se redeschide pe 31 decembrie cu evenimentul ”Revelionul pe patine”. Cei care au concesionat patinoarul spun că nu vor scumpi biletele și că au în plan acoperirea acestuia # Radio Top Suceava
Patinoarul artificial al Sucevei se va redeschide pe 31 decembrie, iar prețurile nu vor fi majorate. Patinoarul de pe strada Universității, care se află în proprietatea Primăriei, a fost concesionat pentru o perioadă de 10 ani firmei ZONE47. Redevența anuală este de 27.000 de euro. Contractul de concesionare a fost semnat luni, 22 decembrie, de
Handbalul sucevean, bilanț de sfîrșit de an – primii la juniori, obiectiv atins la seniori, Vasile Boca și Bogdan Șoldănescu, antrenori la echipele naționale. Petru Ghervan: Un cîștig pentru handbalul românesc și un cîștig mare pentru ei și pentru clubul nostru # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan crede că "rezultatele sînt în limitele rezonabile" în ceea ce privește echipele de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, pe care le coordonează. A spus acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Sîntem pe primul loc la copii și juniori. La seniori sîntem pe locul VII, undeva într-un
Legea Novak. Petru Ghervan nu se aștepta ca legea să fie contestată de Nicușor Dan: ”Nu este o soluție miraculoasă”, însă corectează un dezechilibru creat de lipsa investițiilor reale în copii și juniori timp de peste 30 de ani # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că nu se aștepta ca președintele Nicușor Dan să sesizeze la CCR neconstituționalitatea Legii Novak. Aceasta impune o cotă de minim 40% de sportivi români în echipele din competițiile oficiale. A
Cursuri gratuite de competențe digitale, la Biblioteca Bucovinei ”I. G. Sbiera” Suceava. Cursurile încep în luna ianuarie, iar la acestea se poate înscrie oricine # Radio Top Suceava
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava anunță organizarea de cursuri gratuite de competențe digitale – Digital STARs. Acestea se vor desfășura începînd din luna ianuarie 2026 în cadrul proiectului „BIBLIOTECA – HUB DIGITAL PENTRU EDUCAȚIE". Prin acest program, "Biblioteca urmărește sprijinirea persoanelor care doresc să dobândească abilități esențiale pentru utilizarea tehnologiei digitale în viața de
Gradul de ocupare al pensiunilor din Putna de Crăciun și de Revelion, peste 95%. ”Cu bune, cu rele, Bucovina este aleasă în continuare” # Radio Top Suceava
Administratorul pensiunii "Mușatinii" din Putna, Marius Biholar, susține că gradul de ocupare al unităților de cazare de Crăciun și de Revelion în localitatea în care își doarme somnul de veci Ștefan cel Mare este de peste 95%. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Marius Biholar a declarat: "Zona Bucovina va fi aglomerată de sărbători, și
Portalul dedicat sistemului de educație din România, edupedu.ro, notează că "atât numărul de clase care funcționează în regim simultan, cât și cel al elevilor care învață în învățământul simultan au crescut în anul școlar 2025-2026, reiese din datele transmise de Ministerul Educației și Cercetării la solicitarea unei deputate. Acestea arată o creștere de 7,9% la nivel
Un bărbat a murit în această după-amiază într-un incendiu care a avut loc la Dumbrăveni. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari, împreună cu lucrătorii SVSU Dumbrăveni, cu trei autospeciale de stingere, una pentru descarc
Dosar penal pentru hărțuire sexuală, pentru un bărbat acuzat că hărțuiește tinere care circulă cu autobuzul în municipiul Suceava # Radio Top Suceava
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru hărțuire sexuală în cazul unui bărbat de 33 de ani din comuna Arbore, care ar hărțui tinere în autobuzele care circulă în municipiul Suceava. Bărbatul a fost idenitificat în timpul unei acțiuni de prevenire organizate de polițiști în mijloacele de transport ale TPL Suceava. Conform Poliției, ”informațiile apărute […] Articolul Dosar penal pentru hărțuire sexuală, pentru un bărbat acuzat că hărțuiește tinere care circulă cu autobuzul în municipiul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Polițiștii suceveni, acțiuni de prevenire pe mijloacele de transport în comun. Au fost legitimate 78 de persoane și s-au dispus măsuri de atenționare/ avertizare față de 16 persoane # Radio Top Suceava
În perioada 17-19 decembrie, angajați ai Poliției Municipiului Suceava au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice, a faptelor ce aduc atingere bunelor moravuri, dar și a furturilor din buzunare în mijloacele de transport în comun, precum și în zona și proximitatea stațiilor TPL. La acțiunea […] Articolul Polițiștii suceveni, acțiuni de prevenire pe mijloacele de transport în comun. Au fost legitimate 78 de persoane și s-au dispus măsuri de atenționare/ avertizare față de 16 persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Familie cu 9 copii, din Salcea, rămasă fără casă după un incendiu. Comunitatea s-a mobilizat imediat și a făcut donații în bani pentru reconstrucția locuinței. Este nevoie și de haine, și de alimente # Radio Top Suceava
O familie cu 9 copii, cu vîrste cuprinse între o lună și 13 ani, a rămas fără locuință după un incendiu care a izbucnit în dimineața zilei de sîmbătă la Mereni-Plopeni, în orașul Salcea. Incendiul a izbucnit în jurul orei 10.00 dimineață, iar la sosirea echipajelor de pompieri ardea generalizat camera centralei termice. Flăcările erau […] Articolul Familie cu 9 copii, din Salcea, rămasă fără casă după un incendiu. Comunitatea s-a mobilizat imediat și a făcut donații în bani pentru reconstrucția locuinței. Este nevoie și de haine, și de alimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Din cauza ceții, cursa Wizz Air Londra-Suceava a aterizat la Timișoara. Sistemul ILS CAT III, care permite avioanelor să aterizeze și pe ceață deasă, este instalat la Suceava, dar încă nu este autorizat # Radio Top Suceava
În intervalul 19-20 decembrie, pe Aeroportul Internaționala ”Ștefan cel Mare” Suceava au aterizat trei aeronave. Alte curse au fost rerutate, iar una anulată din motive strict legate de siguranța operațiunilor aeriene. La Suceava a fost și încă este ceață densă. Ceața a afectat și aeroporturile de la Bacău și Iași. Într-un comunicat de presă transmis […] Articolul Din cauza ceții, cursa Wizz Air Londra-Suceava a aterizat la Timișoara. Sistemul ILS CAT III, care permite avioanelor să aterizeze și pe ceață deasă, este instalat la Suceava, dar încă nu este autorizat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Trei polițiști examinatori și șase instructori auto, trimiși în judecată pentru corupție. Aceștia i-au dat bani unui examinator care lucra sub acoperire pentru procurori # Radio Top Suceava
Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava au anunțat că au trimis în judecată, la finele acestei săptămîni, un dosar de corupție cu nouă inculpați – trei polițiști examinatori și șase instructori auto. Cei nouă vor fi judecați pentru fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită. Este vorba de bani dați […] Articolul Trei polițiști examinatori și șase instructori auto, trimiși în judecată pentru corupție. Aceștia i-au dat bani unui examinator care lucra sub acoperire pentru procurori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sălile Muzeului de Istorie din Suceava, reamenajate și pregătite pentru noi evenimente culturale, după plecarea ”musafirilor” de la Prefectură și CJ # Radio Top Suceava
După renovarea și modernizarea Palatului Administrativ din Suceava, afectat grav după incendiul din 6 martie 2021, și plecarea angajaților Consiliului Județean și ai Prefecturii, sălile Muzeului de Istorie au fost reamenajate. Și vechea aripă a clădirii a Muzeului de Istorie, fostul sediu al Arhivelor Naționale, se transformă pe zi ce trece, finalizarea Muzeului de Artă […] Articolul Sălile Muzeului de Istorie din Suceava, reamenajate și pregătite pentru noi evenimente culturale, după plecarea ”musafirilor” de la Prefectură și CJ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Petre Grigoraș, noul antrenor al Cetății 1932 Suceava. Obiectivul clubului rămîne promovarea în Liga a II-a # Radio Top Suceava
Noul antrenor principal al echipei de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava este Petre Grigoraș. Acesta îl înlocuiește pe fostul internațional sucevean Dorin Goian, care a demisionat în urmă cu cîteva săptămîni. Antrenori secunzi sînt Paul Bosancu și Florin Cristescu, iar antrenorul cu portarii este Paul Luca. Managerul Centrului pentru Copii și Juniori este Daniel […] Articolul Petre Grigoraș, noul antrenor al Cetății 1932 Suceava. Obiectivul clubului rămîne promovarea în Liga a II-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Peste 300 de mașini verificate și 74 de amenzi, după o razie care a urmărit ”asigurarea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal” # Radio Top Suceava
Polițiștii de la Rădăuți și Vicovu de Sus au fost angrenați, joi, într-o acțiune rutieră cu echipaje multiple în cele două localități urbane, dar și în comunele din jur. Razia în trafic s-a desfășurat în intervalele orare 08.00-12.00 și 15.00-19.00. S-a acționat în filtre fixe mutate pe mai multe sectoare de drum, fiind folosite și […] Articolul Peste 300 de mașini verificate și 74 de amenzi, după o razie care a urmărit ”asigurarea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
USV. Proiect care încurajează diversitatea lingvistică, promovînd nu doar învățarea primei limbi și a englezei, ci învățarea tuturor limbilor membrilor parteneri NEOLAiA # Radio Top Suceava
În cadrul pachetului de lucru NEOLAiA WP7, ”Towards a plurilingual and intercultural European University”, coordonat la nivelul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava de dr. Codruț Șerban, a fost lansată ”Cartea albă” pe probleme de plurilingvism. Documentul stabilește direcții comune de acțiune în vederea îndeplinirii unuia dintre principalele obiective asumate în cadrul Alianței, acela de atingere […] Articolul USV. Proiect care încurajează diversitatea lingvistică, promovînd nu doar învățarea primei limbi și a englezei, ci învățarea tuturor limbilor membrilor parteneri NEOLAiA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Televiziunea Intermedia, ateliere pentru combaterea dezinformării. Oana Șlemco: Tehnologia nu mai este intuitivă și trebuie să ne însușim noi cunoștințe pentru a ne apăra, nu doar pentru a ne informa # Radio Top Suceava
Jurnalista Oana Șlemco avertizează că dezinformarea online, amplificată de inteligența artificială și de rețelele sociale, exploatează emoțiile și datele personale ale utilizatorilor. Printr-un proiect al televiziunii regionale Intermedia TV Suceava se promovează ”alfabetizarea media” și responsabilitatea individuală în verificarea informațiilor, pentru creșterea rezistenței publicului la manipulare. Proiectul se adresează ”tuturor celor care consumă informații în […] Articolul Televiziunea Intermedia, ateliere pentru combaterea dezinformării. Oana Șlemco: Tehnologia nu mai este intuitivă și trebuie să ne însușim noi cunoștințe pentru a ne apăra, nu doar pentru a ne informa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente, vizite la școlile din Panaci și Neagra Șarului # Radio Top Suceava
Recent, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei, care aparține Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, a avut loc Școala de Iarnă FLOURISH. Aceasta a fost organizată în cadrul programului Erasmus Mundus Joint Master – FLOURISH: Resilience in Educational Contexts, care reunește studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente. […] Articolul Studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente, vizite la școlile din Panaci și Neagra Șarului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Orașul Broșteni, astăzi, după inundațiile din 27 spre 28 iulie. Prefectul Traian Andronachi: S-a instaurat starea de normalitate. Infrastructura este refăcută și nu putem vorbi de case care nu mai au lumină sau care nu mai au apă # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, susține că la Broșteni, orașul afectat de inundații foarte puternice în noaptea de 27 spre 28 iulie, viața și-a recăpătat cursul normal. Pe 18 decembrie, domnul Andronachi și vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu, la invitația primarului Alexandru Hurjui, au participat la spectacolul ”Vine, vine Moș Crăciun”. În cadrul evenimentului, toți […] Articolul Orașul Broșteni, astăzi, după inundațiile din 27 spre 28 iulie. Prefectul Traian Andronachi: S-a instaurat starea de normalitate. Infrastructura este refăcută și nu putem vorbi de case care nu mai au lumină sau care nu mai au apă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Traian Andronachi, mesaj de Crăciun: Indiferent de greutăți, binele se construiește împreună cu răbdare și cu respect unii față de alții # Radio Top Suceava
Într-o intervenție telefonică la Radio Top, prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat că nu are informații legate de prezența zăpezii ori de absența ei de Crăciun și a ținut să transmită un mesaj înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. A declarat domnul Andronachi: ”Nu există, din punctul meu de vedere, ca persoană fizică, să ne […] Articolul Traian Andronachi, mesaj de Crăciun: Indiferent de greutăți, binele se construiește împreună cu răbdare și cu respect unii față de alții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Magia sărbătorilor a ajuns la Iulius Mall Suceava. Vino și tu să te bucuri de momente de neuitat alături de Moș Crăciun! # Radio Top Suceava
A sosit cel mai așteptat sezon al anului, acel timp magic în care orașul prinde viață, iar fiecare decorațiune îți „spune” o poveste. Acum, zâmbetele sunt parcă mai largi și mai luminoase. Numărătoarea inversă până la Crăciun a început, iar orășelul lui Moș Crăciun și-a deschis deja porțile la Iulius Mall Suceava și te așteaptă […] Articolul Magia sărbătorilor a ajuns la Iulius Mall Suceava. Vino și tu să te bucuri de momente de neuitat alături de Moș Crăciun! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La finele lunii noiembrie, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, declara la Radio Top că ”nu le înțelege rostul contestatarilor români, cel puțin, care invocă diverse legi europene care nu ar fi respectate” în ceea ce privește Legea Novak. Aceasta impune echipelor sportive să folosească jucători […] Articolul O invitație la CSU Suceava, pentru Nicușor Dan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Nicolae Labiș, omagiat în cel mai recent număr al revistei ”Bucovina literară”. Alexandru Ovidiu Vintilă: Labiș chiar e ”buzduganul unei generații” # Radio Top Suceava
Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, redactorul șef al revistei ”Bucovina literară”, a afirmat că la Gala SSB a fost o atmosferă caldă. Pe de altă parte, în cel mai recent număr al revistei a fost omagiat Nicolae Labiș. Domnul Vintilă a declarat: ”A fost o atmosfera caldă, de reală bucurie, o întîlnire […] Articolul Nicolae Labiș, omagiat în cel mai recent număr al revistei ”Bucovina literară”. Alexandru Ovidiu Vintilă: Labiș chiar e ”buzduganul unei generații” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Marele Premiu la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni # Radio Top Suceava
Marele Premiu Bucovina la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, pentru cărțile apărute în 2024, a fost cîștigat de Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Iată celelalte premii oferite, conform președintelui SSB, Alexandru Ovidiu Vintilă: premiul Opera Omnia: Emil Simion; premiul pentru poezie: Octavian Nestor, „Scrisori din Paradis”; premiul Carmen Veronica Steiciuc: Paraschiva Abutnăriței, „Cuvântul ce […] Articolul Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Marele Premiu la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
„Vine, vine Moș Crăciun”, la Broșteni, localitatea lovită de inundații catastrofale în vara acestui an. Cadouri pentru toți cei 647 de copii din oraș # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” au organizat evenimentul „Vine, vine Moș Crăciun”. La acesta au fost prezenți, la invitația primarului Alexandru Hurjui, prefectul Traian Andronachi și vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu. Într-un comunicat al Prefecturii se arată: ”Evenimentul a adus în mijlocul comunității spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă, prin colindele interpretate […] Articolul „Vine, vine Moș Crăciun”, la Broșteni, localitatea lovită de inundații catastrofale în vara acestui an. Cadouri pentru toți cei 647 de copii din oraș apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat că în această săptămînă sînt disponibile 31.298 locuri de muncă la nivel național. Din Regiunea Moldovei, cea mai bogată ofertă vine de la Iași, cu 992 de locuri vacante. Pentru Suceava sînt anunțate 360 de locuri de muncă vacante, în timp ce la Botoșani sînt doar […] Articolul 360 de locuri de muncă vacante, la nivelul județului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Articole pirotehnice au fost confiscate din magazine de la Dumbrăveni și Vatra Dornei # Radio Top Suceava
Polițiștii din cadrul Serviciului, Arme, Explozivi Substanțe Periculoase Suceava au confiscat peste 40 de kilograme de produse pirotehnice. Polițiștii au efectuat un control la o societate comercială cu sediul în municipiul București și cu punct de lucru în comuna Dumbraveni. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că în incinta magazinului sunt expuse spre comercializare aproape 10.450 […] Articolul Articole pirotehnice au fost confiscate din magazine de la Dumbrăveni și Vatra Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ordin de protecție pentru un bărbat de 53 de ani, pentru că și-a lovit și amenințat fosta iubită cu care are un copil # Radio Top Suceava
Polițiștii au emis un ordin de protecție pentru un bărbat în vîrstă de 53 de ani. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe”, „amenințare” și ,,lipsire de libertate în mod ilegal”, urmînd ca acesta să fie soluționat procedural de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului. Pe […] Articolul Ordin de protecție pentru un bărbat de 53 de ani, pentru că și-a lovit și amenințat fosta iubită cu care are un copil apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe 16 decembrie, șase persoane au fost reținute, pentru că s-au încăierat în centrul municipiului Suceava. Pe 11 decembrie, în jurul orei orele 20.40, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 că pe strada Vasile Bumbac din municipiul Suceava a avut loc o agresiune. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din […] Articolul 6 persoane, reținute, după o bătaie în centrul Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților # Radio Top Suceava
Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru ”remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”. Distincția i-a fost oferită de preotul Mihai Cobziuc Morice, consilier eparhial în cadrul Biroului de Relații cu Minoritățile. La centrul Cultural Educațional și Social ”Dosoftei Mitropolitul” din cadrul Seminarului Teologic Suceava, preotul […] Articolul Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Una dintre cele mai reușite fotografii pe care le-am văzut anul acesta a fost realizată de Dani Roșu pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava cu ocazia redeschiderii bazei operaționale Wizz Air. Un avion care a venit de la Birmingham a fost pus în siguranță pe pistă de o tînără femeie-pilot. Aceasta a deschis geamul […] Articolul Probabil cea mai expresivă fotografie a anului realizată la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Patru reprezentanți ai CSU Suceava vor participa cu lotul național de cadeți al României – generația 2010/2011 – la stagiul de pregătire programat în perioada 5-11 ianuarie la Plopeni, Prahova. Este vorba despre antrenorul Vasile Boca, interul dreapta Ionuț Babiuc, interul stînga Mircea Cumpănașu și extrema dreaptă Sebastian Tabarcea. Cei trei jucători fac parte din […] Articolul Handbaliști suceveni, convocați la loturile naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
